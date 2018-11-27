RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Підсумки: прогнози
/
Итоги: Прогнозы 27.11.18

Итоги: Прогнозы 27.11.18
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:45

Итоги: Прогнозы 27.11.18

ФРС: еще три повышения ставки, далее пауза, - Societe Generale.

В Societe Generale полагают, что в декабре ФРС повысит процентную ставку (что ожидается рынком), после последуют ещё два повышения в первом полугодии 2019, и пауза во втором полугодии.

В SG отмечают:
- пропадающее влияние от налогово-бюджетного стимулирования;
- замедляющийся экономический рост;
- замедление темпа инфляции;
- число занятых продолжит расти в 2019 г., создавая давление для роста зарплат;
- рост зарплат будет давить на прибыли корпораций, а затем последуем спад в экономике;
- ожидают, что США войдут в рецессию в первом полугодии 2020 г.

Германия: ноябрь, Индекс делового климата ухудшился до 102,0.

Индекс делового климата в Германии ухудшился до 102,0 с 102,9 в октябре, сообщил институт Ifo. Аналитики ждали меньшего снижения в ноябре, до 102,3. Производители недовольны текущей ситуацией и отмечают ухудшение перспектив, компании с большей охотой готовы повышать цены. Видны признаки охлаждения экономики Германии. Институт Ifo опросил около 9000 компаний в производственном секторе, строительном, секторе услуг, торговле.

Индекс делового климата в Германии ухудшился до 102,0 с 102,9 в октябре, сообщил институт Ifo. Аналитики ждали меньшего снижения в ноябре, до 102,3. Производители недовольны текущей ситуацией и отмечают ухудшение перспектив, компании с большей охотой готовы повышать цены. Видны признаки охлаждения экономики Германии. Институт Ifo опросил около 9000 компаний в производственном секторе, строительном, секторе услуг, торговле.

На вторничных торгах безналичным «американцем» его цена вполне закономерно приподнялась. «Бычий» тренд СКВ затормозили три долларовые интервенции регулятора, который дав понять, что не допустит «несправедливых» перекосов и «злоупотреблений» спекулянтов, вернул безналичную пару доллар-гривня в деловое русло.

На этом фоне очень динамично начал падать энтузиазм «зеленых быков» наличного рынка, причем вместе с намеками регулятора на рынке безнала, к впечатляющей коррекции цен наличный доллар подтолкнуло нежелание клиентов «налички» приобретать «американца» по запредельным ценам. Понизив по этой причине офера, а вместе с ними и биды котировок наличного доллара, дилеры-«неформалы» открыли шлюз двусторонней торговли: клиенты охотно приобретали СКВ по дисконтным ценам, с другой стороны, опасаясь дальнейшей просадки курса, вторая часть клиентуры «понесла сдавать валюту», не желая «потерять на курсе».

Остается повторить свою сентенцию из предыдущего обзора об очень замедленной эволюции отечественного обывателя, легко поддающегося панике и скупающего при первых признаках «неприятностей» «старый надежный» доллар втридорога. Воистину страна непуганых карибу.

На ближайших торгах межбанка вероятно резкое замедление «бычьего» тренда. Как по причине адаптации рынка к селективному военному положению, так и из-за выросшего к среде притока экспортной выручки.
Кроме того, мы уверены, что посредством «обратной связи» с наличным рынком, где уже произошел динамичный разворот к «медвежьему» тренду, рынок «зеленого» безнала будет иметь неплохие шансы на ситуативную стабилизацию, которая, однако, вскоре сменится возвращением на рынок «зеленых быков» из-за очередного сезона репатриации дивидендов нерезидентами, который в условиях военного положения, обещает быть «нескучным».

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

www.bloomberg.com, http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/, http://finance.ua, https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, www.ukranews.com, http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68960
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4399 раз.
Подякували: 7973 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Итоги: Прогнозы 26.11.18
дядя Caша » Пон 26 лис, 2018 13:39
0 132
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 13:39
дядя Caша
Итоги: Прогнозы 23.11.18
дядя Caша » П'ят 23 лис, 2018 13:15
0 349
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 13:15
дядя Caша
Итоги: Прогнозы 22.11.18
дядя Caша » Чет 22 лис, 2018 13:20
0 169
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 13:20
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.