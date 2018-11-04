Москва відмовилася визнавати виграш Ощадбанку на $1,3 млрд

EKO написав:в Украине прекрасно работает другой Сбербанк - 100% дочка Сбербанка РФ (основным акционером и учредителем Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации) и на его имущество и активы никто не требует наложить хотя бы обеспечительного ареста.
Ну не позерство?
А что там арестовывать, там возможно еще доплатить придется вкладчикам, если хозяева пойдут по пути ВТБ. Давно мечтают свалить, но не знают как без репутационных потерь это сделать.
Хотя может таких глупых вкладчиков и стоило бы наказать.