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Артем Ковбель: міф про дешевий газ
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Додано: Суб 22 гру, 2018 13:34
Небольшое уточнение.
EKO написав:
Об этом информирует пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины"
.
По данным компании, ...теплокоммунэнерг
о (для производства тепла для нужд бюджетных учреждений и промышленности
) - 1 млрд
кубометров,
Промышленность у нас в бОльшей части частная. Почему население должно оплачивать производство тепла для частной промышленности? Поэтому из этого "1 млрд кубометров" надо отделить ту долю, что идет на отопление промпредприятий.
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yanyura
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Додано: Суб 22 гру, 2018 16:08
EKO написав:
Статистика: В 2017 году использование природного газа в Украине по сравнению с 2016 годом сократилось на 1,3 млрд кубометров.
Об этом информирует пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины"
.
По данным компании, потребление газа по категориям
распределилось следующим образом: население и религиозные организации
потребили 15,8 млрд
кубометров, бюджетные учреждения - 500 млн
кубометров, теплокоммунэнерг
о (для производства тепла для нужд бюджетных учреждений и промышленности) - 1 млрд
кубометров, промышленность - 9,1 млрд кубометров.
ТКЭ за эти года массово попереводили с газа на другие виды топлива, население тоже сократило потребление, хоть и не сильно.
15,8+0,5+1 = 17,3
Добыча природного газа в Украине в 2017 году - 20 млрд 791,4 млн куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" - 16 млрд 353,4 млн куб. м
, другие компании – - 4 млрд 437,9 млн куб. м.
Далее сами посчитаете сколько миллионов
кубов не хватает для 0 баланса?
Производственно-технологические расходы и производство сжиженного газа
4,4 млрд куб. м. в 2017 году.
А какого рожна, производственно-технологические расходы газа, которые возникают в основном при транзитной перекачке на тысячи километров из рф в ес , это 3,5% от объема 90 млрд. кубов - засунули в карман к населению?
Это жесткая манипуляция.
Это ж вообще другая кухня.
За транзит укртрансгаз получает деньги и покупает на технические нужды газ.
Точнее, эти техпотери сверху включены в объем транзита, но оплачиваются из платы за транзит.
я не буду спорить с цифрами, очевидно они у вас свежее
впрочем суть вопроса не меняется
вся ваша логика базируется на абсолютно неверном понятии самого принципа работы нафтогаза... я всего лишь показал, что добыча газа украинским гос компаниями и близко не покрывает потребления... тех потери будут независимо от того, будет транзит или нет - так устроена система, все равно будут работать компрессоры, нагнетая давление иначе мы просто замерзнем
и нафтогаз (и население украины как конечный бенефециар) все равно будет нести расходы на эти потери
неужели так трудно понять, что деньги нафтогаза - это не "чужие" или "чьи-то" это наши с вами деньги, которые в любом случае будут уплачены
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kirsh
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Додано: Суб 22 гру, 2018 16:16
kirsh
У Вас ник совпадает с фамилией одного известного депутата. Совпадение?
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Додано: Суб 22 гру, 2018 16:22
Население всегда потребляли газ украинской добычи. Его себестоимость около 100 дол. Но продают его такие умные, как Кобелев, по 300. На оставшиеся 200 он выписывает себе миллионные премии. Уверен, как только власть сменится, Нефтегаз затаскают по судам ща наглый обман населения.
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kuzya-cat
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