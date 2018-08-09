Заповніть дані про себе та дізнайтеся, які банки видадуть Вам кредитну картку
Кредитні картки України
Оберіть для себе найкраще!
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:00
Кредитні картки
Заповніть дані про себе та дізнайтеся, які банки видадуть Вам кредитну картку
Кредитні картки України
Оберіть для себе найкраще!
З пов.Ірина
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:00
Re: Кредитні картки
Заповнював трохи раніше, у відповідь отримав, що для ім'яриків з Донецької та Луганської областей послуги не надаємо. Навіть, якщо територія знаходиться під контролем українкої влади, то це становище не змінює.
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:07
А запит до бюро кредитних історій при цьому робиться?
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:51
Viz Портал Finance.ua таку перевірку не проводить, але це можуть робити у банках відповідно до власних процедур видачі кредитів.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:52
MASolomko Такі умови ставлять майже всі фін. установи, на жаль!
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