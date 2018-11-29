Итоги: Энергетика 29.11.18

Додано: Чет 29 лис, 2018 13:34

Участники торгов ждут саммита G20, который начнется в пятницу в Аргентине. В центре внимания находятся торговые переговоры США и Китая, а также заявления мировых лидеров относительно перспектив мировой экономики. Инвесторы надеются на то, что лидеры выработают совместные решения, которые положительно отразятся на темпах роста мировой экономики, что в свою очередь поддержит спрос на нефть.



«Мы наблюдаем огромный рост предложения нефти, а показатели спроса находятся под вопросом. Однако мы можем увидеть некоторые подвижки в торговых вопросах на саммите G20, который начнется в пятницу»,- сказал старший рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти.



Участники торгов обратили определенное внимание на данные Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 ноября, увеличились на 3,6 миллиона баррелей, до 450,5 миллиона баррелей, при этом ожидался рост только на 800 тысяч баррелей. Таким образом, показатель продемонстрировал увеличение десятую неделю подряд и достиг максимального уровня почти за год.

Торговля в среду была волатильной, цена снижались перед выходом данных о запасах, и выросли после комментариев председателя РС Джерома Пауэлла, которые предполагают меньше повышений ставки ФРС в будущем, что оказало давление на курс доллара США.



Индекс доллара USDX снизился на 0,6% после того, как в выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла был более «мягкий» тон в описании политики процентных ставок. Сырьевые товары с ценами в долларах часто торгуются разнонаправленно с курсом доллара.



Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила, что запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 23 ноября, выросли на 3,6 млн. баррелей. Запасы растут 10 недель подряд, что является самой длительной серией с осени 2015 г.

Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидали снижения запасов нефти на 430 тыс. баррелей. Данные Американского института нефти, вышедшие ранее, показали рост запасов на 3,5 млн. баррелей.



Рост импорта нефти компенсировал более высокую производительность в переработке.



Объём запасов составляет 450,5 млн. баррелей — максимальный уровень с ноября 2017 г., они выросли на 56 млн. с середины сентября. За 10 недель роста запасов цена снизилась примерно на 30%.



Запасы бензина по данным EIA снизились на 800 тыс. баррелей, запасы дистиллятов — выросли на 2,6 млн. баррелей. По опросу S&P Global Platts аналитики ожидали роста запасов бензина на 141 тыс. баррелей, и снижением запасов дистиллятов на 315 тыс. баррелей.



Мировые цены на нефть в четверг утром растут в надежде на то, что торговые переговоры в рамках грядущего саммита G20 приведут к поддержке мировой экономики и, как следствие, спроса на «черное золото».Цены на нефть в среду снизились.Фьючерсы на нефть в среду снизились, по WTI они достигли минимального уровня за год. Цены снижались на фоне роста запасов нефти в США, который продолжается десять недель подряд.Данные Минэнерго США по запасам нефти и реакция рынка на них.Официальные данные Управления энергетической информации Минэнерго США показали рост запасов сырой нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 ноября, на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 450,5 миллиона баррелей, что превысило прогнозы экспертов.Отчет Управления энергетической информации Министерства энергетики США за неделю, завершившуюся 23 ноября, показал следующее:Запасы сырой нефти: +3,577 млн. баррелей до 450,5 млн. баррелей прогноз: +1,000 млн. баррелей неделей ранее: +4,851 млн. баррелей.Запасы нефти в Кушинге: +1,177 млн. баррелей неделей ранее: - 0,116 млн. баррелей.Запасы бензина: -0,764 млн. баррелей прогноз: +1,000 млн. баррелей неделей ранее: -1,295 млн. баррелей.Запасы дистиллятов: +2,610 млн. баррелей прогноз: -0,750 млн. баррелей неделей ранее: -0,077 млн. баррелей.Загруженность НПЗ: +2,90% прогноз: +1,00% неделей ранее: +2,60%.Добыча нефти в США: без изменений, на уровне 11,7 млн. баррелей в день.Стратегический резерв нефти: -2,005 млн. баррелей до 650,564 млн. баррелей.Импорт нефти в США: +0,608 млн. баррелей в день 8,162 млн. баррелей в деньПотребление нефти в США: +0,698 млн. баррелей в день до 17,553 млн. баррелей в день.Вышедшие накануне данные Американского института нефти (API) показали следующее:Запасы сырой нефти: +3,45 миллиона.Запасы в Кушинге: +1,3 миллиона.Запасы бензина: -2,62 миллиона.Запасы дистиллятов: +1,19 миллиона.Реакция рынка.Первой реакцией рынка на отчет Минэнерго по запасам США стало незначительное снижение цен на нефть, поскольку показатель роста запасов сырой нефти превысил прогноз экспертов. Однако более полный взгляд на детали отчета показал, что цифры не дают повода превалировать ни одной стороне рынка: ни быкам, ни медведям.Дело в том, что, во-первых, официальные цифры отчета показали почти такое же сокращение запасов сырой нефти, как отчет API.Во-вторых, в Штатах перестала расти добыча нефти.В-третьих, в США очень сильно растет спрос на нефть.Это показали данные о спросе как со стороны НПЗ, так и данные по импорту, расходованию стратегического резерва, потреблению. То есть в целом, на наш взгляд, отчет дает рынку повод задержаться в районе психологического рубежа в $60 за баррель до заседания ОПЕК+ 6 декабря.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: