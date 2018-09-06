Артем Ковбель: міф про дешевий газ

Додано: Суб 22 гру, 2018 02:04

Автор упустил одну маааленькую деталь. Почему формула «Дюссельдорф+» рассматривается как некая необсуждаемая константа, прописанная на святых божественных скрижалях или в законах физики? С какого потолка и кем высрана эта формула? А чо не "Сидней+"? Или "Антарктида+"? А можно вообще "Марс+"... Это же золотая жила! При формуле "Марс+" Нафтогаз стал бы еще более прибыльной организацией, и все украинцы стали бы неистово процветать. Неистовее всех, конечно же, стал бы процветать Коболев и его ближайшее окружение, ведь кто как не этот эффективный менеджер смог повысить доход предприятия в 2 раза при монопольно выросшей цене на его продукцию в 100 раз. Никто другой так бы не смог!



Газ - такой же товар как и все остальные. Почему никому не приходит в голову устанавливать на яблоки, выращенные в Украине, цену "Барселона+"? Вместо этого яблоки, выращенные в Украине, продаются по украинской цене, а импортированные из Испании - по другой.



Ладно, допустим у нас нет возможности просто пройти мимо испанских яблок, как в магазине, мы вынуждены их покупать и есть, окей. А при наличии разницы цен начинаются нездоровые махинации. Ладно, тогда смешиваем их в одной условной бочке и выводим среднюю цену по определенной формуле. Одну для всех, чтобы не было соблазна покупать украинские яблоки дешево и перепродавать их под видом испанских задорого. Эта единая для всех цена будет выше цены украинских яблок, но ниже цены испанских яблок, при этом будет понятной, прозрачной и разумной и вряд ли у кого-то возникнет желание ее оспаривать.



Хотя да, в таком случае печаль, Нафтогаз вместе с Коболевым и сидящими на природных ресурсах не будут так неистово процветать :(