Итоги: Энергетика 30.11.18

Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:46

Нефтетрейдеры надеются, что ОПЕК+ согласует сокращение добычи для поддержки рынка на встрече, которая состоится в середине следующей недели.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен внести на рассмотрение организации предложение о существенном снижении добычи нефти.



При этом повышение цен на «черное золото» сдерживает сохраняющийся риск переизбытка предложения сырья на рынке из-за увеличения запасов и замедления роста спроса.

«Учитывая, что основной темой сейчас являются опасения по поводу переизбытка предложения и проблем со спросом, перспективы для нефти марок Brent и WTI остаются "медвежьими"», - сказал аналитик компании FXTM Лукман Отунуга.

«У всех был уровень $50 как точка невозврата», - сказал Скотт Гекас, главный стратег рынка Long Leaf Trading Group. - «После того, как сработали стопы, на рынке наблюдался большой всплеск объема, а также волатильность. В течение нескольких минут после прорыва вниз уровня $50 свежие покупки начали оказывать поддержку ценам».



Снижение цен произошло после того, как Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Россия все больше убеждена в необходимости сокращения добычи нефти вместе с членами Организации стран-экспортеров нефти

«Россия, один из лидеров коалиции, не входящей в ОПЕК, продолжает демонстрировать нерешительность вокруг прямых мер по поддержке цены на нефть», - сказал Робби Фрейзер, аналитик по сырьевым товарам Schneider Electric

Меж тем, как ожидается, Путин и бин Салман встретится на окраине саммита Группы 20 в Буэнос-Айресе.



Но если сделка не будет достигнута, «цены упадут еще на следующей неделе», - сказал он. Комментарии Путина о нефти на $60 добавили сомнения в способности встречи ОПЕК-плюс выработать соглашение о сокращении, в то время как саудиты настаивали на том, что они не вынесут сокращения в одиночку», - отметил Вайнберг.

Цены на нефть в пятницу утром сохраняют положительную динамику в ожидании решений ОПЕК+ по добыче сырья.Нефть подросла по итогам четверга.Нефтяные фьючерсы завершили торги в четверг ростом, отскочив назад от раннего снижения, которое впервые за октябрь 2017 года вывело нефть ниже $50 за баррель.Цены на газ в США упали ниже нуля.Cланцевая революция, сделавшая США крупнейшим в мире добытчиком нефти и газа, перевернула внутренний рынок с ног на голову.В техасском бассейне Permian - крупнейшем районе сланцевой добычи в стране - избыток природного газа достиг таких масштабов, что цены на него упали ниже нуля.В среду сделки на хабе Waha с поставкой на следующий день заключились по минус 25 центов за миллион британских тепловых единиц: иными словами, продавцы приплачивали покупателям за то, чтобы у них забрали газ.Отрицательные цены фиксировались два дня подряд, сообщает Oilprice.com со ссылкой на данные Natural Gas Intelligence. Это не ошибка и не технический сбой: кому-то действительно заплатили за то, что он купил газ, говорит аналитик RBN Energy Джейсон Фергюссон.Проблема в том, что в Permian работают в основном нефтяные компании: бассейн дает 3,6 млн. баррелей в сутки, или почти половину всей сланцевой добычи в США. Производство нефти дает гигантские объемы попутного газа, для прокачки которого в регионе не хватает трубопроводов и другой инфраструктуры.Буровые компании вынуждены сжигать его или просто выбрасывать в атмосферу: за 2009-15 гг такая «утечка» составила 462 млрд. кубических футов.Отрицательные цены в Техасе - не разовое явление, предупреждает Фергюссон: проблема останется как минимум на несколько ближайших месяцев.«Рынок газа в бассейне Permian перенасыщен, и останется таким до конца 2019 года, когда заработает трубопровод Gulf Coast Express Pipeline», который позволит перенаправить газ в другие районы США и выровнять внутренний рынок, предупреждает эксперт.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: