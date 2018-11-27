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Воєнний стан введено
в 10 областях України

Воєнний стан введено в 10 областях України
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:10

YKK
Решать о том, какие будут ограничения прав и свобод в каждой конкретной местности теперь будут военные администрации соотв. местности:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про правовий режим воєнного стану
...
Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану
1. В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану:
...

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19

То, что на сегодня их пока нет, не значит, что их не будет завтра, или через неделю. В любом случае военные администрации получили карт-бланш на такие действия и вводить их они могут самостоятельно, не обращаясь предварительно ни к кому.

P.S. Если дословно читать этот Указ, военное положение вводится не в 10 областях, а по всей территории Украины:

постановляю:

1. Ввести в Україні воєнний стан із 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року.
...
3. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану ...
...
4. Кабінету Міністрів України:

1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні;
...
6. Обласним, Київській міській державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування утворити ради оборони та забезпечити сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.
...

Про 10 областей в Указе ни слова.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:17

YKK
Всем, кто пишет "можуть", но ничего не ограничивают - ответьте на простой вопрос:
Зачем информировать Генерального Секретаря ООН "про обмеження прав і свобод людини і громадянина" в Украине, если ничего не ограничивают?
Варианта всего два:
1) врут Генсеку ООН, что есть ограничения прав и свобод
2) врут лохторату, что нет ограничения прав и свобод
Я так понимаю, порохоботы "топят" за первый вариант
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:29

  ЯЧитатель написав:YKK
Всем, кто пишет "можуть", но ничего не ограничивают - ответьте на простой вопрос:
Зачем информировать Генерального Секретаря ООН "про обмеження прав і свобод людини і громадянина" в Украине, если ничего не ограничивают?


В зависимости от необходимости, органам управления при ВП могут давать указания отсутствующие в указе, но имеющие место в законе о ВП (Про правовий режим воєнного стану), как основополагающем документе при введенном ВП. Главное здесь было ввести ВП.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:30

ЯЧитатель
Тобі заборонили писати свої пости? Генсека ООН інформують про те, що можливе обмеження, а не про те, що на 100% буде обмеження по всим статтям.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:57

  ЯЧитатель написав:YKK
Всем, кто пишет "можуть", но ничего не ограничивают - ответьте на простой вопрос:
Зачем информировать Генерального Секретаря ООН "про обмеження прав і свобод людини і громадянина" в Украине, если ничего не ограничивают?
Варианта всего два:
1) врут Генсеку ООН, что есть ограничения прав и свобод
2) врут лохторату, что нет ограничения прав и свобод
Я так понимаю, порохоботы "топят" за первый вариант

Отвечаю.Зачем информировать?Потому что такое требование закона:
Стаття 24. Інформування Генерального секретаря ООН та іноземних держав

1. Україна відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права у разі введення воєнного стану негайно повідомляє через Генерального секретаря ООН державам, які беруть участь у цьому пакті, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов’язань за Міжнародним пактом, та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення.
YKK
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:12

Re: Воєнний стан введено в 10 областях України

  yanyura написав:Решать о том, какие будут ограничения прав и свобод в каждой конкретной местности теперь будут военные администрации соотв. местности:

И что?Как это противоречит тому, что я написал?
То, что на сегодня их пока нет, не значит, что их не будет завтра, или через неделю. В любом случае военные администрации получили карт-бланш на такие действия и вводить их они могут самостоятельно, не обращаясь предварительно ни к кому.

Сомневаюсь, что за такой короткий срок что-либо будет, но в любом случае это не означает автоматическое введение каких либо ограничений. В любом случае должны быть изданы соответствующие решения/приказы и т.д. Этого нет. В чем спор?
Про 10 областей в Указе ни слова.

Это указано в законе:
“В соответствии с пунктом 31 части первой статьи 85 Конституции Украины, статьи 5 Закона Украины “О правовом режиме военного положения Верховная Рада Украины постановляет: Утвердить Указ Президента Украины от 26 ноября 2018 года № 393 “О введении военного положения в Украине” с таким предостережением: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории
YKK
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:41

YKK
1. Не противоречит, просто уточняет.
2. На момент написания моего поста закон по указу не был опубликован (да и сейчас есть только публикации его журналистами, даже на сайте ВР этого Закона нет, есть только как законопроект), в отличие от 393-го.
yanyura
 
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  #<1 ... 6789
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