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В Німеччині спростили умови
імміграції кваліфікованих кадрів

В Німеччині спростили умови імміграції кваліфікованих кадрів
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:39

В Німеччині спростили умови імміграції кваліфікованих кадрів

Пропонуємо до обговорення:
Німецький уряд схвалив законопроект, що має спростити імміграцію до Німеччини кваліфікованих фахівців з-поза меж ЄС.

Дивися повний текст В Німеччині спростили умови імміграції кваліфікованих кадрів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:39

Забыли написать, что суммы ЗП указанны брутто, до уплаты всех вычетов. А вычетов минимум 30%, при наилучшем налоговом классе.
link654
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:01

Украину ждёт очередная волна иммиграции
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:58

  link654 написав:Забыли написать, что суммы ЗП указанны брутто, до уплаты всех вычетов. А вычетов минимум 30%, при наилучшем налоговом классе.


Неправда :?

Подоходный налог в Германии прогрессивный и для среднего класса составляет не более 14 % а для малоимущих и того меньше или вообще без налогов потому как доход до 9000 евро налогом не облагается.

В 2018 году ставки подоходного следующие:

Доход до 9 000 евро в год – 0%

Доход от 9 001 до 54 949 евро в год – 14%

Доход от 54 950 до 260 532 евро в год – 42%

Доход более 260 533 евро в год – 45%
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:26

  Михалыч написав:
  link654 написав:Забыли написать, что суммы ЗП указанны брутто, до уплаты всех вычетов. А вычетов минимум 30%, при наилучшем налоговом классе.


Вы лжете :?

Подоходный налог в Германии прогрессивный и для среднего класса составляет не более 14 %

В 2018 году ставки следующие:

Доход до 9 000 евро в год – 0%

Доход от 9 001 до 54 949 евро в год – 14%

Доход от 54 950 до 260 532 евро в год – 42%

Доход более 260 533 евро в год – 45%


давайте милые кроты посчитаем - https://www.brutto-netto-rechner.info/
берем брутто-нетто калькулятор, вводим зарплату (Ihr Bruttoeinkommen:) 54 940€
ставим отметку - в год (Abrechnungszeitraum - Jahr)
ставим "агностика", церкви "бог подаст" - (In der Kirche? nein)
выбираем лучший налоговый класс 3 (Steuerklasse 3)
из какой земли особо не важно, берем Берлин,
ставим одного ребенка - 0,5 - еще жене полребенка (Haben Sie Kinder? Ja Kinderfreibetrag 0,5)
остальное оставляем как есть, вряд ли найдете дешевле (KV-Zusatzbeitrag: 1,1%)

и опля, у нас в год на руки - 37.215,18€

вроде как 33% получилось выплат...


Что не так?!!!! :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:32

  Михалыч написав:
  link654 написав:Забыли написать, что суммы ЗП указанны брутто, до уплаты всех вычетов. А вычетов минимум 30%, при наилучшем налоговом классе.


Неправда :?

Подоходный налог в Германии прогрессивный и для среднего класса составляет не более 14 % а для малоимущих и того меньше или вообще без налогов потому как доход до 9000 евро налогом не облагается.

В 2018 году ставки подоходного следующие:

Доход до 9 000 евро в год – 0%

Доход от 9 001 до 54 949 евро в год – 14%

Доход от 54 950 до 260 532 евро в год – 42%

Доход более 260 533 евро в год – 45%

И это не верно. Зависит он налогового класса работника. Налоговые классы, а их 6, определяют размер налога на з/п и зависят от того женат/разведен/вдовец человек, есть дети или нет, сколько детей и растут они в полной семье или нет, работают оба супруга или один, зарабатывает ваша вторая половина больше или меньше, основная работа или дополнительная. Классы гибкие, меняются с изменим вашего семейного положения, вы можете выбирать на каком классе выгоднее вам.
Moimir
 
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