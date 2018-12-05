Итоги: Энергетика 05.12.18

Додано: Сер 05 гру, 2018 13:18

На нефтяном рынке в среду утром происходит снижение цен на нефть после взлета на 3% в течение торгов днем ранее на ожиданиях сокращения добычи сырья ОПЕК+.



Однако данные API, свидетельствующие о продолжающемся росте запасов нефти в США, уводят вниз нефтяные котировки. Так, согласно новым данным организации, за неделю по 30 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,4 миллиона баррелей, до 448 миллионов баррелей.



В четверг рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 942 тысячи баррелей после повышения на 3,57 миллиона баррелей неделей ранее.



Кроме статистики инвесторы опасаются замедления мировой экономики и, как следствие, спроса на нефть. Согласно прогнозам аналитиков Bank of America Merrill Lynch (BAML), большинство крупных экономик ждет замедление экономической активности в 2019 году.

При этом банк ожидает, что сдержать замедление роста помогут стимулирующие экономические меры властей стран. В этом свете эксперты BAML прогнозируют, что в 2019 году средняя цена на нефть марки Brent составит 70 долларов за баррель, а WTI - $59 за баррель.

Ожидания по снижению согласованного уровня добычи ОПЕК и ее стран-партнеров укрепились после того, как Путин заявил, что он и саудовский принц бин Салман договорились продлить сокращение во время встречи на саммите G20. Цены на нефть снизились около 30% с максимума за четверг года, достигнутого в начале октября.



Согласно CME OPEC Watch, вероятность решения о «небольшом сокращении добычи» на заседании 6 декабря оценивается в 59,2% - что ниже 65,4% в начале вторника. Шанс на незначительно снижение или отсутствие снижения оценивается в 40,8%.



Аналитики отмечают, что широкое сокращение объема добычи не является уже решенным вопросом, были даже сообщения, что решение может быть отложено, так как РФ не согласна на существенное уменьшение добычи. Кроме того, на этой неделе Катар объявил, что с января прекратит участие в ОПЕК. Это увеличивает вероятность распада картеля.



Другим важным фактором поддержки цен на этой неделе было решение провинции Альберта в Канаде, представленное в воскресенье: премьер провинции приказала нефтяным компаниям в провинции сократить объем добычи примерно на 9% в следующем году. Канада является четвертой по величине добычи страной мира.

Склонность к риску во вторник снизилась, так как инвесторы переоценивали детали соглашения США и Китая по откладыванию повышения тарифов на 90 дней, в то время как Китай согласился покупать большое товаров из США.



Если переговоры закончатся неудачей, США будут двигаться в сторону повышению тарифов с текущих 10% до 25% на китайский импорт в $200 млрд.



Официальные данные по изменению запасов в США на прошлой неделе, согласно опросу S&P Global Platts, покажут снижение запасов нефти на 2,39 млн. баррелей, после роста в течение 10 недель подряд.

Мировые цены на нефть ощутимо снижаются в среду утром после опубликованных еженедельных данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов сырья в США.Фьючерсы на нефть во вторник закрылись с умеренным ростом после сильного роста в понедельник, перед ожидаемым решением о снижении объема добычи ОПЕК на заседании 6 декабря.США: данные по изменению запасов нефти на прошлой неделе от API.Данные Американского института нефти (API):запасы нефти +5,36 млн. баррелей;запасы бензина +3,61 млн. баррелей;запасы дистиллятов +4,32 млн. баррелей;запасы нефти в терминале в Кушинге +1,44 млн. баррелей.API сообщил, что запасы нефти в США растут вопреки прогнозам.Статистика API составляются на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Она традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут в четверг, что в США за отчетный период:запасы сырой нефти: -1,961 млн.;запасы бензина: +0,912 млн.;запасы дистиллятов: +0,962 млн.;запасы сырой нефти в Кушинге: +1,2 млн. (собственный прогноз Bloomberg).Если прогнозы подтвердятся, это будет шестой неделей подряд, когда коммерческие запасы демонстрируют увеличение. Стоит отметить, что в тот же период времени прошлого года запасы стабильно снижались.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: