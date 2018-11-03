В Німеччині спростили умови імміграції кваліфікованих кадрів

Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:10

phantom_systems написав: Kripo написав:

гммм... как бы это сказать, вы в книгу смотрели?!



Это раскладка для жены - там класс 5. Если она одиночка то класс 3, ребенок - 1, и получаем - в месяц 874,78 € и 10.497,30 в год.

Теперь по доходам - на ребенка ей заплатят 194€ в месяц чистыми детских денег, это уже 1072€ на руки, помощь на жилье тоже есть - если кварплата с комуналкой больше порога то дают вонгельд. гммм... как бы это сказать, вы в книгу смотрели?!Это раскладка для жены - там класс 5. Если она одиночка то класс 3, ребенок - 1, и получаем - в месяц 874,78 € и 10.497,30 в год.Теперь по доходам - на ребенка ей заплатят 194€ в месяц чистыми детских денег, это уже 1072€ на руки, помощь на жилье тоже есть - если кварплата с комуналкой больше порога то дают вонгельд.

Одиночка = класс 2, там самые большие льготы по НДФЛ. При зарплате 1500 евро около 40 евро НДФЛ выходит. Там же около 300 евро социалки и пенсионных набегает, но это неизбежно. Главное в том, что всё прозрачно и реально знаешь, что за это получаешь. Одиночка = класс 2, там самые большие льготы по НДФЛ. При зарплате 1500 евро около 40 евро НДФЛ выходит. Там же около 300 евро социалки и пенсионных набегает, но это неизбежно. Главное в том, что всё прозрачно и реально знаешь, что за это получаешь.

Да, вы правы, одинокая мать конечно класс 2, и я посчитал как класс 2, но копи-пастил и не исправил.Если вашу цифру взять -, один ребенок, то нетто€ в месяц . Т.е. таки 23% от брутто из кармана выняли, вопрос социлки - да заплатят 194€ за ребенка, и если квартплата большая то можно на вонгельд подать.А разница между классами на низкой зарплате не велика - просто работник без ребенка с 1.500€ брутто - класс 1:€ на руки - это всего на 40€ меньше, но пособие на ребенка (киндергельд) не дадут.Теперь дурачку который за логикой не может уследить - в статье приведены зарплаты брутто и link654 верно заметил, что на руки реально минус 30% будет, тут начали бросаться европатриоты на амбразуру, типа это не так, так вот, ЭТО ТАК!Другой вопрос всплывший в дисскуссии - да конечно, в Германии уровень жизни в 10 раз выше чем в Украине, в 2 раза выше чем в России, сравним с США, и да, малозаробатывающие могут таки жить несмотря на большие налоги.