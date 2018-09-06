RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Артем Ковбель: міф
про дешевий газ

Артем Ковбель: міф про дешевий газ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:35

  evaolhova55 написав:"Если мы хотим попасть в тот мир - вполне логично принять его правила" - цитата пана Ковбеля. Многие "за". Кроме России. Но давайте попадать в Европу, начиная с европейских зарплат, а не с европейских тарифов на газ.

С такими ценами на газ "в тот мир" не попадёшь. Попадёшь на тот свет.
cisukr
 
Повідомлень: 1916
З нами з: 01.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:14

  sequence написав:
  kirsh написав:sequence,

да, внутренней добычи хватает на внутреннее потребление населением
вот только проблема в том, что гос добычи на внутреннее потребление населением уже не хватает... хотя еще лет 10 назад хватало с избытком... пошевелите мозгами и подумайте почему

разница незначительная и не оправдывает повышение тарифов в 10 раз. Это при том, что курс доллара вырос "всего" в 3,5 раза


ок, если ты не в курсе, то я тебе расскажу, что оправдывает, а что нет
в 2008 году (последний год дешевого газа из рф) Украина добыла почти 20 млрд кубов газа, частников тогда фактически не было, все добывал нафтогаз
в 2015 году нафтогаз добыл 16 млрд кубов, частники - больше 3,5
за 7 лет "дешевого" газа для населения было потеряно больше 20% годовой добычи гос компаний, нафтогаз получил, вдумайся!!!, ЧЕТЫРЕ разрешения на разведку и разработку новых месторождений
что это значит... выкачивая 16-17 млрд кубов ежегодно нафтогаз ничего не разрабатывал взамен, скважины истощались, оборудование устаревало (помимо потерь территории)
в то время как частники (имеющие возможность продавать пром потребителям по рынку) вполне успешно развивались
так вот рынок газа у нас есть, правда только для пром потребителей (там больше 20 поставщиков, которые успешно конкурируют и по цене в том числе)
так что ты либо крестик сними, либо трусы одень, в смысле если хочешь нормальный цивилизованный рынок газа - цену нельзя регулировать и должна она быть для населения не меньше чем 12+к грн за 1000 кубов на сегодняшний момент, для промышленности - чуть ниже ибо они оптовики
только тогда нафтогаз может быть реально, а не виртуально прибыльным (при должном управлении), постоянно вкладываясь в новые технологии добычи и разведку,увеличивать добычу, а уж прибыль государство как акционер сможет пускать на что угодно, в том числе и на адресные монетизированные дотации, а не субсидировать низкую цену
и только так это работает, все остальное - чушь и профанация, которую несет тимоха и ко
kirsh
 
Повідомлень: 92
З нами з: 24.06.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:44

метан это чуть ли не самая распространенная молекула во вселенной и его кто-то умудряется дорого продавать)
golllmax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 382
З нами з: 28.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:37

Вот цикаво. Газ внутренней украинской добычи себестоимостью +/- 100 долл.продают по 300 долл. И объясняют это ценой в Дюссельдорфе. Ну ОК. А почему бы цену на чизбургеры в Украине не установить на уровне Цюриха например. Ну и что, что булочка, котлета и огурцы украинские, и делают их украинцы для украинцев в Украине. Импортный паритет чизбургера в Цюрихе что-то 120+ гривен. Ну и плюс логистика! Его ж привезти еще в Украину надо. А если хотите дешёвых чизбургеров-то потеряете чизбургерную независимость! И щвейцарцы заставят покупать так много чизбургеров, сколько вам и не надо вовсе.
Бред? Полнейший! Но не более чем статья Иксперда.
DONALD
 
Повідомлень: 66
З нами з: 23.06.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:38

  sequence написав:
  lapay написав:
  sequence написав:я не о частниках - их доля пока ничтожна

Вони імпортують третину газу, і дешевше Дюсельдорф+ не продають, бо дешевше не має де купити.

уже 100500 раз всякие тимошенки сотоварищи доказывали - внутренней добычи хватает на внутреннее потребление населением. вы с этим согласны? более того, добывает его госконтора, так что все по честному: недра принадлежат народу, народ имеет право потреблять его по внутренним ценам. точка.
частники нехай продают частникам, предприятиям, в смысле. Где ошибка в моей (и не только) логике?
задача правительства - отсечь коррупцию, например, соблазн "газ для населения продать частнику"
усё. как это сделать - вопрос не ко мне. Лично я, скорее всего, как и все папиредники, сьогоденники и наступники, ее бы (коррупцию), скорее всего возглавил :mrgreen: .


Как ее отсечь и как это сделать.
Самый простой путь, он же самый эффективный и полностью логичный. Можно и нужно сделать тариф одинаковым для любых потребителей, саморегулируемый рынком газа, но лишь при одном условии. Всю разницу между стоимостью газа на рынке и стоимостью газа укр.добычи (без учета налогов и затрат добывающей компании) направлять на один котловой счет, средства из которого равномерно автоматом програмно будут распределятся каждому гражданину Украины (с рождения).
Таким образом: чиновник в распределении никак не учавствует, гражданам становится даже выгоден дорогой газ, как и его экономия каждым лично. Ведь чем больше будет украинского газа и чем он дороже продан, тем больше капнет на персональный счет гражданина 8) Имеющиеся средства фонда, например, дать возможность использовать только целевым образом: на повышение энергоэффективности жилья, соцстрахование, прочие социальные вещи, полезные для конкретного гражданина.

Вот вам один, на мой взгляд, отличный вариант.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5744
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2798 раз.
Подякували: 1621 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:50

  sequence написав:
  galex написав:
  sequence написав:
а может все же к себестоимости привязываться, благо большая часть потребляемого в Украине ей же и добывается?
как ни крути, во всех странах с развитой внутренней добычей цены для населения дешевле экспортных. Включая США.


для этого нужно полностью закрыть потребности населения своим газом. с учетом того, что при снижении цены потребление еще немного возрастет. думаю постепенно к этому придем.

а какой у нас коэффициент покрытия? ваша версия? (добыча/потребление населением)

Близок к 100%
Государственная компания Укргаздобыча добывает около 16-16,5 млрд. кубов, практически столько же потребляют население + ТЕК (гар.вода, отопление). Все остальное добытое, примерно 4-5 млрд. кубов, добытое "частниками", идет на промку: химия, металл и т.д. ПО КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕНЕ.
Вот им то и не хватает еще примерно 6-8 млрд. кубов, которые нужно импортировать.

Но, граждане Украины то здесь каким местом к их интересам? :roll:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5744
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2798 раз.
Подякували: 1621 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 00:22

  EKO написав:
  sequence написав: а какой у нас коэффициент покрытия? ваша версия? (добыча/потребление населением)

Близок к 100%
Государственная компания Укргаздобыча добывает около 16-16,5 млрд. кубов, практически столько же потребляют население + ТЕК (гар.вода, отопление). Все остальное добытое, примерно 4-5 млрд. кубов, добытое "частниками", идет на промку: химия, металл и т.д. ПО КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕНЕ.
Вот им то и не хватает еще примерно 6-8 млрд. кубов, которые нужно импортировать.

Но, граждане Украины то здесь каким местом к их интересам? :roll:


население + бюджетники - 12,5
ТКЭ - 7 с небольшим
технологические 3 с небольшим
итого почти 23 млрд, кэф покрытия около 70%
kirsh
 
Повідомлень: 92
З нами з: 24.06.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 02:04

Автор упустил одну маааленькую деталь. Почему формула «Дюссельдорф+» рассматривается как некая необсуждаемая константа, прописанная на святых божественных скрижалях или в законах физики? С какого потолка и кем высрана эта формула? А чо не "Сидней+"? Или "Антарктида+"? А можно вообще "Марс+"... Это же золотая жила! При формуле "Марс+" Нафтогаз стал бы еще более прибыльной организацией, и все украинцы стали бы неистово процветать. Неистовее всех, конечно же, стал бы процветать Коболев и его ближайшее окружение, ведь кто как не этот эффективный менеджер смог повысить доход предприятия в 2 раза при монопольно выросшей цене на его продукцию в 100 раз. Никто другой так бы не смог!

Газ - такой же товар как и все остальные. Почему никому не приходит в голову устанавливать на яблоки, выращенные в Украине, цену "Барселона+"? Вместо этого яблоки, выращенные в Украине, продаются по украинской цене, а импортированные из Испании - по другой.

Ладно, допустим у нас нет возможности просто пройти мимо испанских яблок, как в магазине, мы вынуждены их покупать и есть, окей. А при наличии разницы цен начинаются нездоровые махинации. Ладно, тогда смешиваем их в одной условной бочке и выводим среднюю цену по определенной формуле. Одну для всех, чтобы не было соблазна покупать украинские яблоки дешево и перепродавать их под видом испанских задорого. Эта единая для всех цена будет выше цены украинских яблок, но ниже цены испанских яблок, при этом будет понятной, прозрачной и разумной и вряд ли у кого-то возникнет желание ее оспаривать.

Хотя да, в таком случае печаль, Нафтогаз вместе с Коболевым и сидящими на природных ресурсах не будут так неистово процветать :(
Kart
 
Повідомлень: 167
З нами з: 27.09.17
Подякував: 53 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 02:57

Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ

А. Ковбель А. Коболев - якісь собацюри крізь та й одне й те саме брешуть.

на это все хочется процитировать известное :
Surfer
 
Повідомлень: 1521
З нами з: 14.11.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт пояснив, чим загрожує Україні "дешевий газ" 1 ... 6, 7, 8
R2 » Чет 06 вер, 2018 20:38
76 5455
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 21:33
lapay
Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про... 1 ... 22, 23, 24
R2 » Чет 01 лис, 2018 10:51
235 11905
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 11:12
Волгарь
"Дешевий газ" обходився українцям в 114 млрд на рік - Рева 1, 2
R2 » Нед 04 лис, 2018 18:04
12 771
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 15:20
M-A-X

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11168)
22.12.2018 01:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron