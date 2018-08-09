RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Кредитні картки

Кредитні картки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:00

Кредитні картки

Заповніть дані про себе та дізнайтеся, які банки видадуть Вам кредитну картку
Кредитні картки України
Оберіть для себе найкраще!

З пов.Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 474
З нами з: 14.09.13
Подякував: 41 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:00

Re: Кредитні картки

Заповнював трохи раніше, у відповідь отримав, що для ім'яриків з Донецької та Луганської областей послуги не надаємо. Навіть, якщо територія знаходиться під контролем українкої влади, то це становище не змінює.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 479
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:07

  Ірина_ написав:Заповніть дані про себе та дізнайтеся, які банки видадуть Вам кредитну картку
Кредитні картки України
Оберіть для себе найкраще!

З пов.Ірина


А запит до бюро кредитних історій при цьому робиться?
Viz
 
Повідомлень: 843
З нами з: 29.08.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:51

Viz Портал Finance.ua таку перевірку не проводить, але це можуть робити у банках відповідно до власних процедур видачі кредитів.

З пов.Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 474
З нами з: 14.09.13
Подякував: 41 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:52

MASolomko Такі умови ставлять майже всі фін. установи, на жаль!

З пов.Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 474
З нами з: 14.09.13
Подякував: 41 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Кредитні картки для студентів
D2 » Сер 31 жов, 2018 11:45
0 615
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 11:45
D2
Finance.ua: Кредитні картки для водіїв
D2 » Чет 11 жов, 2018 10:15
3 449
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 жов, 2018 17:44
an2an
Як вигідно зняти гроші з платіжної картки закордонного банку 1, 2, 3
Anonymous » Пон 03 жов, 2011 09:35
29 36113
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 21:11
maxim2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64178)
27.11.2018 17:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.