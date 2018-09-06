точно. это идея.
можно потребовать у русских скидку на газ с учетом размещения войск в Крыму, Донецке и Луганске
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:52
Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ
точно. это идея.
можно потребовать у русских скидку на газ с учетом размещения войск в Крыму, Донецке и Луганске
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:58
Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ
- как узнать что тимошенко врет?
- шевелит губами - значит врет.
внутренней добычи не хватает. даже сейчас, когда потребление значительно упало из-за того, что подорожание вынудило больше экономить и переходить на альтернативные варианты и из-за того, что срезались некоторые схемы (пока не все) с продажей газа промышленникам под видом потребления населением.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:11
Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ
То топіть мазутом. Перед тим, як триндіти, не погано було б подивитись на цю формулу
А тепер дивимось ціну спотового газу:
Тоді ціна на нафту була 60 доларів за барель:
Ціна на спотовий газ може бути і дешевше, і дорожче, ніж по формулам контракту, залежно від попиту і пропозиції.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 21 гру, 2018 18:56, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:25
Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ
смотря что относить в "потребление населением"
если чисто бытовых в плане плита/конвектор/колонка, то за 2017 Укргаздобыча добыла чуть больше. причем в 2018 потребление больше, чем в прошлом году.
простой пример даже хотя бы нагрев воды - раньше кто-то ставил на плиту, сейчас использует электрочайник. с точки зрения энергоэффективности второй вариант лучше.
но нужно определяться куда относить школы-садики-больницы, а также предприятия коммунальной собственности, которые используют газ для отопления и подогрева воды.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:43
Так интересно. И главное те же грабли. Только теперь вместо дешевого газа, с политической составляющей, дешевые кредиты МВФ с такой же составляющей.
Маленькая особенность дешевый газ позволял чаще мыться теплой водой и поддерживать промышленность на плаву, а дешевые кредиты вынуждают перекридитовываться при закрытом производстве и начать потихоньку продавать все оставшееся.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:57
Церквям газ 50% как это вписывается в вашу модель?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:50
с нас хотели скачать через суд, но мы отбились.
эксперт действительно делает ряд неверных заявлений. на данный момент Нафтогаз прибыльный, а не убыточный. и эта прибыль как раз покрывает большую часть субсидий по газу и другой коммуналке.
раньше был убыточный. то есть при убытке в 2-4 млрд можнео считать что за копеечную социалистическую цену каждый налогоплательщик лично скинулся потребителям газа в районе 100-200 долларов из своего кармана. причем из них условно 20% ушло пенсионеру, что подогревал чайник на плите, а 80% условному обеспеченному мажору, который отапливает свой дворец по 1000 кубов в месяц.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:02
Ша! Тихо!..."В смысле, не так громко" (с)
Украина ставит рекорды по добыче газа.
"добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4% (на 804,3 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 20 млрд 791,4 млн куб."
"Украинским потребителям всех категорий в 2017 году было протранспортировано магистральными газопроводами 28,4 млрд кубометров газа"
То есть надо было-бы докупить 28,4 - 20,8=7,6 млрд. Причем это потребление и промышленностью и населением.
"Из официальной (аудируемого) финансовой отчетности "Укргаздобычи" за 2016 год четко видно, что себестоимость газа собственной добычи в 2016 году составила всего лишь 2468,17 грн/тыс м газа. При этом 1862,29 грн из этой себестоимости - это налоги."
"Без налогов расходы «Укргаздобычи» составляли 605,88 грн/тыс м газа (в 2015 году — 390,09 грн). Добавляем к этой цифре расходы на транспортировку и поставку в 732,7 грн и получим справедливую стоимость украинского газа для населения:
1 338,6 грн/тыс м3 — без налогов;
3200 грн /тыс м3 — со всеми налогами."
И при этом "Нафтогаз" все еще убыточный? То есть, они себе многомиллионные премии за убытки платят? Да это надо и вправду постараться.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:11
Там фсе есть по 2016 год включительно. Не думаю, цифры изменились радикально.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:28
Нікого, крім популістів, не цікавить собівартість видобутку. Держава і так забирає левову частку прибутку Укргазвидобування, яке йде на субсидії.
Тільки простіше співати про те, що вкрали на премії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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