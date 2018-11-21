Итоги: Энергетика 21.11.18

Додано: Сер 21 лис, 2018 13:32

Во вторник вечером падение нефтяных цен достигало 7%, при этом стоимость Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с 14 февраля. По итогам торгов вторника снижение цен на нефть составило более 6%. По мнению экспертов, цены упали в связи с опасениями, что на рынке нефти в следующем году будет избыток предложения.



В среду на нефтяном рынке происходит коррекционный рост цен после столь резкого падения. Инвесторы обратили внимание на данные API, которые показали, что за неделю по 16 ноября коммерческие запасы нефти в США упали на 1,545 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, прогнозировали рост запасов. Позже в среду рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США. Аналитики прогнозируют рост запасов на 2,94 миллиона баррелей миллиона баррелей после повышения на 10,27 миллиона баррелей неделей ранее.



При этом определенное влияние на настроения инвесторов продолжают оказывать заявления главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, сделанные во вторник. Он предупредил, что рынок нефти входит в фазу беспрецедентной неопределенности на фоне сложной мировой экономической ситуации и политических рисков. Времена для мировой экономики по-прежнему очень сложные, и состояние ее очень хрупкое, отметил Бироль.



Он также выразил мнение, что послабления в нефтяных санкциях США против Ирана стали неожиданностью для ряда игроков рынка. В результате сегодня мы видим высокое предложение на рынке нефти, а цены упали на $20.

Среди факторов, вносящих вклад в резкое снижение — запасы нефти в США в октябре были выше пятилетней средней, снижение экспорта иранской нефти было меньше, чем ожидалось, на рынке сезонное ослабление спроса осенью.



Давление на энергетический комплекс также был под давлением из-за настроения по избежанию рисков на финансовых рынках.



Президент США Трамп во вторник заявил, что США остаются «устойчивым партнёром» Саудовской Аравии, несмотря на напряженность, связанную с убийство журналиста Хашогги. Эти комментарии оценили как смягчение рисков возможного нарушения поставок из Саудовской Аравии.



ОПЕК и ее партнеры ранее в ноябре сигнализировали о том, что могут сократить объём общей добычи. Согласно Reuters, ОПЕК достигла первоначального соглашения по сокращению добычи на заседании в декабре, но пока не согласовала объём сокращения.

Мировые цены на нефть ощутимо растут в среду утром после данных Американского института нефти (API), восстанавливаясь после падения на 6% во вторник.Цены на нефть во вторник снизились, по WTI цена достигла минимума в этом году, внимание инвесторов осталось на предложении перед встречей ключевых экспортёров в начале декабря.Запасы сырой нефти в США растут девятую неделю подряд — эксперты API.За неделю до 16 ноября запасы сырой нефти в США выросли на 3,45 млн. баррелей до 445,6 млн. баррелей. Таков медианный прогноз экспертов, традиционно опрошенных агентством Bloomberg.Полные результаты этого исследования выглядят так:запасы сырой нефти: +3,45 млн. (10 экспертов ждут роста, 2 - снижения);запасы бензина: +0,1 млн. (6 экспертов ждут роста, 5 — снижения);запасы дистиллятов: -2,5 млн. (все 11 экспертов ждут снижения);запасы сырой нефти в Кушинге: +1,1 млн. (собственный прогноз Bloomberg).США: данные по изменению запасов на прошлой неделе от API.Данные Американского института нефти (API)Запасы нефти -1,545 млн. баррелей;Запасы бензина +0,706 млн. баррелей;Запасы дистиллятов -1,832 млн. баррелей;Запасы нефти в терминале в Кушинге +0,398 млн. баррелей.«Международное энергетическое агентство предупредило о возможности дальнейшего роста запасов сырой нефти в США, так что это может произойти девятую неделю подряд», - отмечает Томас Финлон, директор Energy Analytics Group.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: