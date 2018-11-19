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Борги за комуналку зросли
на мільярд за місяць

Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:43

  ребе Нок написав:_hunter
Сама система неправильная которая пытается управлять системой подконтрольной, отсюда постановка вопросов неправильная, решения неправильные, отсюда неправильные действия и отрицательный результат.
Как видишь я говорю о более высшем уровне проблемы. Так понятно?

Что понятно? -- что обещанного решения, у вас таки нет?
Или тут принцип: "я вам стратегическое направление дал" (меняйте неправильную "систему" на правильную), а такими "мелочами" как детали реализации -- меня не утомляйте?
-- спасибо: очень полезно было.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:54

ДжонСитуация с ценами на коммуналку,мне напоминает старый анекдот:" Вождь созвал племя:"-Мой народ,отныне охота,ловля рыбы в наших лесах и купание в реках и озёрах для вашего же блага станет-ПЛАТНЫМ!Половину сборов я буду забирать себе,как вознаграждение за заботу о Вас.Другу половину буду платить воинам,которые будут пиз...ть тех,кто не будет платить на благо нашего племени!".Ситуация В Украине,шо у туземцев...,а то тут некоторые про реформы,покращення и светлое будущее нашего народа
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:04

  Джон написав:В секторе ЖКХ тотальная монополия вот и последствия. + админ запреты - например запрет на отключение от ЦО. С ОСББ тоже начинают вставлять палки в колеса- придумали какую то аттестацию руководителям. И наверняка платная..как люди могут бороться с этим беспределом - только неплатежами.

Запрет на отключение от ЦО -- это средство для защиты от "слишком умных" -- которые планирую греться от соседей.

>>> И наверняка платная
Ну да: при бесплатной аттестации зрада не такая эпичная получается.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:05

  Molchyn написав:Так пенсионеров выселили. Что с остальными неплательщиками делать? А там должны быть чиновники, в т.ч. судьи, депутаты, прокуроры... Как будете их выселять? По суду там проблематично будет... + просто ребята с депозитами не платят. :mrgreen:

А их там максимум пара тысяч на страну -- решение вопроса можно чуть отложить.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:07

  chumakcm1430 написав:ДжонСитуация с ценами на коммуналку,мне напоминает старый анекдот:" Вождь созвал племя:"-Мой народ,отныне охота,ловля рыбы в наших лесах и купание в реках и озёрах для вашего же блага станет-ПЛАТНЫМ!Половину сборов я буду забирать себе,как вознаграждение за заботу о Вас.Другу половину буду платить воинам,которые будут пиз...ть тех,кто не будет платить на благо нашего племени!".Ситуация В Украине,шо у туземцев...,а то тут некоторые про реформы,покращення и светлое будущее нашего народа

Ага, ага: все комунальные услуги должны быть бесплатными. Ведь вся вода (даже горячая) принадлежит всему Народу Украины!
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:51

  chumakcm1430 написав:ДжонСитуация с ценами на коммуналку,мне напоминает старый анекдот:" Вождь созвал племя:"-Мой народ,отныне охота,ловля рыбы в наших лесах и купание в реках и озёрах для вашего же блага станет-ПЛАТНЫМ!Половину сборов я буду забирать себе,как вознаграждение за заботу о Вас.Другу половину буду платить воинам,которые будут пиз...ть тех,кто не будет платить на благо нашего племени!".Ситуация В Украине,шо у туземцев...,а то тут некоторые про реформы, покращення и светлое будущее нашего народа

Джек Лондон "Сила сильных".
Для не читавших, есть обязательный смысл ознакомиться.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:23

  _hunter написав:Ага, ага: все комунальные услуги должны быть бесплатными. Ведь вся вода (даже горячая) принадлежит всему Народу Украины!

Я більше скажу - все вугілля та газ теж належать всьому народу України. Податок на реалізацію добутого в Україні газу в 50%-60% (окрім тих 60%, які і без цього сплачуються в казну промисловісттю та населенням) держава ставити не збирається, мовляв стане не рентабельно його добувати. Тому залишається обдирати всих інших з голови до пяток.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:37

Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

Перемога от ноября.
Новые факторы влияющие на субсидию.
1. Переводы из-за границы.
2. Неуплаченные алименты.
3. Подача документов о официальной работе за границей со всеми государствами, с которыми есть соглашение.
ruvex
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