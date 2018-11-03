В Німеччині спростили умови імміграції кваліфікованих кадрів

Додано: Чет 20 гру, 2018 14:33

Kripo написав: Михалыч написав: link654 написав: Забыли написать, что суммы ЗП указанны брутто, до уплаты всех вычетов. А вычетов минимум 30%, при наилучшем налоговом классе. Забыли написать, что, при наилучшем налоговом классе.



Вы лжете



Подоходный налог в Германии прогрессивный и для среднего класса составляет не более 14 %



В 2018 году ставки следующие:



Доход до 9 000 евро в год – 0%



Доход от 9 001 до 54 949 евро в год – 14%



Доход от 54 950 до 260 532 евро в год – 42%



Доход более 260 533 евро в год – 45% Вы лжетеПодоходный налог в Германии прогрессивный и для среднего класса составляет не более 14 %В 2018 году ставки следующие:Доход до 9 000 евро в год – 0%Доход от 9 001– 14%Доход от 54 950 до 260 532 евро в год – 42%Доход более 260 533 евро в год – 45%



давайте милые кроты посчитаем - https://www.brutto-netto-rechner.info/

берем брутто-нетто калькулятор, вводим зарплату (Ihr Bruttoeinkommen:) 54 940€

ставим отметку - в год (Abrechnungszeitraum - Jahr)

ставим "агностика", церкви "бог подаст" - (In der Kirche? nein)

выбираем лучший налоговый класс 3 (Steuerklasse 3)

из какой земли особо не важно, берем Берлин,

ставим одного ребенка - 0,5 - еще жене полребенка (Haben Sie Kinder? Ja Kinderfreibetrag 0,5)

остальное оставляем как есть, вряд ли найдете дешевле (KV-Zusatzbeitrag: 1,1%)



и опля, у нас в год на руки - 37.215,18€



вроде как 33% получилось выплат...





Что не так?!!!! давайте милые кроты посчитаем -берем брутто-нетто калькулятор, вводим зарплату (Ihr Bruttoeinkommen:)ставим отметку - в год (Abrechnungszeitraum - Jahr)ставим "агностика", церкви "бог подаст" - (In der Kirche? nein)выбираем лучший налоговый класс 3 (Steuerklasse 3)из какой земли особо не важно, берем Берлин,ставим одного ребенка - 0,5 - еще жене полребенка (Haben Sie Kinder? Ja Kinderfreibetrag 0,5)остальное оставляем как есть, вряд ли найдете дешевле (KV-Zusatzbeitrag: 1,1%)и опля, у нас в год на руки -вроде как 33% получилось выплат...Что не так?!!!!

Вы мягко говоря лукавите, все равно в ФРГ работать и платить налоги выгодней чем в УкраинеДа в ФРГ непосредственно я с з/п самого работника удерживается и еще ряд налогов (если зп в год больше 9000, если меньше то вообще ничего не высчитывается), как то:-Налог на доходы физических лиц / подоходных налог (Einkommensteuer / Lohnsteuer), ставки налога смотрите ниже на странице.-Церковный налог(Kirchensteuer) - если человек принадлежит к одной из церквей, которые собирают с верующих налоги, напр. Католическая церковь. (Официально выйдя из церкви, можно избежать уплаты данного налога.)-Налог солидарности (Solidaritätszuschlag) - 5,5%-Обязательное медицинское страхование-Обязательное пенсионное страхование-Обязательное страхование на случай необходимости в уходе-Страхование на случай безработицыУ нас в зарплатных листах человек получая з/п видит 1,5 % военный сбор и НДФЛ 18 % удержали с его з/п, кажется меньше чем в Германии, однако то, что видит человек и удерживается с его з/п в Германии, человек в Украине со своих з/п в расчетных листах не видит но это не значит, что предприятие в Украине не платит эти налоги с з/п своих работников которые идут на пенсионное обеспечение, страхование от безработицы, потери трудоспособности и так далее, так что реально для средней з/п налоги у нас выше..... вот если бы у нас люди в своих расчетных листах по з/п видели сколько с их зарплат реально удерживают налогов, то они сильно бы удивились и не рассказывали, что 30 % это много, а так они видят всего 18+1,5 %, а это не честно и не соответствует действительности, реально налог на среднюю зарплату в Украине превышает уровень налогов на среднюю зарплату в Германии, понизьте те налоги что платит предприятие с з/п своих сотрудников и можно на эту сумму повысить з/п работников и уже с нее удерживать то что платит предприятие, в Германии так и происходит, поэтому кажется что налоги с з/п у них выше, потому как у нас большая часть людей знает и видит всего 1,5+18 %, но не видит то, что платит предприятие с его з/п на пенсионное обеспечение, страхование от безработицы и т.д.