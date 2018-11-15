Він зазначив, що зараз європейські партнери не мають бажання купувати українську ГТС при такій оцінці.
Дивися повний текст Коболєв озвучив вартість української ГТС.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 21:42
Коболєв озвучив вартість української ГТС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв озвучив вартість української ГТС.
Додано: Пон 19 лис, 2018 21:42
Еще пару лет назад тот же самый Коболев оценивал ту же самую ГТС в 30 миллиардов долларов.
Может один процент как обычно стоимости обесценивания вычесть из премий и зарплат этих орлов ?
По идее справедливо, заработали - получили премию в 1 процент, обесценили получили такой же минус.
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