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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:21
Slon_Nosov написав: whois2010 написав:
иків податків. Платиш - голосуєш. Цим відсікається 11 млн пенсіонерів, котрі за гречку та обіцянки оберуть чергового червоного директора, шапкокрада чи красівого парня.
Колись читав про таку модель, підтримую.
Я описував набагато справедливішу систему...
Маєш плюсовий баланс як громадянин(сплатив більше ніж отримав наростаючим)-маєш право голосувати
Таким чином , більш активні, більш корисні (навіть у минулому) зможуть приймати участь у голосуванні, поки в них присутній плюсовий баланс. Я переконаний що парочка мільйонів пенсіонерів зможе при такій системі голосувати до самої смерті.
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Додано: Нед 26 тра, 2024 09:54
centurionus написав: Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав:
Краще б вони вибирали "виборщиків" - достойних людей у своєму колі спілкування, а вже ті б аналізували програми кандидатів, їздили б до них на зустрічі, задавали питання і потім в свою чергу звітували перед людьми за свій голос.
Гляньте на результати місцевих виборів: виборщиками стали б Балоги, які б посадили в крісла своїх родичів... ИМХО в контексті України єдина робоча модель, то поточна пропорційна, але доповнена правом людей на імпічмент депутатів, скажімо збором 100 тис. підписів...
Єдина "робоча" модель (перевірена >1 млн. років еволюції приматів) - умовна "військова республіка". "Військовозобов'язані" мають виборчі права.
це хто? воєнпенси детроєди/хотаби? броньовані депутати/поліціянти та інші "державно валжливі смоктуни бюджетної циці?"
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