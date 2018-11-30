Итоги: Энергетика 30.11.18

По состоянию на 06.55 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,46% - до $60,19 за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,31%, до $51,61 за баррель.
Нефтетрейдеры надеются, что ОПЕК+ согласует сокращение добычи для поддержки рынка на встрече, которая состоится в середине следующей недели.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен внести на рассмотрение организации предложение о существенном снижении добычи нефти.
При этом повышение цен на «черное золото» сдерживает сохраняющийся риск переизбытка предложения сырья на рынке из-за увеличения запасов и замедления роста спроса.
«Учитывая, что основной темой сейчас являются опасения по поводу переизбытка предложения и проблем со спросом, перспективы для нефти марок Brent и WTI остаются "медвежьими"», - сказал аналитик компании FXTM Лукман Отунуга.
Нефть подросла по итогам четверга.
Нефтяные фьючерсы завершили торги в четверг ростом, отскочив назад от раннего снижения, которое впервые за октябрь 2017 года вывело нефть ниже $50 за баррель.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже нефть WTI с январской поставкой выросла на $1,16, или на 2,3%, до $51,45 за баррель после того, как торговалась на минимуме $49,41 в начале четверга.
Нефть Brent также упала до 13-месячного минимума перед отскоком, поднявшись на 75 центов, или на 1,3%, до $59,51 за баррель.
«У всех был уровень $50 как точка невозврата», - сказал Скотт Гекас, главный стратег рынка Long Leaf Trading Group. - «После того, как сработали стопы, на рынке наблюдался большой всплеск объема, а также волатильность. В течение нескольких минут после прорыва вниз уровня $50 свежие покупки начали оказывать поддержку ценам».
Снижение цен произошло после того, как Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Россия все больше убеждена в необходимости сокращения добычи нефти вместе с членами Организации стран-экспортеров нефти
«Россия, один из лидеров коалиции, не входящей в ОПЕК, продолжает демонстрировать нерешительность вокруг прямых мер по поддержке цены на нефть», - сказал Робби Фрейзер, аналитик по сырьевым товарам Schneider Electric
Меж тем, как ожидается, Путин и бин Салман встретится на окраине саммита Группы 20 в Буэнос-Айресе.
Но если сделка не будет достигнута, «цены упадут еще на следующей неделе», - сказал он. Комментарии Путина о нефти на $60 добавили сомнения в способности встречи ОПЕК-плюс выработать соглашение о сокращении, в то время как саудиты настаивали на том, что они не вынесут сокращения в одиночку», - отметил Вайнберг.
Декабрьский бензин вырос на 4,1% до $1,455 за галлон, а декабрьские фьючерсы на топочный мазут выросли на 0,3% до $1,844 за галлон.
Цены на газ в США упали ниже нуля.
Cланцевая революция, сделавшая США крупнейшим в мире добытчиком нефти и газа, перевернула внутренний рынок с ног на голову.
В техасском бассейне Permian - крупнейшем районе сланцевой добычи в стране - избыток природного газа достиг таких масштабов, что цены на него упали ниже нуля.
В среду сделки на хабе Waha с поставкой на следующий день заключились по минус 25 центов за миллион британских тепловых единиц: иными словами, продавцы приплачивали покупателям за то, чтобы у них забрали газ.
Отрицательные цены фиксировались два дня подряд, сообщает Oilprice.com со ссылкой на данные Natural Gas Intelligence. Это не ошибка и не технический сбой: кому-то действительно заплатили за то, что он купил газ, говорит аналитик RBN Energy Джейсон Фергюссон.
Проблема в том, что в Permian работают в основном нефтяные компании: бассейн дает 3,6 млн. баррелей в сутки, или почти половину всей сланцевой добычи в США. Производство нефти дает гигантские объемы попутного газа, для прокачки которого в регионе не хватает трубопроводов и другой инфраструктуры.
Буровые компании вынуждены сжигать его или просто выбрасывать в атмосферу: за 2009-15 гг такая «утечка» составила 462 млрд. кубических футов.
Отрицательные цены в Техасе - не разовое явление, предупреждает Фергюссон: проблема останется как минимум на несколько ближайших месяцев.
«Рынок газа в бассейне Permian перенасыщен, и останется таким до конца 2019 года, когда заработает трубопровод Gulf Coast Express Pipeline», который позволит перенаправить газ в другие районы США и выровнять внутренний рынок, предупреждает эксперт.
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