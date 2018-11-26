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В НБУ повідомили, як воєнний
стан вплине на банківську...

В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:12

Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..

  lapay написав:З пальця?

А вы откуда знаете?
Попаданец
 
Повідомлень: 708
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