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Коболєв озвучив
вартість української ГТС

Коболєв озвучив вартість української ГТС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 00:54

Re: Коболєв озвучив вартість української ГТС

  Vecher написав:поэтому укро-гтс была дорож

УКРО - гтс? Мы товарисч не на "рус-весне" и писать правильно украинская или сокращенно - укр-гтс.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 00:59

Re: Коболєв озвучив вартість української ГТС

  RomanTik написав:Может они еще и цену на газ пересчитают с 2015 года с учетом нынешней цены в 8.55 грн?

А как вообще договор с газконторой считается? У меня в доме газ как бы с 90-х годов оно как бы дом и не совко-периода но договора никакие и никогда не подписывал. Можно или нет в нынешних реалиях заключить договор с приватной конторой по поставке газа?
Джон
 
Повідомлень: 689
З нами з: 16.03.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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  #<12
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