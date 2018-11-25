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Воєнний стан введено в 10 областях України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:52
Gippo написав:
Поясните один момент. Ляшко с Юлей весь вечер с пеной у рта рассказывали, что против введения ВП. Нарушение свобод, зрада и т.п. А сегодня вижу, что в полном составе проголосовали "за". Что я пропустил?
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Додано: Вів 27 лис, 2018 10:54
Gippo написав:
Поясните один момент. Ляшко с Юлей весь вечер с пеной у рта рассказывали, что против введения ВП. Нарушение свобод, зрада и т.п. А сегодня вижу, что в полном составе проголосовали "за". Что я пропустил?
Голосовали 2й закон. В первом было 60 дней и так далее.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 10:57
Gippo написав:
Поясните один момент. Ляшко с Юлей весь вечер с пеной у рта рассказывали, что против введения ВП. Нарушение свобод, зрада и т.п. А сегодня вижу, что в полном составе проголосовали "за". Что я пропустил?
Ну так утвердили же дату выборов и они успокоились
Я вот не понимаю, отчего столько вони. АТО было без всякого военного положения, но с мобилизацией.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 11:01
Gippo написав:
Поясните один момент. Ляшко с Юлей весь вечер с пеной у рта рассказывали, что против введения ВП. Нарушение свобод, зрада и т.п. А сегодня вижу, что в полном составе проголосовали "за". Что я пропустил?
Они надеются, что ВП будет направлено против третьих лиц. Жулькин электорат не ущемлён. Пострадал только черниговский Ляшко, но я думаю, что "бабуся" его пристроит.
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