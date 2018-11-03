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В Німеччині спростили умови
імміграції кваліфікованих кадрів

В Німеччині спростили умови імміграції кваліфікованих кадрів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:50

  Kripo написав:
гммм... как бы это сказать, вы в книгу смотрели?!

Это раскладка для жены - там класс 5. Если она одиночка то класс 3, ребенок - 1, и получаем - в месяц 874,78 € и 10.497,30 в год.
Теперь по доходам - на ребенка ей заплатят 194€ в месяц чистыми детских денег, это уже 1072€ на руки, помощь на жилье тоже есть - если кварплата с комуналкой больше порога то дают вонгельд.

Одиночка = класс 2, там самые большие льготы по НДФЛ. При зарплате 1500 евро около 40 евро НДФЛ выходит. Там же около 300 евро социалки и пенсионных набегает, но это неизбежно. Главное в том, что всё прозрачно и реально знаешь, что за это получаешь.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:10

  phantom_systems написав:
  Kripo написав:
гммм... как бы это сказать, вы в книгу смотрели?!

Это раскладка для жены - там класс 5. Если она одиночка то класс 3, ребенок - 1, и получаем - в месяц 874,78 € и 10.497,30 в год.
Теперь по доходам - на ребенка ей заплатят 194€ в месяц чистыми детских денег, это уже 1072€ на руки, помощь на жилье тоже есть - если кварплата с комуналкой больше порога то дают вонгельд.

Одиночка = класс 2, там самые большие льготы по НДФЛ. При зарплате 1500 евро около 40 евро НДФЛ выходит. Там же около 300 евро социалки и пенсионных набегает, но это неизбежно. Главное в том, что всё прозрачно и реально знаешь, что за это получаешь.


Да, вы правы, одинокая мать конечно класс 2, и я посчитал как класс 2, но копи-пастил и не исправил.

Если вашу цифру взять - 1.500€ брутто в месяц, один ребенок, то нетто 1.151,30 € в месяц . Т.е. таки 23% от брутто из кармана выняли, вопрос социлки - да заплатят 194€ за ребенка, и если квартплата большая то можно на вонгельд подать.

А разница между классами на низкой зарплате не велика - просто работник без ребенка с 1.500€ брутто - класс 1: 1.112,88 € на руки - это всего на 40€ меньше, но пособие на ребенка (киндергельд) не дадут.

Теперь дурачку который за логикой не может уследить - в статье приведены зарплаты брутто и link654 верно заметил, что на руки реально минус 30% будет, тут начали бросаться европатриоты на амбразуру, типа это не так, так вот, ЭТО ТАК!

Другой вопрос всплывший в дисскуссии - да конечно, в Германии уровень жизни в 10 раз выше чем в Украине, в 2 раза выше чем в России, сравним с США, и да, малозаробатывающие могут таки жить несмотря на большие налоги. :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:14

  Kripo написав:
  phantom_systems написав:
  Kripo написав:
гммм... как бы это сказать, вы в книгу смотрели?!

Это раскладка для жены - там класс 5. Если она одиночка то класс 3, ребенок - 1, и получаем - в месяц 874,78 € и 10.497,30 в год.
Теперь по доходам - на ребенка ей заплатят 194€ в месяц чистыми детских денег, это уже 1072€ на руки, помощь на жилье тоже есть - если кварплата с комуналкой больше порога то дают вонгельд.

Одиночка = класс 2, там самые большие льготы по НДФЛ. При зарплате 1500 евро около 40 евро НДФЛ выходит. Там же около 300 евро социалки и пенсионных набегает, но это неизбежно. Главное в том, что всё прозрачно и реально знаешь, что за это получаешь.


Да, вы правы, одинокая мать конечно класс 2, и я посчитал как класс 2, но копи-пастил и не исправил.

Если вашу цифру взять - 1.500€ брутто в месяц, один ребенок, то нетто 1.151,30 € в месяц . Т.е. таки 23% от брутто из кармана выняли, вопрос социлки - да заплатят 194€ за ребенка, и если квартплата большая то можно на вонгельд подать.

А разница между классами на низкой зарплате не велика - просто работник без ребенка с 1.500€ брутто - класс 1: 1.112,88 € на руки - это всего на 40€ меньше, но пособие на ребенка (киндергельд) не дадут.

Так и есть. Разве что из тех 23% вычета почти половину составят пенсионные отчисления, которые можно направить в частный пенсионный фонд и откорректировать сумму. Об украинской пенсионной системе лучше не вспоминать.

Минималка в Польше €480, а в Германии почти в 3 раза выше. В 2019 почасовая минималка увеличится с €8,84 до €9,19. Рабочая неделя 38 часов. Итого около €1400 брутто. Понятно, куда будут стремиться украинские работяги. Хороший вопрос, кто останется работать в неньке в следующем году.
phantom_systems
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