Итоги: Энергетика 23.11.18

В целом инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса.
Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07.05 Киева 23 ноября опустился на $0,56 (0,89%) - до $62,04 за баррель. По итогам сессии в четверг Brent упала на $0,88 (1,39%), до $62,60 за баррель.
Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $1,28 (2,34%) - до $53,35 за баррель.
Накануне торги в США не проводились в связи с празднованием Дня благодарения, а среду WTI завершила на отметке $54,63 за баррель. В пятницу сессия будет короче обычного.
С прошлой пятницы котировка фьючерса на Brent упала на 7%, на WTI - на 6,5%. Недельное снижение цены станет уже седьмым подряд.
По мнению главного сырьевого стратега Saxo Bank Оле Ханесена, резкое падение цен на нефть - очередной пример возвращения экстремальной волатильности.
«Когда пыль осядет, мы полагаем, что рынок придет к заключению о чрезмерности распродажи, как это было с выводом о росте, когда нефть превысила $80 за баррель в начале октября», - отмечает эксперт.
Толчком к восстановлению рынка может стать встреча ОПЕК 6 декабря, дополнительную поддержку окажет сезонное увеличение спроса со стороны НПЗ.
Если Brent осилит возврат к $70 за баррель, то к концу года она может подорожать до $75 за баррель, считает О.Ханесен.
Инвестбанк JPMorgan снизил прогноз цен на 2019 год из-за ослабления спроса и роста добычи: по оценкам аналитиков, Brent будет стоить в среднем $73 за баррель, а не $83,5, как ожидалось ранее.
Цены на нефть возобновили снижение в пятницу рано утром, под давлением опасений избытка предложения на мировом рынке, спрос на котором, как ожидается, будет вялым.
В некоторой степени поддерживают цены ожидания, что ОПЕК начнет сдерживать предложение в 2019 г. для ограничения избытка.
Фьючерс на нефть WTI снижается около 2,5% с последнего закрытия до $53,29 за баррель по состоянию на 05.20 Киева.
Фьючерс на нефть Brent снижается на 78 центов, или на 1,3%, до $61,82 за баррель. Объем торговли ниже обычного из-за выходного в Японии.
Расхождение в ценах WTI и Brent увеличилось из-за избытка нефти на рынке США, однако на мировом рынке из-за возобновления санкций США против Ирана такого избытка нет.
В целом в мире в этом году объем добычи вырос. Три ведущих добывающих страны — США, РФ и Саудовская Аравия — добывают более одной трети мирового потребления, которое находится около 100 млн. баррелей в день.
Высокий объем добычи встречается с более слабым прогнозом спроса из-за замедления роста мировой экономики.
Цены на нефть снизились с последних максимумов августа на около 30%, так как мировой объем добычи стал превышать потребление в четвёртом квартале, завершив период недостаточного предложения, который начался в первом квартале 2017 г.
Приспособляясь к более низкому спросу, ведущий экспортер — Саудовская Аравия — заявила, что может уменьшить предложение: «Мы не будем продавать нефть, которая не нужна потребителям», - заявил министр энергетики Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия призывает ОПЕК сократить объем предложения на 1,4 млн. баррелей для предотвращения образования избытка предложения.
Официально ОПЕК соберется 6 декабря для обсуждения политики предложения.
В Morgan Stanley считают, что вероятность достижения ОПЕК соглашения по достижению баланса на рынке в 2019 г. намного выше, чем вероятность недостижения соглашения, это вероятно поддержало бы цены на нефть в верхней границе диапазона $50-60, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Цена на нефть Brent по итогам торгов четверга, 22 ноября, понизилась.
В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость январских контрактов на Brent снизилась на $0,88, до $62,6 за баррель.
Торги в Нью-Йорке не проводились.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,