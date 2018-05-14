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НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 гру, 2018 13:58
Пропонуємо до обговорення:
НБУ в листопаді наклав на ПАТ "Укрсоцбанк" (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівкових коштів у сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджуючих документів, повідомляється на веб-сайті НБУ.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:58
Круто. Так можно Укрсоц положить.
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