Додано: Пон 10 гру, 2018 13:19 Итоги: Мировой фондовый рынок 10.12.18 США



Основные фондовые индексы США в пятницу потеряли до 3% на фоне опасений по поводу торговых отношений с Китаем.



Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 2,24% - до 24388,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 3,05%, до 6969,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 -на 2,33%, до 2633,08 пункта.



Несмотря на договоренности лидеров США и Китая на полях саммита G20 в Аргентине о взаимных шагах по пошлинам, инвесторы требуют больше доказательств того, что новые тарифы не будут вводиться в следующем году, считают некоторые эксперты.

Не добавили позитива новости об аресте в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, чью экстрадицию запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.



Между тем опубликованные в пятницу данные по рынку труда оказались относительно неплохими: безработица в стране в ноябре ожидаемо сохранилась на уровне октября в 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 155 тысяч против ожиданий роста на 200 тысяч. Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в ноябре выросла на 3,1% в годовом выражении и составила $27,35.



Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в декабре, по предварительной оценке, остался на ноябрьском уровне в 97,5 пункта, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя до 97,1 пункта.



На инвесторов навалилось слишком много, и они не могут это переварить.

Сейчас не слишком подходящее время для того, чтобы рисковать.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 2,24% до уровня 24 388,95 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 2,33%, до 2 633,08 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 3,05% до 6 969,25 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в пятницу закрылся разнонаправленно, частично восстановившись на фоне роста цен на нефть, снижения опасений в отношении перспектив мирового экономического роста.



Возглавили рост нефтяной и технологический сектора.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,41% 3,09%, после снижения на 3,09% в четверг.



Вторая оценка ВВП еврозоны за III квартал была пересмотрена в сторону понижения до 0,6% г/г с 0,7% г/г ранее, в основном из-за уменьшения экспорта и проблем в автомобильном секторе относительно III квартала 2017 года.



Поддержку ВВП оказало увеличение запасов. Квартальный рост остался без изменений 0,2%. Прогнозы на IV квартал достаточно оптимистичны, так как замедление поставок автомобилей вызванное изменением стандартов контроля выбросов должны быть нивелированы к концу года. Рост активности в деловом секторе будет сдержанным, что не вселяет оптимизма ЕЦБ, который планирует завершение программы количественного смягчения (QE).



В пятницу завершилось двухдневное заседание ОПЕК. Цены на нефть выросли на результатах соглашения о сокращении добычи.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,41% 3,09%, после снижения на 3,09% в четверг.



Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,10% и составил 6 778,11 пункта.



Немецкий DAX просел на 0,21% до 10 788,09 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,68% — на отметке 4 813,13 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник существенным снижением на фоне скандала с задержанием финдиректора Huawei, опасений за перспективы торговых отношений США и Китая, а также данных внутренней статистики.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,82%, до 2584,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,35% до 1332,53 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,2%, до 25752,38 пункта, корейский KOSPI опустился на 1,06%, до 2053,79 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 упал на 2,27%, до 5552,5 пункта, японский Nikkei 225 потерял 2,12%, до 21219,5 пункта.



В центре внимание инвесторов остается ситуация, связанная с задержанием в Канаде финансового директора китайской компании Huawei. Дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместитель председателя правления компании Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере 01 декабря. Ее экстрадиции запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.



В свете ситуации вокруг Huawei рынки продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая.

По итогам переговоров c председателем КНР Си Цзиньпином на полях G20 в конце ноября-начале декабря президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая с 10 до 25%.



Однако США предупредили, что если в следующие 90 дней не будут достигнуты соглашения относительно ряда торговых вопросов, то пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки.



Наибольшее беспокойство у рынков сейчас вызывает торговый конфликт США и Китая и ситуация вокруг Huawei. Тема торговли будет в центре внимания рынков в течение 90-дневного периода перемирия в торговой войне США и КНР в надежде на признаки каких-либо уступок сторон.



Дополнительное давление на настроения инвесторов оказала новая порция статистики из Японии и Китая.



В частности, главное таможенное управление КНР сообщило, что экспорт страны вырос в ноябре на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт - на 3%.

Аналитики ждали роста показателей на 10% и 14,5% соответственно.



