Артем Ковбель: міф про дешевий газ

С такими ценами на газ "в тот мир" не попадёшь. Попадёшь на тот свет.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:35
С такими ценами на газ "в тот мир" не попадёшь. Попадёшь на тот свет.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:14
ок, если ты не в курсе, то я тебе расскажу, что оправдывает, а что нет
в 2008 году (последний год дешевого газа из рф) Украина добыла почти 20 млрд кубов газа, частников тогда фактически не было, все добывал нафтогаз
в 2015 году нафтогаз добыл 16 млрд кубов, частники - больше 3,5
за 7 лет "дешевого" газа для населения было потеряно больше 20% годовой добычи гос компаний, нафтогаз получил, вдумайся!!!, ЧЕТЫРЕ разрешения на разведку и разработку новых месторождений
что это значит... выкачивая 16-17 млрд кубов ежегодно нафтогаз ничего не разрабатывал взамен, скважины истощались, оборудование устаревало (помимо потерь территории)
в то время как частники (имеющие возможность продавать пром потребителям по рынку) вполне успешно развивались
так вот рынок газа у нас есть, правда только для пром потребителей (там больше 20 поставщиков, которые успешно конкурируют и по цене в том числе)
так что ты либо крестик сними, либо трусы одень, в смысле если хочешь нормальный цивилизованный рынок газа - цену нельзя регулировать и должна она быть для населения не меньше чем 12+к грн за 1000 кубов на сегодняшний момент, для промышленности - чуть ниже ибо они оптовики
только тогда нафтогаз может быть реально, а не виртуально прибыльным (при должном управлении), постоянно вкладываясь в новые технологии добычи и разведку,увеличивать добычу, а уж прибыль государство как акционер сможет пускать на что угодно, в том числе и на адресные монетизированные дотации, а не субсидировать низкую цену
и только так это работает, все остальное - чушь и профанация, которую несет тимоха и ко
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:44
метан это чуть ли не самая распространенная молекула во вселенной и его кто-то умудряется дорого продавать)
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:37
Вот цикаво. Газ внутренней украинской добычи себестоимостью +/- 100 долл.продают по 300 долл. И объясняют это ценой в Дюссельдорфе. Ну ОК. А почему бы цену на чизбургеры в Украине не установить на уровне Цюриха например. Ну и что, что булочка, котлета и огурцы украинские, и делают их украинцы для украинцев в Украине. Импортный паритет чизбургера в Цюрихе что-то 120+ гривен. Ну и плюс логистика! Его ж привезти еще в Украину надо. А если хотите дешёвых чизбургеров-то потеряете чизбургерную независимость! И щвейцарцы заставят покупать так много чизбургеров, сколько вам и не надо вовсе.
Бред? Полнейший! Но не более чем статья Иксперда.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:38
Как ее отсечь и как это сделать.
Самый простой путь, он же самый эффективный и полностью логичный. Можно и нужно сделать тариф одинаковым для любых потребителей, саморегулируемый рынком газа, но лишь при одном условии. Всю разницу между стоимостью газа на рынке и стоимостью газа укр.добычи (без учета налогов и затрат добывающей компании) направлять на один котловой счет, средства из которого равномерно автоматом програмно будут распределятся каждому гражданину Украины (с рождения).
Таким образом: чиновник в распределении никак не учавствует, гражданам становится даже выгоден дорогой газ, как и его экономия каждым лично. Ведь чем больше будет украинского газа и чем он дороже продан, тем больше капнет на персональный счет гражданина Имеющиеся средства фонда, например, дать возможность использовать только целевым образом: на повышение энергоэффективности жилья, соцстрахование, прочие социальные вещи, полезные для конкретного гражданина.
Вот вам один, на мой взгляд, отличный вариант.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:50
Близок к 100%
Государственная компания Укргаздобыча добывает около 16-16,5 млрд. кубов, практически столько же потребляют население + ТЕК (гар.вода, отопление). Все остальное добытое, примерно 4-5 млрд. кубов, добытое "частниками", идет на промку: химия, металл и т.д. ПО КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕНЕ.
