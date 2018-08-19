Урожай зернових перевищив історичний максимум

Додано: Чет 22 лис, 2018 15:13

Де-факто ж в Україні протягом останніх років багато фермерів оцінили нову технологію і почали активно вирощувати ГМ культури – стійкі до гербіцидів сою, ріпак, кукурудзу, гречку. Такий тіньовий ринок ГМ продукції приносить великі прибутки, продаючись як «чисті» культури. За неофіційними даними близько 80 % сої та 10% кукурудзи вирощують в Україні з ГМ-насіння .

По оперативным данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 19 ноября 2018 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44,4 млн га или 99% к уборочной площади (в 2017г. – 45,7 млн га). Намолочено 115,6 млн тонн зерна в первоначально-оприходованном весе (в 2017г. – 138,3 млн тонн), при урожайности 26 ц/га (в 2017г. – 30,3 ц/га).

Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 26,4 млн га или 99,2% к уборочной площади (в 2017г. – 27,3 млн га), намолочено 73,4 млн тонн (в 2017г. – 88 млн тонн), при урожайности 27,9 ц/га (в 2017г. – 32,2 ц/га)

Это очень приблизительная оценка - собственного семеноводства давно нет, а импорт, конечно, почти весь ГМО. Касательно урожайности - Ваши данные давным-давно устарелиВ этом году урожай - плохой, примерно на 25 млн. т ниже, чем год назад, но и в 18-ом урожайность на 2/3 выше, чем во времена СССР -15,5 ц/га в среднем (а в прошлом году была выше ВДВОЕ)При этом урожайность пшеницы еще выше - на 80% чем во времена СССР.И никакого парадокса тут нет - в России едва ли не половина посевов (Урал/Сибирь/Поволжье) занимает ЯРОВАЯ пшеница, по своим агроклиматическим параметрам (вегетация в течение 5-ти месяцев против 9-10 у озимой) не может соперничать с озимой по урожайности, которую в основном и производят на Украине. При этом южные регионы, сходные со степной Украиной по условиям, например Кубань, который год собирают зерновые без кукурузы урожайностью 60+ ц/га, а пшеницы - около 80-ти.Как результат - изменение зернового баланса страны. При росте производства мяса из РСФСР, потреблявшей миллиард пудов импортного зерна, в итоге РФ превратилась в одного из крупнейших его экспортеров - 52,5 млн. в 17-ом.На Украине, почти обходившейся во времена СССР без импортных поставок, экспорт вырос до 2 млрд. пудов, но по несколько другим причинам - его главными факторам стали почти 2-х кратное сокращение производства мяса, на 60% - молока, и на не поддающееся реальному учету снижение потребления муки для хлебопечения из за-за снижения численности населения.