Стало цікаво, чи є гривневі карти, які не мають комісію за конвертацію при розрахунках в інших валютах? В ідеалі - курс МПС +0%.
В тих, якими користувався, була комісія, в деяких вона компенсувалась кешбеком (монобанк).
Який ваш досвід і ідеї?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 18 лис, 2018 16:35
Платіжні карти в гривні, вигідні у використанні закодоном
Стало цікаво, чи є гривневі карти, які не мають комісію за конвертацію при розрахунках в інших валютах? В ідеалі - курс МПС +0%.
В тих, якими користувався, була комісія, в деяких вона компенсувалась кешбеком (монобанк).
Який ваш досвід і ідеї?
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