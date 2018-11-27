Итоги: Прогнозы 27.11.18

Додано: Вів 27 лис, 2018 13:45

ФРС: еще три повышения ставки, далее пауза, - Societe Generale.В Societe Generale полагают, что в декабре ФРС повысит процентную ставку (что ожидается рынком), после последуют ещё два повышения в первом полугодии 2019, и пауза во втором полугодии.В SG отмечают:- пропадающее влияние от налогово-бюджетного стимулирования;- замедляющийся экономический рост;- замедление темпа инфляции;- число занятых продолжит расти в 2019 г., создавая давление для роста зарплат;- рост зарплат будет давить на прибыли корпораций, а затем последуем спад в экономике;- ожидают, что США войдут в рецессию в первом полугодии 2020 г.Германия: ноябрь, Индекс делового климата ухудшился до 102,0.Индекс делового климата в Германии ухудшился до 102,0 с 102,9 в октябре, сообщил институт Ifo. Аналитики ждали меньшего снижения в ноябре, до 102,3. Производители недовольны текущей ситуацией и отмечают ухудшение перспектив, компании с большей охотой готовы повышать цены. Видны признаки охлаждения экономики Германии. Институт Ifo опросил около 9000 компаний в производственном секторе, строительном, секторе услуг, торговле.Индекс делового климата в Германии ухудшился до 102,0 с 102,9 в октябре, сообщил институт Ifo. Аналитики ждали меньшего снижения в ноябре, до 102,3. Производители недовольны текущей ситуацией и отмечают ухудшение перспектив, компании с большей охотой готовы повышать цены. Видны признаки охлаждения экономики Германии. Институт Ifo опросил около 9000 компаний в производственном секторе, строительном, секторе услуг, торговле.На вторничных торгах безналичным «американцем» его цена вполне закономерно приподнялась. «Бычий» тренд СКВ затормозили три долларовые интервенции регулятора, который дав понять, что не допустит «несправедливых» перекосов и «злоупотреблений» спекулянтов, вернул безналичную пару доллар-гривня в деловое русло.На этом фоне очень динамично начал падать энтузиазм «зеленых быков» наличного рынка, причем вместе с намеками регулятора на рынке безнала, к впечатляющей коррекции цен наличный доллар подтолкнуло нежелание клиентов «налички» приобретать «американца» по запредельным ценам. Понизив по этой причине офера, а вместе с ними и биды котировок наличного доллара, дилеры-«неформалы» открыли шлюз двусторонней торговли: клиенты охотно приобретали СКВ по дисконтным ценам, с другой стороны, опасаясь дальнейшей просадки курса, вторая часть клиентуры «понесла сдавать валюту», не желая «потерять на курсе».Остается повторить свою сентенцию из предыдущего обзора об очень замедленной эволюции отечественного обывателя, легко поддающегося панике и скупающего при первых признаках «неприятностей» «старый надежный» доллар втридорога. Воистину страна непуганых карибу.На ближайших торгах межбанка вероятно резкое замедление «бычьего» тренда. Как по причине адаптации рынка к селективному военному положению, так и из-за выросшего к среде притока экспортной выручки.Кроме того, мы уверены, что посредством «обратной связи» с наличным рынком, где уже произошел динамичный разворот к «медвежьему» тренду, рынок «зеленого» безнала будет иметь неплохие шансы на ситуативную стабилизацию, которая, однако, вскоре сменится возвращением на рынок «зеленых быков» из-за очередного сезона репатриации дивидендов нерезидентами, который в условиях военного положения, обещает быть «нескучным».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv