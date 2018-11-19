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Борги за комуналку зросли
на мільярд за місяць

Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:35

  shapo написав:Тогда откуда такая пенсия в 28000 грн если она меньше 100% зарплаты?

Ти хотів сказати більше 100% зп? Коли він йшов у відставку - отримав якусь мінімальну пенсію, але йому порекомендували подати до суду і надати якісь свідчення. В подробиці я не внікав. А ці 28 - це результат.
  shapo написав:Т.е. теплоизоляция бесканальных магистральных трубопроводов теплоснабжения служит дольше чем такая же в не-,полу- и проходных каналах?
И в каких нормах ты это прочел?

А я зараз не про норми кажу, а порівнюю. Якщо будівництво часів совка, або молодої України - теплотраси навіть висушують землю в дощ. А для нових будинків все робиться логічно.
  shapo написав:И много свесили?

Якщо знаєш як відсортувати дід/баба роботяги від дід/баба халявщики - підкажи. :?:
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:48

Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

Поздравляю всех,кто знает для чего мнут газету :!:
Конституция СССР 1936 года (неофициальные названия: «Сталинская конституция», реже — «Конституция победившего социализма») — основной закон СССР, принятый VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов 5 декабря 1936 года и действовавший (с изменениями и дополнениями) до 1977 года.
А эт вам не это© Долги и далее будут расти :wink:
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:55

  jeugen написав:Ти хотів сказати більше 100% зп? Коли він йшов у відставку - отримав якусь мінімальну пенсію, але йому порекомендували подати до суду і надати якісь свідчення. В подробиці я не внікав. А ці 28 - це результат.


Пенсия у госслужащих и научных работников была 90%, потом стала 70%, но не больше 100%.
Что можно отсудить у суда для меня загадка если даже 2 года службы в армии я не мог выбить с районного и городского киевского военкомата и пенсионного фонда из-за неправильно поставленной в военкомате печати 35 лет назад.

А я зараз не про норми кажу, а порівнюю. Якщо будівництво часів совка, або молодої України - теплотраси навіть висушують землю в дощ. А для нових будинків все робиться логічно.


Ну что ты несешь. Сейчас совсем другие трубы с другой теплоизоляцией которой тогда и близко не было. А совковое отслужило свое. Если 27 лет только крали и ни хрена не меняли то вам все совок плохой.

Якщо знаєш як відсортувати дід/баба роботяги від дід/баба халявщики - підкажи. :?:


Это уже давно отработано в мире где назначается пособие по бедности.
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shapo
 
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