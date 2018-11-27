Воєнний стан введено в 10 областях України

Додано: Сер 28 лис, 2018 13:10

ЗАКОН УКРАЇНИ



Про правовий режим воєнного стану

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Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану

1. В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану:

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постановляю:



1. Ввести в Україні воєнний стан із 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року.

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3. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану ...

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4. Кабінету Міністрів України:



1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні;

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6. Обласним, Київській міській державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування утворити ради оборони та забезпечити сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

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Решать о том, какие будут ограничения прав и свобод в каждой конкретной местности теперь будут военные администрации соотв. местности:То, что на сегодня их пока нет, не значит, что их не будет завтра, или через неделю. В любом случае военные администрации получили карт-бланш на такие действия и вводить их они могут самостоятельно, не обращаясь предварительно ни к кому.Если дословно читать этот Указ, военное положение вводится не в 10 областях, а по всей территории Украины:Про 10 областей в Указе ни слова.