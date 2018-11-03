В Німеччині спростили умови імміграції кваліфікованих кадрів
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link654 написав:Забыли написать, что суммы ЗП указанны брутто, до уплаты всех вычетов. А вычетов минимум 30%, при наилучшем налоговом классе.
Вы лжете
Подоходный налог в Германии прогрессивный и для среднего класса составляет не более 14 %
В 2018 году ставки следующие:
Доход до 9 000 евро в год – 0%
Доход от 9 001 до 54 949 евро в год – 14%
Доход от 54 950 до 260 532 евро в год – 42%
Доход более 260 533 евро в год – 45%
давайте милые кроты посчитаем - https://www.brutto-netto-rechner.info/ берем брутто-нетто калькулятор, вводим зарплату (Ihr Bruttoeinkommen:) 54 940€ ставим отметку - в год (Abrechnungszeitraum - Jahr) ставим "агностика", церкви "бог подаст" - (In der Kirche? nein) выбираем лучший налоговый класс 3 (Steuerklasse 3) из какой земли особо не важно, берем Берлин, ставим одного ребенка - 0,5 - еще жене полребенка (Haben Sie Kinder? Ja Kinderfreibetrag 0,5) остальное оставляем как есть, вряд ли найдете дешевле (KV-Zusatzbeitrag: 1,1%)
и опля, у нас в год на руки - 37.215,18€
вроде как 33% получилось выплат...
Что не так?!!!!
Вы мягко говоря лукавите, все равно в ФРГ работать и платить налоги выгодней чем в Украине Да в ФРГ непосредственно я с з/п самого работника удерживается и еще ряд налогов (если зп в год больше 9000, если меньше то вообще ничего не высчитывается), как то: -Налог на доходы физических лиц / подоходных налог (Einkommensteuer / Lohnsteuer), ставки налога смотрите ниже на странице. -Церковный налог(Kirchensteuer) - если человек принадлежит к одной из церквей, которые собирают с верующих налоги, напр. Католическая церковь. (Официально выйдя из церкви, можно избежать уплаты данного налога.) -Налог солидарности (Solidaritätszuschlag) - 5,5% -Обязательное медицинское страхование -Обязательное пенсионное страхование -Обязательное страхование на случай необходимости в уходе -Страхование на случай безработицы
У нас в зарплатных листах человек получая з/п видит 1,5 % военный сбор и НДФЛ 18 % удержали с его з/п, кажется меньше чем в Германии, однако то, что видит человек и удерживается с его з/п в Германии, человек в Украине со своих з/п в расчетных листах не видит но это не значит, что предприятие в Украине не платит эти налоги с з/п своих работников которые идут на пенсионное обеспечение, страхование от безработицы, потери трудоспособности и так далее, так что реально для средней з/п налоги у нас выше..... вот если бы у нас люди в своих расчетных листах по з/п видели сколько с их зарплат реально удерживают налогов, то они сильно бы удивились и не рассказывали, что 30 % это много, а так они видят всего 18+1,5 %, а это не честно и не соответствует действительности, реально налог на среднюю зарплату в Украине превышает уровень налогов на среднюю зарплату в Германии, понизьте те налоги что платит предприятие с з/п своих сотрудников и можно на эту сумму повысить з/п работников и уже с нее удерживать то что платит предприятие, в Германии так и происходит, поэтому кажется что налоги с з/п у них выше, потому как у нас большая часть людей знает и видит всего 1,5+18 %, но не видит то, что платит предприятие с его з/п на пенсионное обеспечение, страхование от безработицы и т.д.
Востаннє редагувалось Михалыч в Чет 20 гру, 2018 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Kripo написав:.. вроде как 32% получилось выплат... чудеса?!
грустно как то у вас продавщицам живется, ИМХО. Хоть убейся при таких жизненных раскладах, льготы на жизнь имеются какие-то вроде коммуналки, помощь малоимущим еще что-то? а то все рассказывают (и показывают, как в "1+1"), что во всяких Франциях и прочих Западных Европах, чем работать на таких отсосиновиках, так проще на вэлфере сидеть
гммм... как бы это сказать, вы в книгу смотрели?!
