Итоги: Энергетика 23.11.18

Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:05

По мнению главного сырьевого стратега Saxo Bank Оле Ханесена, резкое падение цен на нефть - очередной пример возвращения экстремальной волатильности.

«Когда пыль осядет, мы полагаем, что рынок придет к заключению о чрезмерности распродажи, как это было с выводом о росте, когда нефть превысила $80 за баррель в начале октября», - отмечает эксперт.



Толчком к восстановлению рынка может стать встреча ОПЕК 6 декабря, дополнительную поддержку окажет сезонное увеличение спроса со стороны НПЗ.

Если Brent осилит возврат к $70 за баррель, то к концу года она может подорожать до $75 за баррель, считает О.Ханесен.

Инвестбанк JPMorgan снизил прогноз цен на 2019 год из-за ослабления спроса и роста добычи: по оценкам аналитиков, Brent будет стоить в среднем $73 за баррель, а не $83,5, как ожидалось ранее.

Расхождение в ценах WTI и Brent увеличилось из-за избытка нефти на рынке США, однако на мировом рынке из-за возобновления санкций США против Ирана такого избытка нет.



В целом в мире в этом году объем добычи вырос. Три ведущих добывающих страны — США, РФ и Саудовская Аравия — добывают более одной трети мирового потребления, которое находится около 100 млн. баррелей в день.



Высокий объем добычи встречается с более слабым прогнозом спроса из-за замедления роста мировой экономики.



Цены на нефть снизились с последних максимумов августа на около 30%, так как мировой объем добычи стал превышать потребление в четвёртом квартале, завершив период недостаточного предложения, который начался в первом квартале 2017 г.

Приспособляясь к более низкому спросу, ведущий экспортер — Саудовская Аравия — заявила, что может уменьшить предложение: «Мы не будем продавать нефть, которая не нужна потребителям», - заявил министр энергетики Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия призывает ОПЕК сократить объем предложения на 1,4 млн. баррелей для предотвращения образования избытка предложения.



Официально ОПЕК соберется 6 декабря для обсуждения политики предложения.

В Morgan Stanley считают, что вероятность достижения ОПЕК соглашения по достижению баланса на рынке в 2019 г. намного выше, чем вероятность недостижения соглашения, это вероятно поддержало бы цены на нефть в верхней границе диапазона $50-60, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Цены на нефть эталонных марок продолжают падение в ходе азиатских торгов в пятницу, рынок глубоко перепродан.В целом инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса.Цены на нефть возобновили снижение в пятницу рано утром, под давлением опасений избытка предложения на мировом рынке, спрос на котором, как ожидается, будет вялым.В некоторой степени поддерживают цены ожидания, что ОПЕК начнет сдерживать предложение в 2019 г. для ограничения избытка.Цена на нефть Brent по итогам торгов четверга, 22 ноября, понизилась.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: