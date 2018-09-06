точно. это идея.
можно потребовать у русских скидку на газ с учетом размещения войск в Крыму, Донецке и Луганске
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:52
Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ
точно. это идея.
можно потребовать у русских скидку на газ с учетом размещения войск в Крыму, Донецке и Луганске
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:58
Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ
- как узнать что тимошенко врет?
- шевелит губами - значит врет.
внутренней добычи не хватает. даже сейчас, когда потребление значительно упало из-за того, что подорожание вынудило больше экономить и переходить на альтернативные варианты и из-за того, что срезались некоторые схемы (пока не все) с продажей газа промышленникам под видом потребления населением.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:11
Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ
То топіть мазутом. Перед тим, як триндіти, не погано було б подивитись на цю формулу
А тепер дивимось ціну спотового газу:
Тоді ціна на нафту була 60 доларів за барель:
Ціна на спотовий газ може бути і дешевше, і дорожче, ніж по формулам контракту, залежно від попиту і пропозиції.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 21 гру, 2018 18:56, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:25
Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ
смотря что относить в "потребление населением"
если чисто бытовых в плане плита/конвектор/колонка, то за 2017 Укргаздобыча добыла чуть больше. причем в 2018 потребление больше, чем в прошлом году.
простой пример даже хотя бы нагрев воды - раньше кто-то ставил на плиту, сейчас использует электрочайник. с точки зрения энергоэффективности второй вариант лучше.
но нужно определяться куда относить школы-садики-больницы, а также предприятия коммунальной собственности, которые используют газ для отопления и подогрева воды.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:43
Так интересно. И главное те же грабли. Только теперь вместо дешевого газа, с политической составляющей, дешевые кредиты МВФ с такой же составляющей.
Маленькая особенность дешевый газ позволял чаще мыться теплой водой и поддерживать промышленность на плаву, а дешевые кредиты вынуждают перекридитовываться при закрытом производстве и начать потихоньку продавать все оставшееся.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:57
Церквям газ 50% как это вписывается в вашу модель?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:50
с нас хотели скачать через суд, но мы отбились.
эксперт действительно делает ряд неверных заявлений. на данный момент Нафтогаз прибыльный, а не убыточный. и эта прибыль как раз покрывает большую часть субсидий по газу и другой коммуналке.
раньше был убыточный. то есть при убытке в 2-4 млрд можнео считать что за копеечную социалистическую цену каждый налогоплательщик лично скинулся потребителям газа в районе 100-200 долларов из своего кармана. причем из них условно 20% ушло пенсионеру, что подогревал чайник на плите, а 80% условному обеспеченному мажору, который отапливает свой дворец по 1000 кубов в месяц.
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