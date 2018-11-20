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Коболєв озвучив
вартість української ГТС

Коболєв озвучив вартість української ГТС
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:01

Re: Коболєв озвучив вартість української ГТС

  warlamp написав:Хорошо бы поставить счётчик, который учитывал бы калорийность газа, его давление, температуру и атмосферное давление и сразу выдавал расход в фактических кубах.

А атмосферний тиск навіщо? Коефіцієнти ввели, бо почали продавати мегаджоулі, а не куби.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:41

  lapay написав:
  warlamp написав:Хорошо бы поставить счётчик, который учитывал бы калорийность газа, его давление, температуру и атмосферное давление и сразу выдавал расход в фактических кубах.

А атмосферний тиск навіщо? Коефіцієнти ввели, бо почали продавати мегаджоулі, а не куби.


Вроде, пронесло.
https://112.ua/obshchestvo/nkreku-zapre ... 3-amp.html
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:19

  warlamp написав:
  lapay написав: Вроде, пронесло.
https://112.ua/obshchestvo/nkreku-zapre ... 3-amp.html

Председатель НКРЭКУ также написала, что комиссия считает необходимым провести нормативно-правовое регулирование данной проблематики через внесение изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" путем изменения стандартных условий в части температуры с 20 ℃ на 0 ℃. Она отметила, что такие стандарты применяются во всех странах Европейского Союза.

Дарма радієте. Коефіцієнт стане ще більше (273+20)/273=1,073 :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 13:19

  lapay написав:
  warlamp написав:
  lapay написав: Вроде, пронесло.
https://112.ua/obshchestvo/nkreku-zapre ... 3-amp.html

Председатель НКРЭКУ также написала, что комиссия считает необходимым провести нормативно-правовое регулирование данной проблематики через внесение изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" путем изменения стандартных условий в части температуры с 20 ℃ на 0 ℃. Она отметила, что такие стандарты применяются во всех странах Европейского Союза.

Дарма радієте. Коефіцієнт стане ще більше (273+20)/273=1,073 :)


Думаю, что таки да, Коболев своего не упустит.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 13:41

  lapay написав:
  warlamp написав:Хорошо бы поставить счётчик, который учитывал бы калорийность газа, его давление, температуру и атмосферное давление и сразу выдавал расход в фактических кубах.

А атмосферний тиск навіщо? Коефіцієнти ввели, бо почали продавати мегаджоулі, а не куби.

Чтобы перевести кубы в мегаджоули, надо сначала привести объём газа к стандартным условиям.
Стандартные условия - это температура воздуха 20 градусов Цельсия и абсолютное давление 760 мм ртутного столба. Приведение газа к стандартным условиям - это тот объём, который заполнит газ, попадая в стандартные условия. Холоднее - газ занимает меньший объём,выше в горы - больший.
https://www.politerm.com/zulugaz/webhel ... epts1.html
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:08

Re: Коболєв озвучив вартість української ГТС

  warlamp написав:Стандартные условия - это температура воздуха 20 градусов Цельсия и абсолютное давление 760 мм ртутного столба. Приведение газа к стандартным условиям - это тот объём, который заполнит газ, попадая в стандартные условия. Холоднее - газ занимает меньший объём,выше в горы - больший.

Але міряти атмосферний тиск немає сенсу. Важливий тиск газу в трубі, його температура і (що виміряти в лічильнику неможливо) його теплота згоряння.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 15:10

  lapay написав:
  warlamp написав:Стандартные условия - это температура воздуха 20 градусов Цельсия и абсолютное давление 760 мм ртутного столба. Приведение газа к стандартным условиям - это тот объём, который заполнит газ, попадая в стандартные условия. Холоднее - газ занимает меньший объём,выше в горы - больший.

Але міряти атмосферний тиск немає сенсу. Важливий тиск газу в трубі, його температура і (що виміряти в лічильнику неможливо) його теплота згоряння.


Какое бы не было давление газа в трубе, но в горелке его давление становится равным атмосферному , часто-густо отличному от стандартных 760 мм.рт.ст. Поэтому в горелке вы получаете разное количество газа ( и джоулей) в зависимости от температуры и атмосферного давления. Давление газа в трубе считается постоянным (хотелось бы верить! :mrgreen: ), соответственно и объём газа, проходящий через счётчик, как бы, тоже считается постоянным. Потом он расширяется на какую то величину. Эта величина всегда равна const и учитывается в формуле цены газа для потребителей. Ну а прочие погрешности учитывают соответствующие коэффициенты, рассчитываемые по законам Гей-Люссака и Бойля-Мариотта.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 16:40

Re: Коболєв озвучив вартість української ГТС

  warlamp написав:Какое бы не было давление газа в трубе, но в горелке его давление становится равным атмосферному , часто густо отличному от стандартных 760 мм.рт.ст. Поэтому в горелке вы получаете разное количество газа ( и джоулей) в зависимости от температуры и атмосферного давления. Давление газа в трубе считается постоянным (хотелось бы верить! :mrgreen: ), соответственно и объём газа, проходящий через счётчик, как бы, тоже считается постоянным, не зависящим от этой величины.

Надлишковий тиск в мережах низького тиска всього 0,03 атомсфери. Якщо ми міряємо тиск газу в системі, то атмосферний тиск впливає на розрахунки дуже мало, набагато менше одного відсотка.
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