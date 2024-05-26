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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7852785378547855
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:21

  Slon_Nosov написав:
  whois2010 написав:иків податків. Платиш - голосуєш. Цим відсікається 11 млн пенсіонерів, котрі за гречку та обіцянки оберуть чергового червоного директора, шапкокрада чи красівого парня.
Колись читав про таку модель, підтримую.
Я описував набагато справедливішу систему...
Маєш плюсовий баланс як громадянин(сплатив більше ніж отримав наростаючим)-маєш право голосувати

Таким чином , більш активні, більш корисні (навіть у минулому) зможуть приймати участь у голосуванні, поки в них присутній плюсовий баланс. Я переконаний що парочка мільйонів пенсіонерів зможе при такій системі голосувати до самої смерті.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 09:54

  centurionus написав:
  Дюрі-бачі написав:
  The_Rebel написав:Краще б вони вибирали "виборщиків" - достойних людей у своєму колі спілкування, а вже ті б аналізували програми кандидатів, їздили б до них на зустрічі, задавали питання і потім в свою чергу звітували перед людьми за свій голос.

Гляньте на результати місцевих виборів: виборщиками стали б Балоги, які б посадили в крісла своїх родичів... ИМХО в контексті України єдина робоча модель, то поточна пропорційна, але доповнена правом людей на імпічмент депутатів, скажімо збором 100 тис. підписів...

Єдина "робоча" модель (перевірена >1 млн. років еволюції приматів) - умовна "військова республіка". "Військовозобов'язані" мають виборчі права.

це хто? воєнпенси детроєди/хотаби? броньовані депутати/поліціянти та інші "державно валжливі смоктуни бюджетної циці?"
flyman
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  #<1 ... 7852785378547855
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