Воєнний стан введено в 10 областях України

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Surfer написав:Давайте без напусконого пафоса - изначальное постановление порошенко о ВП было значительно изменено - не 60 дней а 30 , что не смещает дату выборов, не вся украина а только приграничные области + назначение президентских выборов на 31 марта - что сломало планы Порошенко сместить выборы. Так что оппоненты пороха добились [u]своего[/u] значительно изменив начальные планы власти - это дало им возможность проголосовать за введение ВП на значительно измененных условиях.
Да нет никакого пафоса. Так, раздражение. Вот именно, что добились своего. А озвучивали то наше. Вот мне и непонятно, что ж теперь они могут такое сказать, чтобы им еще раз кто-то поверил?
Surfer написав:И кстати Батькивщина с 2014 года была за введение военного положение
А вчера была против. Целых 2-3 часа. Тоже можно сходить на Ютуб.
Вы уверены, что в эти 30 дней будет наступление, я уверен, что именно в эти 30 дней наступления не будет.
Есть такой писатель Суворов, он бывший советский разведчик. Так он уверен что фашисты на СССР напали от безысходности. Это была упреждающая мера. Успеть до нападения СССР. Так вод игры играми, но что может случится за 30 дней? Может многое...
Это не он уверен - это Кейтель сказал на Нюрнбергском процессе. Рассматривая возможность защиты после присоединения к СССР Бессарабии нефтепромыслы Плоешти, критически важные для экономики Германии, ОКХ пришел к выводу, что сделать это можно только путем полномасштабной войны с СССР. Впрочем, это не более чем попытка оправдания - от виселицы она фельдмаршала не спасла.
Это не он уверен - это Кейтель сказал на Нюрнбергском процессе.
Спасибо. Я привел этот пример только для того чтобы указать что с некоторого времени невозможно предсказать поступки президента одной европейской страны, на которые он может решится для своей победы на выборах, а возможно другого пути для удержания своей власти.