Коболєв озвучив вартість української ГТС

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Председатель НКРЭКУ также написала, что комиссия считает необходимым провести нормативно-правовое регулирование данной проблематики через внесение изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" путем изменения стандартных условий в части температуры с 20 ℃ на 0 ℃. Она отметила, что такие стандарты применяются во всех странах Европейского Союза.
Дарма радієте. Коефіцієнт стане ще більше (273+20)/273=1,073
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...