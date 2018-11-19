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Борги за комуналку зросли
на мільярд за місяць

Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:35

  shapo написав:Тогда откуда такая пенсия в 28000 грн если она меньше 100% зарплаты?

Ти хотів сказати більше 100% зп? Коли він йшов у відставку - отримав якусь мінімальну пенсію, але йому порекомендували подати до суду і надати якісь свідчення. В подробиці я не внікав. А ці 28 - це результат.
  shapo написав:Т.е. теплоизоляция бесканальных магистральных трубопроводов теплоснабжения служит дольше чем такая же в не-,полу- и проходных каналах?
И в каких нормах ты это прочел?

А я зараз не про норми кажу, а порівнюю. Якщо будівництво часів совка, або молодої України - теплотраси навіть висушують землю в дощ. А для нових будинків все робиться логічно.
  shapo написав:И много свесили?

Якщо знаєш як відсортувати дід/баба роботяги від дід/баба халявщики - підкажи. :?:
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:48

Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

Поздравляю всех,кто знает для чего мнут газету :!:
Конституция СССР 1936 года (неофициальные названия: «Сталинская конституция», реже — «Конституция победившего социализма») — основной закон СССР, принятый VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов 5 декабря 1936 года и действовавший (с изменениями и дополнениями) до 1977 года.
А эт вам не это© Долги и далее будут расти :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:55

  jeugen написав:Ти хотів сказати більше 100% зп? Коли він йшов у відставку - отримав якусь мінімальну пенсію, але йому порекомендували подати до суду і надати якісь свідчення. В подробиці я не внікав. А ці 28 - це результат.


Пенсия у госслужащих и научных работников была 90%, потом стала 70%, но не больше 100%.
Что можно отсудить у суда для меня загадка если даже 2 года службы в армии я не мог выбить с районного и городского киевского военкомата и пенсионного фонда из-за неправильно поставленной в военкомате печати 35 лет назад.

А я зараз не про норми кажу, а порівнюю. Якщо будівництво часів совка, або молодої України - теплотраси навіть висушують землю в дощ. А для нових будинків все робиться логічно.


Ну что ты несешь. Сейчас совсем другие трубы с другой теплоизоляцией которой тогда и близко не было. А совковое отслужило свое. Если 27 лет только крали и ни хрена не меняли то вам все совок плохой.

Якщо знаєш як відсортувати дід/баба роботяги від дід/баба халявщики - підкажи. :?:


Это уже давно отработано в мире где назначается пособие по бедности.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:42

  kalinavalera1 написав: Наконец общаясь с вами понял определение вата. Например эта ваша цитата абсолютная пустота - образчик ваты. Да они были винтиками в системе - а как иначе ? Любое государство система, "машина" в каком-то смысле. Разница в том , что то была их система , и она работала на них , и они построили инфраструктуру Украины НА СВОИ ДЕНЬГИ , которую вы не способны даже использовать с толком, не то что построить аналоги - адекватные новому времени. Ни на что не способна незалежная Украина и новое поколение. Так у кого вата в голове ? Вы как думаете - кто создал систему в СССР? Сами люди. А сейчас Украина под управлением и разворовывается в пользу "чужих дядь".
Я общаюсь с вами и у меня ощущение - что вы пишете ни о чем, только оскорбления. Вы сейчас сидите в доме, построенном теми же пенсами СССР , скорее всего, как большинство украинцев, и если бы не та недвига , что они построили - все население Украины жило бы под кустами. И пишете оскорбления в адрес тех кто эти дома построил. О чем с вами говорить ? Вы себя со стороны представляете ? Вор не должен выставлять воровство и паразитирование напоказ. Тут не чем гордиться. Это позорно со стороны выглядит и убого, даже если вор на Майбахе.


Что касается "судиться" - то у меня есть дела поважнее. В этой стране нет суда и правоохранительной системы вообще. Тут система разграбления населения работает на уровне государства. На Майдан шли с лозунгами "долой коррупцию" и то есть ваши "Майбахи". Я считаю что в нашей стране - никто на честные и заслуженные деньги Майбах не купит. А ездить и демонстрировать " Я - вор!" ? Это смешно. Тем более вам наворовать дали только на время за Майбах подержаться" "большие дяди", что бы не светиться самим , и уже отбирают все себе потихоньку. А воровская система - она не из винтиков ? вы в ней не винтик :mrgreen: Токо не говорите , что вы в этой системе генератор. Точно - это не о вас.
Так вот за 4 года после Майдана - где изобличенные и посаженные коррупционеры ? Майдан был про коррупцию. Вот вам и правоохранительная система Украины. Ее нет в принципе. Тот же Янукович ? Ему даже не предъявили такое.... Риторику стали гонять другую - типа "кто в вышиванке - тому все можно, а кто вышиванку не надел - тот виноват сразу и во всем, рука Кремля ". :mrgreen: Глубокая идея .... Так кто "вата" ?

При чём, в этой же системе, честно заработавши.
Но далее их умения, знания, опыт стали насильно уничтожаться(ибо они стали носителями больших Практических знаний и умений - способны в случае наличия частной собственности в их руках - "перевернуть МИР")
Они стали опасны для ВСЕХ, как на Западе, так и на Востоке. Именно с этой целью уничтожается Украина, её производственные мощностя, жизнь, население,... - именно с этой целью Ворам из Украины потокают во всём мире.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:09

Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

  shapo написав:Ну что ты несешь. Сейчас совсем другие трубы с другой теплоизоляцией которой тогда и близко не было. А совковое отслужило свое. Если 27 лет только крали и ни хрена не меняли то вам все совок плохой.

Я не спорю про те, що в НЕЗАЛЕЖНІЙ розкрадали все, але це почалося не 27 років назад, а ще з часів 2-ї світової війни. Коли на відновлення країни виділялися великі кошти, а за часту вони навіть не доходили до назначеного регіону. Але ж сюди Україну сюди не припишеш, тому ви на форумах про це і не пишете
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:12

Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

  Kudrjavuy написав:Но далее их умения, знания, опыт стали насильно уничтожаться(ибо они стали носителями больших Практических знаний и умений - способны в случае наличия частной собственности в их руках - "перевернуть МИР")
Они стали опасны для ВСЕХ, как на Западе, так и на Востоке. Именно с этой целью уничтожается Украина, её производственные мощностя, жизнь, население,... - именно с этой целью Ворам из Украины потокают во всём мире.

Ти дійсно так вважаєш?
Взагалі-то кожниа поважаючи себе держава, бачучи, що інша держава сама себе вбиває і дає можливість самому на цьому заробити - ніколи не полізе зі своїми вказівками. А просто спостерігатиме і побиватиме по плечу з лозунгом "От молодець"
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:37

  Kudrjavuy написав:При чём, в этой же системе, честно заработавши.
Но далее их умения, знания, опыт стали насильно уничтожаться(ибо они стали носителями больших Практических знаний и умений - способны в случае наличия частной собственности в их руках - "перевернуть МИР")
Они стали опасны для ВСЕХ, как на Западе, так и на Востоке. Именно с этой целью уничтожается Украина, её производственные мощностя, жизнь, население,... - именно с этой целью Ворам из Украины потокают во всём мире.

Еще один "свидетель рептилоидов"? -- Кем уничтожается? -- Почему именно Украина?
Это какой-то дикий поток бреда в стиле киселев ТV/древние Укры...
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:30

Обсуждение затянулось. но по результатам дискуссии могу сказать только одно - нищие люди не могут быть ни справедливыми ни добрыми. Жаль что бедность так озлобляет людей и заставляет вылазить самые низменные и позорные черты человека.
Molchyn
 
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