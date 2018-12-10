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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Пон 10 гру, 2018 13:21 Итоги: Энергетика 10.12.18



По состоянию на 6.55 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45% - до $61,95 за баррель.



Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,17% - до $52,52 за баррель.



Трейдеры в понедельник продолжают оценивать новые договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и их влияние на рынок. По итогам встречи ОПЕК+ в пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти, или 2,5% от уровня добычи, придется на страны ОПЕК и 400 тысяч (2%) - на страны, не входящие в ОПЕК. Иран, Венесуэла и Ливия были исключены из сделки ОПЕК+.



«Наш основной вывод заключается в том, что цены на нефть получат хорошую поддержку на уровне около $70 за баррель в 2019 году», - сказали аналитики Bernstein Energy.



Эксперты банка Morgan Stanley, в свою очередь, пришли к заключению, что указанного сокращения добычи нефти, вероятно, будет достаточно для того, чтобы сбалансировать рынок в первой половине 2019 года и остановить рост запасов сырья.



Фьючерсы на нефть в пятницу выросли, так как члены ОПЕК и стран-партнеров достигли соглашения по ограничению объема добычи начиная с января, что уменьшило опасения в отношении потенциального избытка нефти на мировом рынке и помогло повысить цены за неделю более чем на 3%.



Январский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на $1,12, или на 2,2%, до $52,61 за баррель. За неделю контракт вырос на 3,3%.



Февральский фьючерс на нефть Brent вырос на $1,61, или на 2,7%, до $61,67 за баррель. За неделю он вырос на 3,7%.



Уровни закрытия в пятницу были ниже максимумов сессии.



ОПЕК сообщила в пятницу, что сократит объема добычи стран-членов на 800 тыс. баррелей с уровней октября на протяжении шести месяцев, начиная с января. В заявлении, которое было составлено в четверг, не указывается объём сокращения стран, не являющихся членами ОПЕК, но по сообщениям СИМ, эти страны, включая РФ, обязались снизить объём добычи на 400 тыс. баррелей в день, что доводит общий объём сокращения до 1,2 млн. баррелей в день.



Иран, Венесуэла, Ливия были освобождены от участия в сокращении из-за специфических условий в каждой из стран, и так уже сокративших добычу по сравнению со стабильными периодами.



В ноябре на рынке был избыток предложения, благодаря росту добычи в РФ, США и Саудовской Аравии при том, что санкции США против Ирана получили много исключений, что сократило его объем добычи меньше ожидаемого. Это, вместе с более мрачным прогнозом по перспективе роста мировой экономики, привело к значительному снижению цен. К концу ноября они снизились более чем на 30%, после достижения максимума за несколько лет в начале октября.



Данные из США на этой неделе показали первый недельный рост запасов нефти после 10 недель снижения запасов подряд: в четверг Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила о снижении запасов нефти на неделе, закончившейся 30 ноября, на 7,3 млн. баррелей.



Данные Baker Hughes, вышедшие в пятницу, показали снижение число активных буровых на нефть на неделе на 10 до 877.



Число нефтяных буровых в США снизилось на самую большую величину с апреля 2016 года — Baker Hughes.



За неделю до 7 декабря число действующих в США нефтяных буровых установок сократилось на 10 штук и составило 877, свидетельствуют опубликованные вечером в пятницу данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

Такое еженедельное падение является максимальным с апреля 2016 года. Предыдущее крупное снижение числа нефтяных буровых было за неделю до 17 августа 2018 года. Тогда количество сократилось на 9 штук.



Число газовых установок за неделю до 7 декабря увеличилось на 9 до 198 штук.

Общее количество буровых снизилось на одну до 1075 установок.

Абсолютный максимум количества активных нефтяных установок в США был достигнут в октябре 2014 года. Тогда было зарегистрировано 1609 установок. Пик 2018 года достигнут на неделе до 16 ноября — 888 установок.



Напомним, согласно статистике Минэнерго США, которая была опубликована в четверг, объем производства нефти в этой стране три недели подряд остается неизменным — 11.7 млн. баррелей в день.



Позитивные новости из Вены подняли нефтяные цены.



Цены Brent выросли после заключения сделки ОПЕК+. Стороны договорились 7 декабря о снижении добычи на 1,2 млн. б/д. Эта величина находится между наиболее обсуждаемыми вариантами 1 и 1,3 млн. б/д. Однако рынок придавал вес больше варианту 1 млн. б/д, который Саудовская Аравия называла адекватным. Поэтому реакция инвесторов на новость после периода неопределенности относительно судьбы соглашения была очень позитивной.



Снижение происходит в соотношении 0,8 млн. б/д картель и 0,4 млн. б/д это остальные участники ОПЕК+ (Россия, Оман, Мексика, Азербайджан, Казахстан и др.)

Соотношение 2:1 сохранилось таким же, как и в соглашении 2016 года (1,2 млн б/д картель, 0,6 млн. б/д остальные – в 2016 г.).



Согласно представителю Ирака, каждая страна ОПЕК сократит добычу примерно на 2,5-3% к базе октября 2018 г. и только Кувейт будет оперировать базой сентября 2018 г.

Россия предлагает сократить свою добычу к октябрю на 2%, то есть на 200 тыс. б/д. Освобождения от ограничений добычи, какие были в соглашении 2016 г. для Ливии и Нигерии, на этот раз, видимо, не предполагаются.



Однако все-таки Иран не участвует в сокращении из-за текущих санкций США. На этот раз квоты добычи по каждой стране ОПЕК публиковать не собирается. Если в начале саммита ОПЕК Саудовская Аравия предлагала заключать соглашение на 9 месяцев, то в итоге участники встречи договорились о сокращении только до апреля 2019 г. В текущих условиях это хороший вариант.



Другой хорошей новостью для нефтяного рынка на этой неделе стало сокращение запасов нефти в США после 10 недель их непрерывного роста.



Запасы нефти снизились на 7,3 млн. барр., запасы бензина выросли на 1 млн. барр., дистилляты выросли на 3,8 млн. барр. Падение запасов объясняется резким снижением импорта нефти в США (-943 тыс. б/д) и ростом американского экспорта (+761 тыс. б/д).



Благодаря соглашению ОПЕК декабрьский диапазон колебаний Brent выглядит как $58-65 за баррель.



Россия и ОПЕК снова капитулировали перед американским сланцем.



Сделка стран ОПЕК и России, заключенная в 2016 году, а затем трижды продлевавшаяся, доказывает свою бессрочность.

По итогам переговоров в Вене 07 декабря 14 стран картеля, примкнувшая к ним Россия, а также еще 8 нефтедобывающих стран снова приняли решение сократить добычу нефти.



С января страны участницы сделки ОПЕК+, большинство из которых сводят концы с концами лишь за счет экспорта сырья, снова начнут ограничивать производство, удерживая его на уровнях на 1,2 млн. баррелей в день ниже, чем в октябре 2018 года.

Основное бремя спасения рынка, где цены рухнули на 30% за октябрь-ноябрь, понесет Саудовская Аравия, которая сократит добычу до 10,2 млн. баррелей в сутки с октябрьских 10,7 млн.



Россия согласилась снизить производство на 230 тысяч баррелей в день - в 1,5 раза больше, чем изначально предлагала российская делегация, настаивавшей перед началом встречи, что квота в 150 тысяч баррелей - предел для нефтяников в зимний период.



Еще 170 тысяч баррелей в день уберут с рынка другие не входящие в ОПЕК страны, включая Казахстан. Остаток - 300 тысяч баррелей - будет распределен между государствами картеля: Ирак снизит добычу на 140 тысяч баррелей в сутки, Нигерия - на 40 тысяч.



Попавший под санкции Иран, погрязшая в экономическом кризисе Венесуэла и охваченная гражданской войной Ливия исключены из соглашения и не обязаны ограничивать свои мощности.



Рынок отреагировал на сделку бурным ростом: цена Brent взлетала на 5,6% - до максимальных за 2 недели $63,73 за баррель. Американский эталон WTI подорожал до $54,22 за бочку.



ОПЕК приятно удивила рынок: изначально обсуждалось сокращение на 1 млн. баррелей в день, напоминает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. Переговоры проходили тяжело, а до начала итогового заседания глава Минэнерго Саудовской Аравии Халед аль-Фалих говорил, что сделка может и вовсе не состояться.



Впрочем, даже в нынешнем виде соглашение не обеспечит полного баланса, сообщил возглавлявший российскую делегацию Александр Новак: с большой вероятность рынок будет перенасыщен ко втором-третьему кварталу. Но «мы способны реагировать на любую ситуацию», подчеркнул министр.



Очередное соглашение ОПЕК+ позволит еще какое-то время сводить концы с концами странам, чьи экономики критически зависят от экспорта сырья, но оно бессильно остановить технический прогресс, результатом которого стала сланцевая революция в США, говорит аналитик OPIS Том Клоза.



Де-факто ОПЕК капитулирует перед сланцевиками, которые остаются главными нарушителями спокойствия, качая больше с каждой неделей и занимая новые ниши.

С начала года объемы нефтедобычи в США выросли на 1,6 млн. баррелей в день, тогда как мировой спрос увеличился только на 1,5 млн. баррелей.



В следующем году, по прогнозу американского Минэнерго, рост добычи составит 1,8 млн. баррелей в сутки, а ситуация со спросом ухудшится - он прибавит лишь 1,3 млн. баррелей ежедневно.



Россия и Саудовская Аравия третий год ждут, пока выдохнется американский сланцевый бум, констатирует Клоза, но пока судьба не вознаграждает их за терпение.



На минувшей неделе экспорт нефти из США установил новый исторический рекорд - 3,2 млн. баррелей в сутки. По объему поставок Штаты обошли все страны ОПЕК, кроме двух - Саудовской Аравии и Ирака.



Чтобы бороться с сланцевиками за рынок, ОПЕК и России нужно смириться с ценами около $40 за баррель, пишут аналитики Bank of America. Но эта война не по карману ни ближневосточным петрократиям, ни российской экономике, у которой 60% валютных доходов зависят от колебаний нефтяных котировок.



«Антироссийский» выпад Норвегии.



Норвегия принимает меры для стабилизации добычи газа на нынешнем уровне еще на 20 лет.



«А собственные ресурсы в европейских странах – и в Норвегии, и в других странах, в Великобритании – истощаются. Это просто, что называется, медицинский факт, это установлено экспертами. Можете не сомневаться, так оно и есть», - недавно объяснял Путин российским телезрителям, обожающим медицинские передачи.









