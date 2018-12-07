Итоги: Энергетика 07.12.18

Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:10

Участники торгов ждут заседания министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+, которое состоится в пятницу. В четверг в Вене прошла конференция участников ОПЕК, на которой обсуждалась, в частности, рекомендация комитета ОПЕК+ сократить добычу нефти на первое полугодие 2019 года. Заседание длилось около пяти часов. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих после этого сообщил, что ОПЕК пока не достигла общего решения по сокращению добычи нефти, продолжает обсуждение.



При этом ограничить снижение цен на нефть помогают еженедельные данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за прошлую неделю упали на 7,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ждали снижения запасов только на 942 тысячи баррелей. Показатель продемонстрировал снижение впервые за 11 недель.



Поскольку цены на нефть значительно упали за короткий отрезок времени, а в США увеличилась добыча, ОПЕК оказалась под давлением, которое заставляет ее действовать.



Цены на нефть упали с начала октября примерно на 30% на фоне увеличения запасов «черного золота» в мире и признаков замедления роста спроса на него, что вызвало опасения относительно риска переизбытка предложения сырья на мировом рынке уже в следующем году.

Растущие опасения, что производители не могут договориться агрессивно снизить объём добычи оказывали давление на цены, но официальные данные показали первое снижение запасов в США за 11 недель, что даль краткое восстановление от минимумов сессии.



Значительное снижение запасов в США было неожиданным, но данные также показали, что объем добычи достиг рекордного уровня.



Участники рынка продолжали фокусироваться на заседании ОПЕК.



Давление на цены на нефть также отчасти отражает распродажу акций, другого «рискованного актива».



Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила, что запасы нефти в США на неделе, закончившейся 30 ноября, снизились на 7,3 млн. баррелей. Это стало первым снижением после 10 недель роста подряд.



Аналитики по опросу S&P Global Platts прогнозировали снижение запасов нефти на 2,39 млн. баррелей. Американский институт нефти сообщил о росте запасов на 5,4 млн. баррелей.



Запасы бензина по данным EIA выросли на 1,7 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 3,8 млн. баррелей. По опросу S&P Global Platts ожидался рост запасов бензина на 357 тыс. баррелей и рост запасов дистиллятов на 1,25 млн. баррелей.



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