В октябре экспорт страны вырос на 15,6% в годовом выражении, а импорт - на 21,4%. Согласно официальным данным из Японии, ВВП страны в III квартале 2018 года, по второй оценке, опустился на 0,6% в квартальном выражении и на 2,5% - в годовом. Эксперты прогнозировали сокращение индикатора на 0,5% в квартальном исчислении и на 1,9% - в годовом.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: рынок акций РФ закрылся ростом биржевых индексов - индекс Мосбиржи поднялся на 0,79%, до 2431,29 пункта, РТС - на 2,1%, до 1157,94 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева понизился на 1,04%, до 66,17 RUB/USD, курс евро - на 1,05%, до 75,3 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 г. на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,88%, до $63,19 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 1,58%, «Газпрома» — на 1,41%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,45%, «АЛРОСы» — на 0,18%. Акции Московской биржи просели в цене на 0,33%.



Российский рынок все-таки дождался катализатора в пятницу вечером. Индекс Мосбиржи стремится к 2 440 пунктам... Несмотря на то, что факты от ОПЕК+ оказались вполне ожидаемыми, рынок РФ не сдерживает себя в эмоциях. Не факт, что рублевый индикатор продолжит бурное ралли и далее, на начало новой недели наиболее вероятен «боковик» в пределах 2 425—2 450 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 07 декабря понизился на 0,47 пункта или на 0,08% до уровня 575,17 пунктов.



Объем торгов за день составил 511,745 млн. грн., акциями наторговали 2,518 млн. грн.



Как сообщалось, в четверг 06 декабря ПФТС-индекс повысился на 1,23 пункта или на 0,21% до уровня 575,63 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 260,11 пунктов или на 82,56 с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 07 декабря, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) перешли к коррекционному росту в пятницу после резкого падения в предыдущий день.



По состоянию на 6.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,08% - до 2607,14 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,12%, до 1352,33 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,27% - до 26226,79 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,26%, до 2074,72 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,44% - до 5682,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,48%, до 21601,84 пункта.



В пятницу на биржах азиатского региона отмечается коррекция после того, как днем ранее они закрылись в минусе на 1-2%. В четверг стало известно о задержании в Канаде финансового директора Huawei Technologies по запросу США, что вызвало новую волну опасений относительно перспектив торговых отношений США и КНР.



Трейдер компании IG Джейден Лох сказал, что учитывая высокую степень неопределенности, рынки, вероятно, будут оставаться нестабильными в попытке удержать положительную динамику.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают новые сообщения в японских СМИ в пятницу о том, что власти страны намерены запретить закупки для государственных учреждений страны телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei и ZTE. В ноябре американские СМИ сообщили, что администрация США призвала провайдеров беспроводной связи и интернета в ряде своих союзных стран отказаться от оборудования Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно ростом индексов, частично отыграв существенное падение в предыдущий день торгов.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,03%, до 2605,89 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite почти не изменился и составил 1350,7 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,35%, до 26063,76 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,34%, до 2075,76 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,42%, до 5681,5 пункта, японский Nikkei 225 прибавил 0,82%, до 21678,68 пункта.



Текущая неделя для рынков АТР отличалась высокой волатильностью. В понедельник их рост достигал 3%, поскольку инвесторы отыгрывали временное перемирие в торговой войне США и Китая, достигнутое в рамках саммита G20 на минувших выходных. Однако уже во вторник оптимизм инвесторов начал иссякать, поскольку они начали сомневаться в том, что достигнутые договоренности помогут США и Китаю разрешить торговый конфликт на долгосрочную перспективу.



В четверг к сомнениям прибавились новости о задержании в Канаде финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу по запросу США, и это увело биржевые индексы региона вниз на 1-2%. А в пятницу инвесторы в основном отдавали предпочтение покупкам ценных бумаг, ощутимо подешевевших по итогам предыдущих торгов.



Аналитики OANDA считают, что рынки АТР на текущей неделе отличались чрезмерной реакцией на происходящие события.



Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу снизился на 0,08% - до 575,17 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 511,745 млн. грн., в том числе акциями - 2,518 млн. грн.



В «индексной корзине» подешевели бумаги Центрэнерго (-0,46%) и Турбоатома (-0,37%).