В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Мировые цены на нефть в понедельник утром движутся разнонаправленно, - инвесторы пытаются оценить решение ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с января.Фьючерсы на нефть в пятницу выросли, так как члены ОПЕК и стран-партнеров достигли соглашения по ограничению объема добычи начиная с января, что уменьшило опасения в отношении потенциального избытка нефти на мировом рынке и помогло повысить цены за неделю более чем на 3%.Число нефтяных буровых в США снизилось на самую большую величину с апреля 2016 года — Baker Hughes.За неделю до 7 декабря число действующих в США нефтяных буровых установок сократилось на 10 штук и составило 877, свидетельствуют опубликованные вечером в пятницу данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.Такое еженедельное падение является максимальным с апреля 2016 года. Предыдущее крупное снижение числа нефтяных буровых было за неделю до 17 августа 2018 года. Тогда количество сократилось на 9 штук.Число газовых установок за неделю до 7 декабря увеличилось на 9 до 198 штук.Общее количество буровых снизилось на одну до 1075 установок.Абсолютный максимум количества активных нефтяных установок в США был достигнут в октябре 2014 года. Тогда было зарегистрировано 1609 установок. Пик 2018 года достигнут на неделе до 16 ноября — 888 установок.Напомним, согласно статистике Минэнерго США, которая была опубликована в четверг, объем производства нефти в этой стране три недели подряд остается неизменным — 11.7 млн. баррелей в день.Позитивные новости из Вены подняли нефтяные цены.Цены Brent выросли после заключения сделки ОПЕК+. Стороны договорились 7 декабря о снижении добычи на 1,2 млн. б/д. Эта величина находится между наиболее обсуждаемыми вариантами 1 и 1,3 млн. б/д. Однако рынок придавал вес больше варианту 1 млн. б/д, который Саудовская Аравия называла адекватным. Поэтому реакция инвесторов на новость после периода неопределенности относительно судьбы соглашения была очень позитивной.Снижение происходит в соотношении 0,8 млн. б/д картель и 0,4 млн. б/д это остальные участники ОПЕК+ (Россия, Оман, Мексика, Азербайджан, Казахстан и др.)Соотношение 2:1 сохранилось таким же, как и в соглашении 2016 года (1,2 млн б/д картель, 0,6 млн. б/д остальные – в 2016 г.).Согласно представителю Ирака, каждая страна ОПЕК сократит добычу примерно на 2,5-3% к базе октября 2018 г. и только Кувейт будет оперировать базой сентября 2018 г.Россия предлагает сократить свою добычу к октябрю на 2%, то есть на 200 тыс. б/д. Освобождения от ограничений добычи, какие были в соглашении 2016 г. для Ливии и Нигерии, на этот раз, видимо, не предполагаются.Однако все-таки Иран не участвует в сокращении из-за текущих санкций США. На этот раз квоты добычи по каждой стране ОПЕК публиковать не собирается. Если в начале саммита ОПЕК Саудовская Аравия предлагала заключать соглашение на 9 месяцев, то в итоге участники встречи договорились о сокращении только до апреля 2019 г. В текущих условиях это хороший вариант.Другой хорошей новостью для нефтяного рынка на этой неделе стало сокращение запасов нефти в США после 10 недель их непрерывного роста.Запасы нефти снизились на 7,3 млн. барр., запасы бензина выросли на 1 млн. барр., дистилляты выросли на 3,8 млн. барр. Падение запасов объясняется резким снижением импорта нефти в США (-943 тыс. б/д) и ростом американского экспорта (+761 тыс. б/д).Благодаря соглашению ОПЕК декабрьский диапазон колебаний Brent выглядит как $58-65 за баррель.Россия и ОПЕК снова капитулировали перед американским сланцем.Сделка стран ОПЕК и России, заключенная в 2016 году, а затем трижды продлевавшаяся, доказывает свою бессрочность.По итогам переговоров в Вене 07 декабря 14 стран картеля, примкнувшая к ним Россия, а также еще 8 нефтедобывающих стран снова приняли решение сократить добычу нефти.С января страны участницы сделки ОПЕК+, большинство из которых сводят концы с концами лишь за счет экспорта сырья, снова начнут ограничивать производство, удерживая его на уровнях на 1,2 млн. баррелей в день ниже, чем в октябре 2018 года.Основное бремя спасения рынка, где цены рухнули на 30% за октябрь-ноябрь, понесет Саудовская Аравия, которая сократит добычу до 10,2 млн. баррелей в сутки с октябрьских 10,7 млн.Россия согласилась снизить производство на 230 тысяч баррелей в день - в 1,5 раза больше, чем изначально предлагала российская делегация, настаивавшей перед началом встречи, что квота в 150 тысяч баррелей - предел для нефтяников в зимний период.Еще 170 тысяч баррелей в день уберут с рынка другие не входящие в ОПЕК страны, включая Казахстан. Остаток - 300 тысяч баррелей - будет распределен между государствами картеля: Ирак снизит добычу на 140 тысяч баррелей в сутки, Нигерия - на 40 тысяч.Попавший под санкции Иран, погрязшая в экономическом кризисе Венесуэла и охваченная гражданской войной Ливия исключены из соглашения и не обязаны ограничивать свои мощности.Рынок отреагировал на сделку бурным ростом: цена Brent взлетала на 5,6% - до максимальных за 2 недели $63,73 за баррель. Американский эталон WTI подорожал до $54,22 за бочку.ОПЕК приятно удивила рынок: изначально обсуждалось сокращение на 1 млн. баррелей в день, напоминает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. Переговоры проходили тяжело, а до начала итогового заседания глава Минэнерго Саудовской Аравии Халед аль-Фалих говорил, что сделка может и вовсе не состояться.Впрочем, даже в нынешнем виде соглашение не обеспечит полного баланса, сообщил возглавлявший российскую делегацию Александр Новак: с большой вероятность рынок будет перенасыщен ко втором-третьему кварталу. Но «мы способны реагировать на любую ситуацию», подчеркнул министр.Очередное соглашение ОПЕК+ позволит еще какое-то время сводить концы с концами странам, чьи экономики критически зависят от экспорта сырья, но оно бессильно остановить технический прогресс, результатом которого стала сланцевая революция в США, говорит аналитик OPIS Том Клоза.Де-факто ОПЕК капитулирует перед сланцевиками, которые остаются главными нарушителями спокойствия, качая больше с каждой неделей и занимая новые ниши.С начала года объемы нефтедобычи в США выросли на 1,6 млн. баррелей в день, тогда как мировой спрос увеличился только на 1,5 млн. баррелей.В следующем году, по прогнозу американского Минэнерго, рост добычи составит 1,8 млн. баррелей в сутки, а ситуация со спросом ухудшится - он прибавит лишь 1,3 млн. баррелей ежедневно.Россия и Саудовская Аравия третий год ждут, пока выдохнется американский сланцевый бум, констатирует Клоза, но пока судьба не вознаграждает их за терпение.На минувшей неделе экспорт нефти из США установил новый исторический рекорд - 3,2 млн. баррелей в сутки. По объему поставок Штаты обошли все страны ОПЕК, кроме двух - Саудовской Аравии и Ирака.Чтобы бороться с сланцевиками за рынок, ОПЕК и России нужно смириться с ценами около $40 за баррель, пишут аналитики Bank of America. Но эта война не по карману ни ближневосточным петрократиям, ни российской экономике, у которой 60% валютных доходов зависят от колебаний нефтяных котировок.«Антироссийский» выпад Норвегии.Норвегия принимает меры для стабилизации добычи газа на нынешнем уровне еще на 20 лет.«А собственные ресурсы в европейских странах – и в Норвегии, и в других странах, в Великобритании – истощаются. Это просто, что называется, медицинский факт, это установлено экспертами. Можете не сомневаться, так оно и есть», - недавно объяснял Путин российским телезрителям, обожающим медицинские передачи.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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