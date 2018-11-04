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Москва відмовилася визнавати виграш Ощадбанку на $1,3 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лис, 2018 09:44
EKO написав:
в Украине прекрасно работает другой Сбербанк - 100% дочка Сбербанка РФ (основным акционером и учредителем Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации
) и на его имущество и активы никто не требует наложить хотя бы обеспечительного ареста.
Ну не позерство?
А что там арестовывать, там возможно еще доплатить придется вкладчикам, если хозяева пойдут по пути ВТБ. Давно мечтают свалить, но не знают как без репутационных потерь это сделать.
Хотя может таких глупых вкладчиков и стоило бы наказать.
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freeze
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Додано: Сер 28 лис, 2018 10:12
Так вроде как по гаагскому суду и Крым должны были бы вернуть :)
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romio_33
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