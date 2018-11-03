RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Німеччині спростили умови
імміграції кваліфікованих кадрів

В Німеччині спростили умови імміграції кваліфікованих кадрів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:33

  Kripo написав:
  Михалыч написав:
  link654 написав:Забыли написать, что суммы ЗП указанны брутто, до уплаты всех вычетов. А вычетов минимум 30%, при наилучшем налоговом классе.


Вы лжете :?

Подоходный налог в Германии прогрессивный и для среднего класса составляет не более 14 %

В 2018 году ставки следующие:

Доход до 9 000 евро в год – 0%

Доход от 9 001 до 54 949 евро в год – 14%

Доход от 54 950 до 260 532 евро в год – 42%

Доход более 260 533 евро в год – 45%


давайте милые кроты посчитаем - https://www.brutto-netto-rechner.info/
берем брутто-нетто калькулятор, вводим зарплату (Ihr Bruttoeinkommen:) 54 940€
ставим отметку - в год (Abrechnungszeitraum - Jahr)
ставим "агностика", церкви "бог подаст" - (In der Kirche? nein)
выбираем лучший налоговый класс 3 (Steuerklasse 3)
из какой земли особо не важно, берем Берлин,
ставим одного ребенка - 0,5 - еще жене полребенка (Haben Sie Kinder? Ja Kinderfreibetrag 0,5)
остальное оставляем как есть, вряд ли найдете дешевле (KV-Zusatzbeitrag: 1,1%)

и опля, у нас в год на руки - 37.215,18€

вроде как 33% получилось выплат...


Что не так?!!!! :wink:


Вы мягко говоря лукавите, все равно в ФРГ работать и платить налоги выгодней чем в Украине :wink:
Да в ФРГ непосредственно я с з/п самого работника удерживается и еще ряд налогов (если зп в год больше 9000, если меньше то вообще ничего не высчитывается), как то:
-Налог на доходы физических лиц / подоходных налог (Einkommensteuer / Lohnsteuer), ставки налога смотрите ниже на странице.
-Церковный налог(Kirchensteuer) - если человек принадлежит к одной из церквей, которые собирают с верующих налоги, напр. Католическая церковь. (Официально выйдя из церкви, можно избежать уплаты данного налога.)
-Налог солидарности (Solidaritätszuschlag) - 5,5%
-Обязательное медицинское страхование
-Обязательное пенсионное страхование
-Обязательное страхование на случай необходимости в уходе
-Страхование на случай безработицы

У нас в зарплатных листах человек получая з/п видит 1,5 % военный сбор и НДФЛ 18 % удержали с его з/п, кажется меньше чем в Германии, однако то, что видит человек и удерживается с его з/п в Германии, человек в Украине со своих з/п в расчетных листах не видит но это не значит, что предприятие в Украине не платит эти налоги с з/п своих работников которые идут на пенсионное обеспечение, страхование от безработицы, потери трудоспособности и так далее, так что реально для средней з/п налоги у нас выше..... вот если бы у нас люди в своих расчетных листах по з/п видели сколько с их зарплат реально удерживают налогов, то они сильно бы удивились и не рассказывали, что 30 % это много, а так они видят всего 18+1,5 %, а это не честно и не соответствует действительности, реально налог на среднюю зарплату в Украине превышает уровень налогов на среднюю зарплату в Германии, понизьте те налоги что платит предприятие с з/п своих сотрудников и можно на эту сумму повысить з/п работников и уже с нее удерживать то что платит предприятие, в Германии так и происходит, поэтому кажется что налоги с з/п у них выше, потому как у нас большая часть людей знает и видит всего 1,5+18 %, но не видит то, что платит предприятие с его з/п на пенсионное обеспечение, страхование от безработицы и т.д.
Востаннє редагувалось Михалыч в Чет 20 гру, 2018 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 01.03.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:39

  sequence написав:
  Kripo написав:..
вроде как 32% получилось выплат... :wink:
чудеса?!

грустно как то у вас продавщицам живется, ИМХО. Хоть убейся
при таких жизненных раскладах, льготы на жизнь имеются какие-то вроде коммуналки, помощь малоимущим еще что-то?
а то все рассказывают (и показывают, как в "1+1"), что во всяких Франциях и прочих Западных Европах, чем работать на таких отсосиновиках, так проще на вэлфере сидеть


гммм... как бы это сказать, вы в книгу смотрели?!

Это раскладка для жены - там класс 5. Если она одиночка то класс 3, ребенок - 1, и получаем - в месяц 874,78 € и 10.497,30 в год.
Теперь по доходам - на ребенка ей заплатят 194€ в месяц чистыми детских денег, это уже 1072€ на руки, помощь на жилье тоже есть - если кварплата с комуналкой больше порога то дают вонгельд. Жилье очень по разному, можно и за 280€ однокомнотную снимать в маленьком городе а можно и за 800€ в Берлине не найти...
А так, да, есть проблема, многие считают внимательно, стоит ли на минималку 900€ идти, или выгодней на социале сидеть... велфера тут нет, это не США, дают живые деньги, на что хочешь трать, и социалка на всю жизнь а не так как в США. . :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1057
З нами з: 24.07.10
Подякував: 256 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:49

Re: В Німеччині спростили умови імміграції кваліфікованих ка

  Михалыч написав:в Германии так и происходит, поэтому кажется что налоги с з/п у них выше, потому как у нас большая часть людей знает и видит всего 1,5+18 %, но не видит то, что платит предприятие с его з/п на пенсионное обеспечение, страхование от безработицы и т.д.


ну, на самом деле, предприятие в Германии на работника так-же как и в Украине платит еще выплаты работнику невидимые, к примеру мед. страховку платит работодатель половину, и так далее, скрытые расходы на работника - еще 30% зарплаты. Ок, В Украине это доходит до 50%...

Можно подискутировать о качестве услуг которое здесь получают на свои налоги - и дороги и полицию и суды без взяток и армия которая защищает, и главное это ту медицину которую нам 100% оплачивает страховка, это даже в США невиданоое дело.

Но ваш посыл совершенно верный - указаны брутто-зарплаты а на руки будет на 30% меньше. :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1057
З нами з: 24.07.10
Подякував: 256 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:54

Re: В Німеччині спростили умови імміграції кваліфікованих ка

  Kripo написав:ну, на самом деле, предприятие в Германии на работника так-же как и в Украине платит еще выплаты работнику невидимые, к примеру мед. страховку платит работодатель половину, и так далее, скрытые расходы на работника - еще 30% зарплаты. Ок, В Украине это доходит до 50%...

Можно подискутировать о качестве услуг которое здесь получают на свои налоги - и дороги и полицию и суды без взяток и армия которая защищает, и главное это ту медицину которую нам 100% оплачивает страховка, это даже в США невиданоое дело.

Но ваш посыл совершенно верный - указаны брутто-зарплаты а на руки будет на 30% меньше.


У нас на сколько я помню за мед страховку еще предприятия пока в Украине не платят, а в Германии это очень существенная часть налогов на з/п, но с реформаторами я думаю скоро начнут платить и в Украине, вот как по мне я согласен пусть понизят подоходный до немецких 14 % и уберут налог на войну 1,5 % на котором навариваются нужные шоколадному и ко люди и эти 5,5 % пусть идет целенаправленно на мед страховку и я хочу получать тогда немецкий уровень мед услуг по этой страховке, но у нас так даже если сделают то не будет такого уровня мед обслуживания по этой страховке который имеют плательщики данного налога/страховки с зп в Германии :?

P.S. у нас работники в своих з/п листах даже 50 % того, что платит с их зп предприятие не видят, вот и все отличие от Германии, там люди это видят и понимают, что на эту сумму реально уменьшается их чистая з/п, а у нас люди этих сумм не видят в своих расчетках и многие в Украине поэтому даже и не догадываются сколько реально платится с их зп налогов всего.
Михалыч
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 01.03.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За умови фінансування: киянам готують 7 веломаршрутів у...
R2 » Чет 13 гру, 2018 15:04
2 64
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 17:05
nalim
У Німеччині в святковій ілюмінації будуть використані 16...
R2 » Суб 01 гру, 2018 11:31
1 72
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 гру, 2018 11:32
Moimir
В Німеччині на міжміський маршрут вийшов електробус із...
R2 » Суб 03 лис, 2018 16:25
6 301
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лис, 2018 15:19
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21633)
20.12.2018 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.