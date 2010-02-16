RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Платіжні карти в гривні, вигідні
у використанні закодоном

Платіжні карти в гривні, вигідні у використанні закодоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:35

Платіжні карти в гривні, вигідні у використанні закодоном

Стало цікаво, чи є гривневі карти, які не мають комісію за конвертацію при розрахунках в інших валютах? В ідеалі - курс МПС +0%.

В тих, якими користувався, була комісія, в деяких вона компенсувалась кешбеком (монобанк).
Який ваш досвід і ідеї?
Son of Sun
 
Повідомлень: 263
З нами з: 25.04.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою 1 ... 89, 90, 91
chipmunk » Вів 16 лют, 2010 14:19
908 237316
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 бер, 2018 20:37
Gas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.