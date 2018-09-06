Артем Ковбель: міф про дешевий газ

EKO написав:

пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины"

потребление газа по категориям

население и религиозные организации

15,8 млрд

бюджетные учреждения - 500 млн

теплокоммунэнерг

1 млрд

и производство сжиженного газа

Статистика: В 2017 году использование природного газа в Украине по сравнению с 2016 годом сократилось на 1,3 млрд кубометров.Об этом информируетПо данным компании,распределилось следующим образом:потребиликубометров,кубометров,о (для производства тепла для нужд бюджетных учреждений и промышленности) -кубометров, промышленность - 9,1 млрд кубометров.ТКЭ за эти года массово попереводили с газа на другие виды топлива, население тоже сократило потребление, хоть и не сильно.15,8+0,5+1 =Добыча природного газа в Украине в 2017 году - 20 млрд 791,4 млн куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" -, другие компании – - 4 млрд 437,9 млн куб. м.Далее сами посчитаете сколькокубов не хватает для 0 баланса?Производственно-технологические расходы4,4 млрд куб. м. в 2017 году.А какого рожна, производственно-технологические расходы газа, которые возникают в основном при транзитной перекачке на тысячи километров из рф в ес , это 3,5% от объема 90 млрд. кубов - засунули в карман к населению?Это жесткая манипуляция.Это ж вообще другая кухня.За транзит укртрансгаз получает деньги и покупает на технические нужды газ.Точнее, эти техпотери сверху включены в объем транзита, но оплачиваются из платы за транзит.