Это раскладка для жены - там класс 5. Если она одиночка то класс 3, ребенок - 1, и получаем - в месяц 874,78 € и 10.497,30 в год. Теперь по доходам - на ребенка ей заплатят 194€ в месяц чистыми детских денег, это уже 1072€ на руки, помощь на жилье тоже есть - если кварплата с комуналкой больше порога то дают вонгельд. Жилье очень по разному, можно и за 280€ однокомнотную снимать в маленьком городе а можно и за 800€ в Берлине не найти... на жратву на двоих уйдет примерно 300€, на проезд скажем 70€, если машина то понятно что дороже, дитятко потребляет еще 100€ минимум, т.е. остается вполне приличная сумма, для плохообученной кассирши-матери-одиночки...
А так, да, есть проблема, многие считают внимательно, стоит ли на минималку 900€ идти, или выгодней на социале сидеть... велфера тут нет, это не США, дают живые деньги, на что хочешь трать, и социалка на всю жизнь а не так как в США. .
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 20 гру, 2018 16:19, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Михалыч написав:в Германии так и происходит, поэтому кажется что налоги с з/п у них выше, потому как у нас большая часть людей знает и видит всего 1,5+18 %, но не видит то, что платит предприятие с его з/п на пенсионное обеспечение, страхование от безработицы и т.д.
ну, на самом деле, предприятие в Германии на работника так-же как и в Украине платит еще выплаты работнику невидимые, к примеру мед. страховку платит работодатель половину, и так далее, скрытые расходы на работника - еще 30% зарплаты. Ок, В Украине это доходит до 50%...
Можно подискутировать о качестве услуг которое здесь получают на свои налоги - и дороги и полицию и суды без взяток и армия которая защищает, и главное это ту медицину которую нам 100% оплачивает страховка, это даже в США невиданоое дело.
Но ваш посыл совершенно верный - указаны брутто-зарплаты а на руки будет на 30% меньше.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo написав:ну, на самом деле, предприятие в Германии на работника так-же как и в Украине платит еще выплаты работнику невидимые, к примеру мед. страховку платит работодатель половину, и так далее, скрытые расходы на работника - еще 30% зарплаты. Ок, В Украине это доходит до 50%...
Можно подискутировать о качестве услуг которое здесь получают на свои налоги - и дороги и полицию и суды без взяток и армия которая защищает, и главное это ту медицину которую нам 100% оплачивает страховка, это даже в США невиданоое дело.
Но ваш посыл совершенно верный - указаны брутто-зарплаты а на руки будет на 30% меньше.
У нас на сколько я помню за мед страховку еще предприятия пока в Украине не платят, а в Германии это очень существенная часть налогов на з/п, но с реформаторами я думаю скоро начнут платить и в Украине, вот как по мне я согласен пусть понизят подоходный до немецких 14 % и уберут налог на войну 1,5 % на котором навариваются нужные шоколадному и ко люди и эти 5,5 % пусть идет целенаправленно на мед страховку и я хочу получать тогда немецкий уровень мед услуг по этой страховке, но у нас так даже если сделают то не будет такого уровня мед обслуживания по этой страховке который имеют плательщики данного налога/страховки с зп в Германии
P.S. у нас работники в своих з/п листах даже 50 % того, что платит с их зп предприятие не видят, вот и все отличие от Германии, там люди это видят и понимают, что на эту сумму реально уменьшается их чистая з/п, а у нас люди этих сумм не видят в своих расчетках и многие в Украине поэтому даже и не догадываются сколько реально платится с их зп налогов всего.
Dear_Sir написав:Kripo и Михалыч - два крохобора. Затеяли какой-то бессмысленный спор о вычетах и налогах в Германии. Что каждый пытается доказать - не понятно.
А мне не понятно, что вы хотели сказать своим сообщением, если, что не важно уровень налогов, а важно где люди на свою чистую зп могут купить получить больше благ, то понятно, что в Германии, потому как если даже у них налоги будут больше, но и больше покупательная способность их зп по сравнению с украинских, на свою чистую среднюю зп они могут приобрести больше благ в разы чем украинец на свою, плюс за свои налоги в частности на медицину они получают медицину о которой Украинцы только мечтать могут причем даже за деньги не могут у нас получить то, что у них получает работающий человек на свой налог/мед страховку удерживаемую у него с з/п.