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Finance.ua: Готуйтеся
до «чорної п'ятниці»

Finance.ua: Готуйтеся до «чорної п'ятниці»
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:23

Finance.ua: Готуйтеся до «чорної п'ятниці»

Пропонуємо до обговорення:
На різдвяних знижках можна добре заощадити, але до них треба готуватися
До чорної п'ятниці залишилося декілька днів. 23 листопада в США і багатьох інших країнах почнуться різдвяні розпродажі. Знижки на деякі товари можуть доходити до 70-90%. Щоб взяти з цього дня максимальну вигоду, до нього потрібно підготуватися. Finance.ua розповість, що і як потрібно робити.

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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:12

А вот еще информация о скидках на Черную Пятницу:
https://www.facebook.com/groups/finance ... 013434774/
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 22:04

Re: Finance.ua: Готуйтеся до «чорної п'ятниці»

сделал скриншоты - жду 24:00 сравню цены
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 22:34

Лише три дні – 29, 30 листопада та 1 грудня 2019 року.

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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 22:36

  Искатель написав:А вот еще информация о скидках на Черную Пятницу:
https://www.facebook.com/groups/finance ... 013434774/



November 22, 2018

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