Воєнний стан введено в 10 областях України

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Faceless написав:Ввели в областях, граничащих с РФ, имеющих выход к морю ну и с Молдовой из-за Приднестровья. Так уж выходит географически, что Киевская область не граничит. Кто там кошмарит население? Чем?
Географически выходит, что когда нападают, то нападают туда где столица и стратегически важные точки, а не туда где что-то с чем-то граничит. А пообщайтесь с населением, узнаете как у них настроение, как держатся, узнаете много нового о мудрости данного действия. Если общаться не желаете - на курс с утреца посмотрите. Вечерком до 34 в аэропорту доходило.
Faceless написав:Если через 30 дней текущая ситуация разрешится - т.е урегулируют пропуск наших судов в Азовское море - очевидно, цели ВП будут достигнуты. А если нет... Хз
Да тут к гадалке не ходи, понятно, что будет через 30 дней, диктатор Вова так предсказуем, пересечение судами керченского моста только после предварительного осмотра и под руководством российского лоцмана во избежание подрыва, это не изменится никак. Так же как и военные суда ВМС Украины не позволят себе их осматривать, то есть не будут пересекать мост, через 30 дней можно послать еще три катера, и продлить еще на 30 дней ВП. Но то что путин не изменит правил прохода через мост через 30 дней, это всем понятно. Тут один кадр с ветки по недвижимости советовал точкой У попробовать по мосту с целью улучшения прохода, интересный вариант, надеюсь запуск будет аккурат недалеко от его дома, будем кулаки держать за его здоровье, или он такой недалекий думает, что в этом случае его микрорайон не будет обнулен.
Ну это был не первый проход наших военных катеров там, но только в этот раз сорвало крышу.
Насчёт диверсии с подрывом моста - сугубо теоретически это вариант, типа раз у нас не будет прохода, то пусть его вообще не будет. Но это уж точно не ракетой. Да и сомневаюсь, что точка У нанесёт заметный урон.
Faceless написав:Ввели в областях, граничащих с РФ, имеющих выход к морю ну и с Молдовой из-за Приднестровья. Так уж выходит географически, что Киевская область не граничит. Кто там кошмарит население? Чем?
Географически выходит, что когда нападают, то нападают туда где столица и стратегически важные точки, а не туда где что-то с чем-то граничит. А пообщайтесь с населением, узнаете как у них настроение, как держатся, узнаете много нового о мудрости данного действия. Если общаться не желаете - на курс с утреца посмотрите. Вечерком до 34 в аэропорту доходило.
Видимо телепортацию изобрели уже. Сразу к столице, не пересекая границу. Судя по пустопорожнему "пообщаться с населением", заявление, что кого-то кошмарят, такое же пустопорожнее
Faceless написав:Видимо телепортацию изобрели уже. Сразу к столице, не пересекая границу. Судя по пустопорожнему "пообщаться с населением", заявление, что кого-то кошмарят, такое же пустопорожнее
Изобрели блицкриг по суше(отсутствие непосредственной границы вам не особо поможет), а также ракеты, авиацию и даже космические войска. Почитайте первый комментарий в этой же ветке про 30 дней иголок внимательно - это текущее состояние жителей 10 областей, ну и вероятно чуть лучше, но тоже хреновое у остальных украинцев. Внимание вопрос - зачем это было делать? Пустопорожнее у тебя понял?
Определение агрессии содержится в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314 от 14 декабря 1974 года. Акты агрессии принято разделять на прямые и косвенные: Прямая агрессия Вторжение или нападение вооружённых сил государства на территорию другого государства; любая военная оккупация, даже временная, являющаяся результатом такого вторжения или нападения; любая аннексия (насильственное присоединение) территории другого государства. К прямой агрессии относятся также бомбардировка или использование оружия против иностранного государства; блокада портов или берегов государства вооружёнными силами другого государства; нападение вооружённых сил государства на сухопутные, морские или воздушные силы (флоты) другого государства
Нужен был юридически значимый факт прямой агрессии. Военное положение призвано подчеркнуть этот факт. Это нужно для международных судов по компенсации ущерба, и для санкций, и для выпрашивания денег Россия ранее отрицала факты нападения регулярных ВС: ихтамнет
Самая большая опасность в том, что даже 30-дневное военное положение в приграничных районах, и особенно в зонах тлеющего конфликта луганской и донецкой областей может дать массу поводов к его продлению.
Что и говорить если вполне лояльные к власти персонажи четко усматривают уже многократно и многими озвученные вполне очевидные выводы :
Согласно международному праву украинские корабли имели право проходить керченским пролив. Это бесспорно.
Но причем тут военное положение?
Которое по странному стечению обстоятельств не вводили в 2014 году, когда аннексировали Крым. Которое не вводили в 2015 году, во время тяжелых боев под Дебальцево.
Не вводили в пиковые моменты противостояния на Донбассе. Не вводили, когда гибли тысячи украинцев. Не вводили, потому что справедливо замечали, что от него нет никакого толку. Оно не решало никаких проблем.
А какие проблемы военное положение решает сегодня? Только проблему выборов. Самую главную проблему для любого политика.
Военное положение, в том виде как было заявлено на РНБО, не повлияет на экономику, не остановит кредиты МВФ, не приведет к мобилизации. Единственное, что изменится – это выборы.
И если главный результат введения военного положения – это выборы, то может тогда и главная цель – она же?
И в искренность власти, вводящей военное положение, можно будет поверить только в том случае, если военное положение будет введено таким образом, чтобы оно не мешало организовывать выборы. Не разрушало демократические институты.
Если введут его на ограниченной территории и на ограниченный срок. В противном случае станет очевидным, что цель военного положение – сохранение власти перед угрозой выборов.
Разве мы увидели начало какой-то новой российской агрессии? Нет, то, что случилось в Керченском проливе с украинскими кораблями является логичным продолжением агрессии России в Крыму. Это прямой результат аннексии Крыма.
И люди, которые отдавали приказ трем утлым суденышкам пройти через пролив, это прекрасно понимали. Да, мы имели на это права. Но Россию не интересует международное право. Когда вы вечером идете по плохому району, вы имеете право там ходить.
И гопник, который подойдет к вам и попросит прикурить сто раз не прав и нарушает закон. Но когда вы решили прогуляться ночью в его владениях, вы знали, что рискуете встретить его. И знали, что вы ничего не сможете предпринять. Он тупо сильнее.
Точно также как и люди, приказавшие трем кораблям пройти в Мариуполь – знали, что реакция России будет такой. Да, неадекватной. Но предсказуемо неадекватной. И Россия повела себя предсказуемо неадекватно, как гопник, как захватчик. Но что тут неожиданного и нового? Что это вдруг изменило?
Если мы вводим военное положение в связи с инцидентом к керченском проливе, где случилась агрессия российских кораблей против украинских лодок, то мы могли с тем же успехом ввести его, просто прочитав новости от 2014 года.
Прочитать в интернете, что оказывается, Россия аннексировала Крым и считает его теперь своей законной территорией, и объявить о военном положении. Потому что реакция России, ее агрессивные действия, являются прямым следствием аннексии.
Если бы сейчас поенный автомобиль Украины пытался въехать в Крым, то он бы тоже был атакован. И это тоже было бы нарушением международного права. Это бы кого-то удивило? Это бы стало поводом для введения военного положения? Это бы означало новый этап военной агрессии России?
Таким образом, у нас нет никакой новой военной агрессии. Есть старая. С которой мы уже живем 4 года. И что же заставляет нас сейчас вводить военное положение? Ведь нет никаких новых угроз. Мы просто пощупали и убедились, что Россия таки аннексировала Крым. Это сюрприз? Кого это удивляет?
Осудить действия России – логично. Привлечь еще раз внимание к тому, что Россия незаконно аннексировала Крым – да. Поднять вопрос на максимально высокий уровень – правильно.
Добиться посредничества Трампа, Меркель или Макрона, чтобы решить проблемы судоходства, хотя бы введя временный режим, аля Минск 3, – логично. Не дать замолчать этот очередной акт агрессии – верно. Но причем тут военное положение? Какую конкретную проблему оно решает?
Массовая истерика и истерия – плохой советчик. Сейчас, на пике информационного патриотического вала, очень трудно выступать против полноценного военного положения. Как же, это ведь не патриотично.
Но на самом деле не патриотично – уничтожать одно из немногих завоеваний Майдана. Демократию и сменяемость власти. Потому что наша война с Россией – это конфликт ценностей.
Где мы является пограничным форпостом демократии. И нельзя одновременно бороться с Россией и становится ей. Ставать второй Россией, прикрываясь российской агрессией.
Потому что военное положение, вызванное принятием факта агрессии 2014 года, позволяет отменить выборы, которые угрожают тем, кто это военное положение вводит. Оно никак не поможет украинским солдатам, не поможет матросам, даже не поможет пленным членам экипажа.
Более того, спекуляция на теме воинов, которые отдавали свои жизни без всякого военного положения, бесчестна, ведь ими прикрываются свои шкурные интересы.
Патриотизм – последнее убежище негодяя. Помните об этом, особенно когда патриотический угар зашкаливает.
Помните, что военное положение не способно сделать нас сильнее против России. Оно не помогает Украине. Оно лишь помогает людям, пребывающим во власти, сохранить свою власть.
Ключевое достижение Украины – это построения института сменяемости власти. И введение военного положения в полном объеме сейчас разрушает этот институт. Ключевой для Украины.
И выгодно это прежде всего Путину. Потому что двигаясь на пути демократии, мы уходим от России. Отменяя выборы – мы приближаемся к ней.
Потому что в ее объятиях находится место всем, кто идет другим путем. Кто выбирает не демократию и верховенство права. И это наш выбор?
В этом опусе один из важных акцентов - на ораниченный срок действия ВП и ограниченные территории, якобы дающие право на существование такого ВП. Но если посмотреть на популярную агитку :
Очевиден огромный ресурс для "подготовки" к выборам автора ВП с протухшими рейтингами - давление на СМИ , на конкурентов власти и так далее. И самое главное :
ВС не має часових обмежень і діє аж до усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її терріторіальній цілістності.
За 30 дней россия не уйдет ни с донбасса ни тем более с Крыма , ни флот ни армию, сильнее российской, мы не построим - это очевидно, а стало быть будет масса поводов к его продлению.
Военное положение из-за агрессивных действий России в Керченском проливе, возможность введения которого сегодня рассмотрит Верховная Рада, в итоге может ограничиться лишь отменой выборов и передачей всей власти в стране президенту. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов.
"События в Керченском проливе наталкивают на мысль, что все произошло не просто так. Это спектакль по обоюдной договоренности. Не знаю только, были ли в курсе военные. Неужели командование ВСУ не понимало, что для РФ Крымский мост – стратегический объект, охраняемый всеми силами Черноморского флота? Отправлять туда два малых артиллерийских катера в сопровождении буксира – просто бред. Почему их не перевезли трейлером, как сделали с двумя предыдущими катерами? Считаю, что эту ситуацию мы спровоцировали сами. В действиях россиян тоже просматривается инсценировка. Согласно их законам, российская береговая охрана должна была сначала сделать предупреждения голосом и по радио, потом открыть огонь поперек курса кораблей и только после этого стрелять по самим кораблям, а не устраивать какие-то гонки и таран. И уж тем более не выкладывать видео с места событий в сеть, подставляя самих себя", – отметил Жданов.
По его словам, любое решение по этому поводу, которое примет Совет Безопасности ООН, будет ветировано Россией.
"Война – это не прогулка по лесу. В Николаевской и Херсонской областях мы укрепляли береговую оборону, разворачивали бригады и так далее. Захватить эти два региона у России не получится. Как минимум потому, что у нее нет такого количества плавсредств, чтобы высадить свои силы на наше побережье. Да и вообще такая операция подразумевает серьезную подготовку. Они на такое не пойдут. Меня интересует, как РФ будет оправдываться в Совбезе ООН. Я думаю, спишет все на военный инцидент. Тем более Совбез парализован – на любое решение РФ может наложить вето. Разве что США и Британия воспользуются ситуацией и введут очередные санкции. Хотя их и так достаточно – российская экономика уже на ладан дышит", – подчеркнул собеседник.
Он считает, что военное положение в Украине нужно было вводить раньше.
"Мы уже пять лет обороняемся от России без военного положения. Не забывайте, что боевые действия на Донбассе по-прежнему продолжаются, но последние четыре года нам кричали, что его нельзя вводить, а тут вдруг решили. На данный момент военное положение нам ничего не даст. Фактически это узурпация власти президентом. Военное положение стоило вводить, когда было реальное вторжение РФ – Иловайск, Дебальцево, артиллерийские обстрелы россиян. Но даже сейчас почему мы говорим обо всей стране? Введите военное положение в Крыму! Это тоже наша территория", – сказал Жданов.
Он акцентировал внимание на том, что при военном положении все решения Верховной Рады будут носить лишь рекомендательный характер.
"Военное положение предполагает разрыв дипотношений со страной-агрессором, закрытие госграницы, прекращение транспортного сообщения и торговли, конфискацию всех активов РФ в Украине, запрет на выезд людям, подлежащим мобилизации, цензуру в прессе, запрет массовых собраний людей, перенос выборов и передачу власти верховному главнокомандующему. Верховная Рада в таком случае становится лишь рекомендательным органом. Учитывая фантазию наших политиков, я опасаюсь, что могут ввести гибридное военное положение, когда выборы отменят, власть передадут президенту, а все остальное делать не будут", – резюмировал собеседник.
И действительно - уже первые симптомы есть :
Разрыва дипломатических отношений с Россией пока не будет, - советник главы МИД Советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка сообщил, что в повестке дня МИД нет вопроса о расторжении дипломатических отношений с Россией.
