Артем Ковбель: міф про дешевий газ

Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:02

sequence написав: логика корявая, начиная с "в основе украинского тарифа на газ лежат тарифы, установленные хабом NCG"

а чего не к Japan Crude Cocteil? там цена еще выше - где-то под 600 баксов

а может все же к себестоимости привязываться, благо большая часть потребляемого в Украине ей же и добывается?

как ни крути, во всех странах с развитой внутренней добычей цены для населения дешевле экспортных. Включая США.

у нас такой фокус (привязки ко всяким хабам) не прокатывает - слишком высок соблазн барыгнуть наш газ в Европу, где его не добывают и он дорогой логика корявая, начиная с "в основе украинского тарифа на газ лежат тарифы, установленные хабом NCG"а чего не к Japan Crude Cocteil? там цена еще выше - где-то под 600 баксова может все же к себестоимости привязываться, благо большая часть потребляемого в Украине ей же и добывается?как ни крути, во всех странах с развитой внутренней добычей цены для населения дешевле экспортных. Включая США.у нас такой фокус (привязки ко всяким хабам) не прокатывает - слишком высок соблазн барыгнуть наш газ в Европу, где его не добывают и он дорогой

Ша! Тихо!..."В смысле, не так громко" (с)Украина ставит рекорды по добыче газа."добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4% (на 804,3 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 20 млрд 791,4 млн куб.""Украинским потребителям всех категорий в 2017 году было протранспортировано магистральными газопроводами 28,4 млрд кубометров газа"То есть надо было-бы докупить 28,4 - 20,8=7,6 млрд. Причем это потребление и промышленностью и населением."Из официальной (аудируемого) финансовой отчетности "Укргаздобычи" за 2016 год четко видно, что себестоимость газа собственной добычи в 2016 году составила всего лишь 2468,17 грн/тыс м газа. При этом 1862,29 грн из этой себестоимости - это налоги.""Без налогов расходы «Укргаздобычи» составляли 605,88 грн/тыс м газа (в 2015 году — 390,09 грн). Добавляем к этой цифре расходы на транспортировку и поставку в 732,7 грн и получим справедливую стоимость украинского газа для населения:1 338,6 грн/тыс м3 — без налогов;3200 грн /тыс м3 — со всеми налогами."И при этом "Нафтогаз" все еще убыточный? То есть, они себе многомиллионные премии за убытки платят? Да это надо и вправду постараться.