Вот им то и не хватает еще примерно 6-8 млрд. кубов, которые нужно импортировать.
Но, граждане Украины то здесь каким местом к их интересам?
Додано: Суб 22 гру, 2018 00:22
население + бюджетники - 12,5
ТКЭ - 7 с небольшим
технологические 3 с небольшим
итого почти 23 млрд, кэф покрытия около 70%
Додано: Суб 22 гру, 2018 02:04
Автор упустил одну маааленькую деталь. Почему формула «Дюссельдорф+» рассматривается как некая необсуждаемая константа, прописанная на святых божественных скрижалях или в законах физики? С какого потолка и кем высрана эта формула? А чо не "Сидней+"? Или "Антарктида+"? А можно вообще "Марс+"... Это же золотая жила! При формуле "Марс+" Нафтогаз стал бы еще более прибыльной организацией, и все украинцы стали бы неистово процветать. Неистовее всех, конечно же, стал бы процветать Коболев и его ближайшее окружение, ведь кто как не этот эффективный менеджер смог повысить доход предприятия в 2 раза при монопольно выросшей цене на его продукцию в 100 раз. Никто другой так бы не смог!
Газ - такой же товар как и все остальные. Почему никому не приходит в голову устанавливать на яблоки, выращенные в Украине, цену "Барселона+"? Вместо этого яблоки, выращенные в Украине, продаются по украинской цене, а импортированные из Испании - по другой.
Ладно, допустим у нас нет возможности просто пройти мимо испанских яблок, как в магазине, мы вынуждены их покупать и есть, окей. А при наличии разницы цен начинаются нездоровые махинации. Ладно, тогда смешиваем их в одной условной бочке и выводим среднюю цену по определенной формуле. Одну для всех, чтобы не было соблазна покупать украинские яблоки дешево и перепродавать их под видом испанских задорого. Эта единая для всех цена будет выше цены украинских яблок, но ниже цены испанских яблок, при этом будет понятной, прозрачной и разумной и вряд ли у кого-то возникнет желание ее оспаривать.
Хотя да, в таком случае печаль, Нафтогаз вместе с Коболевым и сидящими на природных ресурсах не будут так неистово процветать :(
Додано: Суб 22 гру, 2018 02:57
Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ
А. Ковбель А. Коболев - якісь собацюри крізь та й одне й те саме брешуть.
на это все хочется процитировать известное :
Додано: Суб 22 гру, 2018 06:20
Статистика: В 2017 году использование природного газа в Украине по сравнению с 2016 годом сократилось на 1,3 млрд кубометров.
Об этом информирует пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
По данным компании, потребление газа по категориям распределилось следующим образом: население и религиозные организации потребили 15,8 млрд кубометров, бюджетные учреждения - 500 млн кубометров, теплокоммунэнерго (для производства тепла для нужд бюджетных учреждений и промышленности) - 1 млрд кубометров, промышленность - 9,1 млрд кубометров.
ТКЭ за эти года массово попереводили с газа на другие виды топлива, население тоже сократило потребление, хоть и не сильно.
15,8+0,5+1 = 17,3
Добыча природного газа в Украине в 2017 году - 20 млрд 791,4 млн куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" - 16 млрд 353,4 млн куб. м, другие компании – - 4 млрд 437,9 млн куб. м.
Далее сами посчитаете сколько миллионов кубов не хватает для 0 баланса?
Производственно-технологические расходы и производство сжиженного газа 4,4 млрд куб. м. в 2017 году.
А какого рожна, производственно-технологические расходы газа, которые возникают в основном при транзитной перекачке на тысячи километров из рф в ес , это 3,5% от объема 90 млрд. кубов - засунули в карман к населению?
Это жесткая манипуляция.
Это ж вообще другая кухня.
За транзит укртрансгаз получает деньги и покупает на технические нужды газ.
Точнее, эти техпотери сверху включены в объем транзита, но оплачиваются из платы за транзит.
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