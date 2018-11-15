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Коболєв озвучив вартість української ГТС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 00:54
Vecher написав:
поэтому укро-гтс была дорож
УКРО - гтс? Мы товарисч не на "рус-весне" и писать правильно украинская или сокращенно - укр-гтс.
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Джон
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Додано: Вів 20 лис, 2018 00:59
RomanTik написав:
Может они еще и цену на газ пересчитают с 2015 года с учетом нынешней цены в 8.55 грн?
А как вообще договор с газконторой считается? У меня в доме газ как бы с 90-х годов оно как бы дом и не совко-периода но договора никакие и никогда не подписывал. Можно или нет в нынешних реалиях заключить договор с приватной конторой по поставке газа?
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Джон
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