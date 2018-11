Форуми / Форуми Дяді Саші

Итоги: Прогнозы 23.11.18



Федеральная резервная система может вскоре изменить свою риторику, чтобы повышение процентных ставок в будущем сопровождалось более осторожным подходом к дальнейшим темпам ужесточения, предполагает Morgan Stanley.



Волатильность финансовых рынков, обострение торговой войны и замедление мировой экономики входят в число причин, по которым председатель регулятора Джером Пауэлл и его коллеги могут вскоре переключиться с повышения ставок в режиме автопилота на выбор траектории в зависимости от темпов экономического роста.



«Экономика США запнулась, но все еще растет темпами выше потенциальных, свидетельствуя о том, что ФРС пока продолжит повышать ставки, - написали в четверг в обзоре валютные стратеги Morgan Stanley во главе с Хансом Редекером. - Однако то, что раньше было ‘ястребиным’ повышением ставок, может стать ‘голубиным’».



Рост стоимости заимствований и его влияние на экономику также шлет сигнал о том, что ФРС надо проявлять осторожность в отношении монетарной политики. По оценке стратегов Morgan Stanley, доходностям нужно было подниматься, чтобы привлечь иностранный капитал в США, и это повлияло на чувствительные к стоимости фондирования отрасли экономики, включая рынки жилья и автопром.



По прогнозам стратегов Morgan Stanley, в следующем году ФРС повысит ставку всего дважды, тогда как их коллеги из Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. ждут четырех повышений.



Рогозин констатировал технологический коллапс Роскосмоса.



Почти все производственное оборудование предприятий «Роскосмоса» устарело, сообщил РИА Новости в четверг глава госкомпании Дмитрий Рогозин.

По его оценке, не соответствуют современным стандартам как минимум 87% мощностей российской космической отрасли.

«Несмотря на то, что производственные фонды «Роскосмоса» сильно устарели и современное оборудование составляет не более 13%, это вопрос только денег», - заявил Рогозин.

Он добавил, что «Роскосмос» «точно поднимется». «Станки мы поменяем, люди готовы, энтузиазма очень много», - заверил Рогозин.

В ноябре Рогозин рассказывал, что финансовая дыра производителя ракет «Протон» и «Ангара» (Центра им. Хруничева) составляет 111 млрд. руб. В эту сумму входят банковские кредиты, штрафы за просроченные контракты и долги перед самим «Роскосмосом».



Убыток производителя российских космических кораблей «Союз» и «Прогресс» (ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия») в прошлом году составил 1,458 млрд. рублей на фоне серии неудачных пусков, которые дважды за последние 12 месяцев заканчивались авариями.

11 октября 2018-го на 119 секунде полета аварийно отключились двигатели у ракеты «Союз МС-10», которая везла на МКС российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга.

28 ноября 2017 года неудачей завершился запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая не смогла вывести в космос 19 спутников.

В декабре 2016-го на высоте 190 км загорелся двигатель у ракеты «Союз-У» с кораблем «Прогресс МС-04», который должен был доставить на МКС около 2,5 т грузов.

В 2015-м произошло две аварии: в апреле ракета-носитель «Союз-2.1а» не смогла вывести на расчетную орбиту грузовой космический корабль «Прогресс М-27М», а в мае рухнула ракета носитель «Протон-М» с мексиканским спутником связи MexSat-1.



Рекордным по количеству неудач стал 2011 год: не долетели до орбиты три ракеты.



Все больше россиян не могут расплатиться за коммуналку.



«Черная метка» в кредитной истории не пугает граждан, которым не хватает денег на оплату коммунальных услуг. С начала этого года количество злостных неплательщиков, не погасивших долг за «коммуналку» по решению суда, взлетело на 20,7% и достигло 29,2 тысячи человек.



По оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на 1 ноября 2018 года задолженность этих граждан за жилищно-коммунальные услуги составила около 1,63 млрд. рублей. За год она подскочила на 27,3%.



При этом средний размер долга немного снизился и сейчас находится на уровне 45 тысяч рублей. В последнее время предприятия ЖКХ расширяют спектр инструментов взыскания и передают в НБКИ информацию не только по «крупным» долгам за ЖКУ, но и по менее значительным суммам задолженности, поэтому средний размер такой задолженности немного снижается, поясняет генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



Факт неисполнения в 10-дневный срок решений суда по внесению платы за коммунальные услуги с 2015 года фиксируется в кредитных историях граждан и организаций. Передача данных в бюро кредитных историй осуществляется самими предприятиями, предоставляющими населению услуги ЖКХ.



С учетом того, что кредитная история является, по сути, документом о состоянии финансовой репутации и платежной дисциплины гражданина, внесение в нее записи о неисполненном решении суда по оплате услуг ЖКХ означает фактический запрет на получение последующих кредитов или же значительное ухудшение их условий (ставки, срока, суммы и т.д.). При этом любые записи в кредитных историях хранятся в течение 10-ти лет. Таким образом, на протяжение этого периода времени информация о не погашенной по решению суда задолженности граждан за услуги ЖКХ будет доступна всем кредиторам - банкам, микрофинансовым организациям, ломбардам.



Как показывает практика, около половины всех злостных неплательщиков полностью или частично погашают имеющуюся у них задолженность в кратчайшие сроки после того, как узнают о попадании данной информации в их кредитные истории, говорит Викулин. По его словам, это во многом объясняется тем, что передача данных о долгах за ЖКУ в НБКИ не позволяет данным гражданам претендовать в дальнейшем на кредитные ресурсы банков, МФО, ломбардов и прочих кредиторов.



Торги безналичным долларом в пятницу оправдали наш прогноз, констатировав рост курса «американца», базировавшийся на ожиданиях падения притока экспортной выручки из-за рубежа по причине выходного дня в США, а также выросшей «порции» компенсации НДС Казначейством.



Торги прошли деловито и отчасти «скучно», без «бычьего» «надрыва». Последнее стало следствием дефицита покупателей валюты, которые наверняка отложили свои проекты на ближайшую сессию межбанка, когда на рынок поступит двойная порция экспортной выручки, предположительно понизив цену «американца». Нынче в его подорожании на межбанке, кроме вышеупомянутого дефицита СКВ, принимал участие пресловутый «пятничный синдром», предписывающий по мере сил и возможностей, накануне выходных для спокойного и комфортного отдыха входить в «старый надежный» доллар.



Наличный рынок наблюдал за «вяловатыми» торгами межбанка в атмосфере спокойной и сбалансированной торговли валютным кэшем, сопровождаясь курсовой стабильностью.



Итак, на ближайших торгах валютного межбанка рискнем предположить такую же спокойную и деловитую атмосферу на пути безналичного «американца» вниз, под давлением двойной порции оферов экспортной СКВ, в утилизации которой, не исключено, примет участие и регулятор. С платформы Matching.