Ростом стоимости завершили торги акции Райффайзен Банка Аваль (+1,72%) и Донбассэнерго (+0,64%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» в пятницу остался неизменным на уровне 1793,69 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine повысился на символические 0,01% - до 444,12 пункта при объеме торгов 1,7 млн. злотых (12,58 млн. грн).



Среди индексных бумаг подорожали акции агрохолдинга ИМК (+1,16%), «Агротона» (+0,86%) и «Астарты» (+0,38%).

Снизились в цене только бумаги «Кернела» (-0,56%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 03 – 07 декабря ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 580,02 к отметке 575,17 пунктов, потеряв 4,85 пункта или 0,84%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 10,89 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 26 – 30 ноября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 577,92 к отметке 580,02 пунктов, прибавив 2,10 пункта или 0,36%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 16,735 млн. грн.



К полудню понедельника, 10 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ощутимо снижаются в понедельник на фоне скандала с задержанием финдиректора Huawei и под давлением со стороны статданных из Китая и Японии, оказавшихся хуже прогнозов.



По состоянию на 6.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,84% - до 2583,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,15%, до 1335,21 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,41% - до 25696,89 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,37%, до 2047,45 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 падал на 2,25% - до 5553,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,18%, до 21206,78 пункта.



Давление на настроения инвесторов в понедельник продолжает оказывать скандал вокруг задержания финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в канадском Ванкувере 1 декабря. Ее экстрадиции запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В минувшие выходные власти Китая потребовали от Канады немедленно освободить задержанную, а от США - аннулировать ордер на ее арест.



Huawei, вероятно, будет оставаться в заголовках новостей в течение некоторого времени, пока Китай продолжает оказывать давление как на Канаду, так и на США с тем, чтобы они отозвали свои обвинения.



Еще одним негативным фактором для рынков АТР стала новая порция макроэкономической статистики из Японии и Китая, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков. В частности, главное таможенное управление КНР сообщило в субботу, что экспорт страны вырос в ноябре на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт - на 3%. Аналитики ждали роста показателей на 10% и 14,5% соответственно. Для сравнения в октябре экспорт страны вырос на 15,6% в годовом выражении, а импорт - на 21,4%.



Согласно официальным данным из Японии, ВВП страны в третьем квартале 2018 года, по второй оценке, опустился на 0,6% в квартальном выражении и на 2,5% - в годовом. Эксперты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали сокращение индикатора на 0,5% в квартальном исчислении и на 1,9% - в годовом.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник существенным снижением на фоне скандала с задержанием финдиректора Huawei, опасений за перспективы торговых отношений США и Китая, а также данных внутренней статистики.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,82%, до 2584,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,35% до 1332,53 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,2%, до 25752,38 пункта, корейский KOSPI опустился на 1,06%, до 2053,79 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 упал на 2,27%, до 5552,5 пункта, японский Nikkei 225 потерял 2,12%, до 21219,5 пункта.



В центре внимание инвесторов остается ситуация, связанная с задержанием в Канаде финансового директора китайской компании Huawei. Дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместитель председателя правления компании Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере 1 декабря. Ее экстрадиции запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.



В свете ситуации вокруг Huawei рынки продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая.

По итогам переговоров c председателем КНР Си Цзиньпином на полях G20 в конце ноября-начале декабря президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая с 10 до 25%.



Однако США предупредили, что если в следующие 90 дней не будут достигнуты соглашения относительно ряда торговых вопросов, то пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки.



Наибольшее беспокойство у рынков сейчас вызывает торговый конфликт США и Китая и ситуация вокруг Huawei. Тема торговли будет в центре внимания рынков в течение 90-дневного периода перемирия в торговой войне США и КНР в надежде на признаки каких-либо уступок сторон.



Дополнительное давление на настроения инвесторов оказала новая порция статистики из Японии и Китая.



В частности, главное таможенное управление КНР сообщило, что экспорт страны вырос в ноябре на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт - на 3%.

Аналитики ждали роста показателей на 10% и 14,5% соответственно.



В октябре экспорт страны вырос на 15,6% в годовом выражении, а импорт - на 21,4%. Согласно официальным данным из Японии, ВВП страны в III квартале 2018 года, по второй оценке, опустился на 0,6% в квартальном выражении и на 2,5% - в годовом. Эксперты прогнозировали сокращение индикатора на 0,5% в квартальном исчислении и на 1,9% - в годовом.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



