Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

jeugen написав:
Ти хотів сказати більше 100% зп? Коли він йшов у відставку - отримав якусь мінімальну пенсію, але йому порекомендували подати до суду і надати якісь свідчення. В подробиці я не внікав. А ці 28 - це результат.
Пенсия у госслужащих и научных работников была 90%, потом стала 70%, но не больше 100%.
Что можно отсудить у суда для меня загадка если даже 2 года службы в армии я не мог выбить с районного и городского киевского военкомата и пенсионного фонда из-за неправильно поставленной в военкомате печати 35 лет назад.
А я зараз не про норми кажу, а порівнюю. Якщо будівництво часів совка, або молодої України - теплотраси навіть висушують землю в дощ. А для нових будинків все робиться логічно.
Ну что ты несешь. Сейчас совсем другие трубы с другой теплоизоляцией которой тогда и близко не было. А совковое отслужило свое. Если 27 лет только крали и ни хрена не меняли то вам все совок плохой.
Якщо знаєш як відсортувати дід/баба роботяги від дід/баба халявщики - підкажи.
Это уже давно отработано в мире где назначается пособие по бедности.