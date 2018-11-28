Итоги: Энергетика 28.11.18

Додано: Сер 28 лис, 2018 13:31

Участники торгов ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря - министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Трейдеры надеются, что организация примет решение о сокращении объемов добычи нефти для поддержания мирового сырьевого рынка.



Кроме того, мировые рынки ждут саммита G20 в Аргентине в конце текущей недели и заявлений участников относительно перспектив мировой экономики. Аналитики PVM Oil, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что эти два события - встреча ОПЕК+ и G20 - способствует тому, что ряд трейдеров занимают выжидательную позицию и воздерживаются от действий на рынке.



В то же время определенное влияние на настроения инвесторов оказывают еженедельные данные Американского института нефти (API), которые показали, что за неделю по 23 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,453 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали более скромный рост запасов. Позже в среду рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США. Аналитики прогнозируют рост запасов на 769 тысяч баррелей после повышения на 4,851 миллиона баррелей неделей ранее.

Обеспокоенность, связанная с замедлением темпов мировой экономики на фоне продолжающегося торгового спора между США и Китаем, вызвала ожидания снижения спроса на электроэнергию и укрепление доллара США во вторник, что сказалось на ценах на нефть, - сказал Фил Флинн, старший аналитик Price Futures Group.



Усилив дальнейшее давление на цены на нефть, индекс доллара США вырос на 0,3% после того, как вице-председатель Федеральной резервной системы Ричард Кларида заявил в своей речи во вторник, что он поддержал продолжение постепенного повышения процентных ставок.



Нефть показала неустойчивые колебания цен, при этом фьючерсы WTI упали на 7,7% в пятницу — это самый большой однодневный процентный спад с июля 2015 года. Они также закрылись в этот день на самом низком уровне с октября 2017 года. В понедельник нефть подскочила на 2,4% , показав самый большой однодневный прирост за восемь недель.



Меж тем, данные показывают, что хедж-фонды и другие спекулянты ликвидируют ставки на рост цен — менеджеры фондов сократили чистые длинные позиции на Brent до самого низкого уровня с конца 2015 года на прошлой неделе, указали аналитики JBC Energy, отметив, что за последние два месяца ликвидированы чистые длинные позиции на 300 миллионов баррелей

Мировые цены на нефть растут в среду утром в ожидании заседания ОПЕК+ на следующей неделе и ее решения по объемам добычи сырья.Нефть во вторник удержалась выше $60.Во вторник цены на нефть немного снизились, цены на Brent оказались ниже 60 долларов за баррель, а нефть сорта WTI приблизился к более, чем годичному минимуму.Цены на нефть выросли после публикации данных API.Участники рынка сфокусировались на позитивных моментах отчета Американского института нефти (API) и проигнорировали неприятные сюрпризы.Динамика изменения запасов нефтепродуктов в США за неделю до 23 ноября оказалась следующей (баррелей):запасы сырой нефти: +3.45 млн.;запасы в Кушинге: +1.3 млн.;запасы бензина: -2.62 млн.;запасы дистиллятов: +1.19 млн..Участники рынка, однако, оказались более чувствительны к новостям о падении запасов бензина, нежели к заметному росту запасов сырой нефти, в результате чего фьючерсы на нефть марки WTI подскочили выше почти на $0.40 за баррель и теперь держатся выше $52.Статистика API составляется на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Она традиционно предшествует публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут в среду (18:30 МСК), что в США за отчетный период:запасы сырой нефти: +0.7 млн.;запасы бензина: +1.0 млн.;запасы дистиллятов: -0.5 млн.;В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: