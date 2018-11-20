Коболєв озвучив вартість української ГТС

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Председатель НКРЭКУ также написала, что комиссия считает необходимым провести нормативно-правовое регулирование данной проблематики через внесение изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" путем изменения стандартных условий в части температуры с 20 ℃ на 0 ℃. Она отметила, что такие стандарты применяются во всех странах Европейского Союза.
Дарма радієте. Коефіцієнт стане ще більше (273+20)/273=1,073
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Председатель НКРЭКУ также написала, что комиссия считает необходимым провести нормативно-правовое регулирование данной проблематики через внесение изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" путем изменения стандартных условий в части температуры с 20 ℃ на 0 ℃. Она отметила, что такие стандарты применяются во всех странах Европейского Союза.
Дарма радієте. Коефіцієнт стане ще більше (273+20)/273=1,073
warlamp написав:Хорошо бы поставить счётчик, который учитывал бы калорийность газа, его давление, температуру и атмосферное давление и сразу выдавал расход в фактических кубах.
А атмосферний тиск навіщо? Коефіцієнти ввели, бо почали продавати мегаджоулі, а не куби.
Чтобы перевести кубы в мегаджоули, надо сначала привести объём газа к стандартным условиям. Стандартные условия - это температура воздуха 20 градусов Цельсия и абсолютное давление 760 мм ртутного столба. Приведение газа к стандартным условиям - это тот объём, который заполнит газ, попадая в стандартные условия. Холоднее - газ занимает меньший объём,выше в горы - больший. https://www.politerm.com/zulugaz/webhel ... epts1.html
warlamp написав:Стандартные условия - это температура воздуха 20 градусов Цельсия и абсолютное давление 760 мм ртутного столба. Приведение газа к стандартным условиям - это тот объём, который заполнит газ, попадая в стандартные условия. Холоднее - газ занимает меньший объём,выше в горы - больший.
Але міряти атмосферний тиск немає сенсу. Важливий тиск газу в трубі, його температура і (що виміряти в лічильнику неможливо) його теплота згоряння.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
warlamp написав:Стандартные условия - это температура воздуха 20 градусов Цельсия и абсолютное давление 760 мм ртутного столба. Приведение газа к стандартным условиям - это тот объём, который заполнит газ, попадая в стандартные условия. Холоднее - газ занимает меньший объём,выше в горы - больший.
Але міряти атмосферний тиск немає сенсу. Важливий тиск газу в трубі, його температура і (що виміряти в лічильнику неможливо) його теплота згоряння.
Какое бы не было давление газа в трубе, но в горелке его давление становится равным атмосферному , часто-густо отличному от стандартных 760 мм.рт.ст. Поэтому в горелке вы получаете разное количество газа ( и джоулей) в зависимости от температуры и атмосферного давления. Давление газа в трубе считается постоянным (хотелось бы верить! ), соответственно и объём газа, проходящий через счётчик, как бы, тоже считается постоянным. Потом он расширяется на какую то величину. Эта величина всегда равна const и учитывается в формуле цены газа для потребителей. Ну а прочие погрешности учитывают соответствующие коэффициенты, рассчитываемые по законам Гей-Люссака и Бойля-Мариотта.
warlamp написав:Какое бы не было давление газа в трубе, но в горелке его давление становится равным атмосферному , часто густо отличному от стандартных 760 мм.рт.ст. Поэтому в горелке вы получаете разное количество газа ( и джоулей) в зависимости от температуры и атмосферного давления. Давление газа в трубе считается постоянным (хотелось бы верить! ), соответственно и объём газа, проходящий через счётчик, как бы, тоже считается постоянным, не зависящим от этой величины.
Надлишковий тиск в мережах низького тиска всього 0,03 атомсфери. Якщо ми міряємо тиск газу в системі, то атмосферний тиск впливає на розрахунки дуже мало, набагато менше одного відсотка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
warlamp написав:Какое бы не было давление газа в трубе, но в горелке его давление становится равным атмосферному , часто густо отличному от стандартных 760 мм.рт.ст. Поэтому в горелке вы получаете разное количество газа ( и джоулей) в зависимости от температуры и атмосферного давления. Давление газа в трубе считается постоянным (хотелось бы верить! ), соответственно и объём газа, проходящий через счётчик, как бы, тоже считается постоянным, не зависящим от этой величины.
Надлишковий тиск в мережах низького тиска всього 0,03 атомсфери. Якщо ми міряємо тиск газу в системі, то атмосферний тиск впливає на розрахунки дуже мало, набагато менше одного відсотка.
Там трёхэтажные формулы, но вкратце вывод звучит так: изменение атмосферного давления относительно Pст = 760 мм.рт.ст. на каждые 10 мм.рт.ст приводит к поправке δPатм =1,3% . Данная поправка рассчитывается относительно среднегодового атмосферного давления в данной местности и включается в тариф стоимости газа для потребителей. По Украине она пока усреднена, но при одинаковых показаниях счётчиков жители Карпат газа получают чуть больше, чем жители,скажем, Мариуполя.