"Безусловно, эта дискуссия продолжается в обществе далеко не первый раз и всегда принимаются во внимание вопросы общеполитические. Но есть еще вопросы практической защиты украинцев в РФ, которые находятся в различных правовых ситуациях и часто требуют консульской поддержки", - подчеркнул он.
По словам советника главы МИД, с точки зрения политического имиджа, позиция сохранения дипломатических отношений с Россией - "не очень комфортная", но интересы граждан Украины, которые находятся в России по разным причинам, являются весомым аргументом против расторжения.
Хотя крохотная Грузия не побоялась этого сделать в 2008.
И все это происходит накануне выборов , при стремительно падающем рейтинге Порошенко , который имел четко выверенную негативную позицию касаемо введения ВП :
Президент України Петро Порошенко виступає проти введення воєнного стану в країні. Про це він заявив під час зустрічі з представниками депутатських фракцій і груп, йдеться в повідомленні прес-служби Президента України.
“Закликаючи владу до прийняття рішення про введення воєнного стану, народні депутати повинні усвідомлювати наслідки для країни такого рішення. Сьогодні навіть одне необережне слово здатне потягнути за собою великі наслідки”, – заявив Порошенко.
За його словами, Україна сьогодні вже перебуває в стані бойових дій і повинна обороняти свою територію, для чого необхідна боєздатна армія і відповідне забезпечення, що неможливо під час воєнного стану.
“У воєнному стані заборонені постачання зброї, продукції подвійного призначення, а нам потрібно виграти війну”, – підкреслив Президент.
Порошенко також зазначив, що під час воєнного стану стає неможливою підтримка держави міжнародними фінансовими інститутами.
“Країнам в стані війни МВФ не надає грошей. Про це ніхто не думає, коли ставить сьогодні питання про воєнний стан”, – сказав глава держави.
Порошенко також звернув увагу на те, що під час військових дій захищена законом не тільки сторона, яка зазнала агресії, але й країна-агресор.
“Воєнний стан – це ситуація, коли є протилежна сторона. І та сторона, з якою ми воюємо, має відповідні права. Її можуть підтримувати, в тому числі й інші держави, вона захищена міжнародним правом”, – підкреслив Президент.
Разом з тим, Петро Порошенко зазначив, що сьогодні влада сконцентрувала зусилля на визнання світом самопроголошених ДНР і ЛНР терористичними організаціями.
Нагадаємо, на введенні воєнного стану наполягають фракції “Батьківщина” і “Свобода” у Верховній Раді.
И такое кардинальное изменение системы ценностей на кануне выборов. Совпадение ? Не думаю.
Скорее всего действительно с нашей стороны это была провокация на которую росияне купилились, за что, хочется надеяться, им достанется сполна. С одной стороны, безусловно, нужно отстаивать свое право на керченский пролив, сохранить азов. Привлечь внимание мировой общественности, наказать россию новыми санкциями. Но конечно же ОЧЕНЬ странным выглядит факт публикации своих преступлений российской стороной. Тайные встречи порошенко с кумом путина накануне ... При всем желании увидеть в ситуации борьбу с россией - есть масса поводов узреть договорняки и попытку узурпации власти накануне выборов. Поэтому про иголки здесь правильно заметили. Уже однотуровый на массе липовых и невыполненных обещаний , на таком же шухере и проведении выборов в "один тур", атопутиннападет, пролез один раз. Надо не дать себя обмануть в этот раз и провести вовремя, без всяких подвижек во времени полноценные и честные выборы.
Faceless написав:Ввели в областях, граничащих с РФ, имеющих выход к морю ну и с Молдовой из-за Приднестровья. Так уж выходит географически, что Киевская область не граничит.
Почему не ввели в Днепропетровской (60 км до зоны АТО, множество стратегических объектов), зато ввели в Винницкой, у которой крошечный участок границы с ПМР и которую в случае чего "тронут" в последнюю очередь? Чисто формалистский подход, вероятно никаких реально значимых действий не предполагается.
Surfer написав:И такое кардинальное изменение системы ценностей на кануне выборов. Совпадение ? Не думаю.
И правильно делаете. Народу в этих областях понравиться? Большинству нет. Там где нет военного положения, там и так за оппоблок, Рабиновича да и за Юльку голосовать сильно не будут и военному положению рады. Так что если Бойко поимеет из-за недовольства немного электората, то он все равно не победит. А вот Юлька в этих регионах растеряет и расклад может изменится.
Ага, говорящую голову с этим вопросом и другим безмозглым набором букв в посте уже забанили)) Порох такой же агент Кремля, как Яценюк- спецназовец в Чечне))Просто валяюсь. Такое ощущение, что дети дошкольного возраста пишут.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления