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В Німеччині спростили умови
імміграції кваліфікованих кадрів

В Німеччині спростили умови імміграції кваліфікованих кадрів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:39

В Німеччині спростили умови імміграції кваліфікованих кадрів

Пропонуємо до обговорення:
Німецький уряд схвалив законопроект, що має спростити імміграцію до Німеччини кваліфікованих фахівців з-поза меж ЄС.

Дивися повний текст В Німеччині спростили умови імміграції кваліфікованих кадрів.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:39

Забыли написать, что суммы ЗП указанны брутто, до уплаты всех вычетов. А вычетов минимум 30%, при наилучшем налоговом классе.
link654
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:01

Украину ждёт очередная волна иммиграции
Moimir
 
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