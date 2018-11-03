Німецький уряд схвалив законопроект, що має спростити імміграцію до Німеччини кваліфікованих фахівців з-поза меж ЄС.
Дивися повний текст В Німеччині спростили умови імміграції кваліфікованих кадрів.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 09:39
В Німеччині спростили умови імміграції кваліфікованих кадрів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Німеччині спростили умови імміграції кваліфікованих кадрів.
Додано: Чет 20 гру, 2018 09:39
Забыли написать, что суммы ЗП указанны брутто, до уплаты всех вычетов. А вычетов минимум 30%, при наилучшем налоговом классе.
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:58
Неправда
Подоходный налог в Германии прогрессивный и для среднего класса составляет не более 14 % а для малоимущих и того меньше или вообще без налогов потому как доход до 9000 евро налогом не облагается.
В 2018 году ставки подоходного следующие:
Доход до 9 000 евро в год – 0%
Доход от 9 001 до 54 949 евро в год – 14%
Доход от 54 950 до 260 532 евро в год – 42%
Доход более 260 533 евро в год – 45%
Додано: Чет 20 гру, 2018 13:26
давайте милые кроты посчитаем -
берем брутто-нетто калькулятор, вводим зарплату (Ihr Bruttoeinkommen:) 54 940€
ставим отметку - в год (Abrechnungszeitraum - Jahr)
ставим "агностика", церкви "бог подаст" - (In der Kirche? nein)
выбираем лучший налоговый класс 3 (Steuerklasse 3)
из какой земли особо не важно, берем Берлин,
ставим одного ребенка - 0,5 - еще жене полребенка (Haben Sie Kinder? Ja Kinderfreibetrag 0,5)
остальное оставляем как есть, вряд ли найдете дешевле (KV-Zusatzbeitrag: 1,1%)
и опля, у нас в год на руки - 37.215,18€
вроде как 33% получилось выплат...
Что не так?!!!!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 20 гру, 2018 13:32
И это не верно. Зависит он налогового класса работника. Налоговые классы, а их 6, определяют размер налога на з/п и зависят от того женат/разведен/вдовец человек, есть дети или нет, сколько детей и растут они в полной семье или нет, работают оба супруга или один, зарабатывает ваша вторая половина больше или меньше, основная работа или дополнительная. Классы гибкие, меняются с изменим вашего семейного положения, вы можете выбирать на каком классе выгоднее вам.
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