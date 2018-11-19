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Борги за комуналку зросли
на мільярд за місяць

Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:01

shapo
Серйозно?
Тобто ти культурну спадщину не вважаєш інфраструктурою? Чи можливо вивезення промисловості з України на Урал під час 2-ї світової не було? А що ж тоді робили з 45-го по 65-й? По полям з кіньми та візочками бігали? І це я не про населення загалом, це я про владу.
Скільки я себе пам*ятаю СРСР - стільки там і крали. Адже, якщо вор та брехун створює державу - по іншому і бути не може.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:55

  jeugen написав:shapo
Серйозно?
Тобто ти культурну спадщину не вважаєш інфраструктурою? Чи можливо вивезення промисловості з України на Урал під час 2-ї світової не було? А що ж тоді робили з 45-го по 65-й? По полям з кіньми та візочками бігали? І це я не про населення загалом, це я про владу.
Скільки я себе пам*ятаю СРСР - стільки там і крали. Адже, якщо вор та брехун створює державу - по іншому і бути не може.


Какое еще культурное наследство когда речь идет о системе отопления ЖКХ. Сколько в Киеве жило перед войной и чем отапливались дома? Был в них газ и т.д.?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:12

Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

  shapo написав:Какое еще культурное наследство когда речь идет о системе отопления ЖКХ. Сколько в Киеве жило перед войной и чем отапливались дома? Был в них газ и т.д.?

Я думав ми вже перейшли на більш глобальну тему.
А що до ЖКХ - то каналізація, водопостачання та електроенергія мали бути.
jeugen
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