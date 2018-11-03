Німецький уряд схвалив законопроект, що має спростити імміграцію до Німеччини кваліфікованих фахівців з-поза меж ЄС.
Дивися повний текст В Німеччині спростили умови імміграції кваліфікованих кадрів.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 09:39
В Німеччині спростили умови імміграції кваліфікованих кадрів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Німеччині спростили умови імміграції кваліфікованих кадрів.
Додано: Чет 20 гру, 2018 09:39
Забыли написать, что суммы ЗП указанны брутто, до уплаты всех вычетов. А вычетов минимум 30%, при наилучшем налоговом классе.
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