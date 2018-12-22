Итоги: Энергетика 22.12.18

Додано: Суб 22 гру, 2018 12:39

Baker Hughes сообщила о том, что число активных буровых на нефть в США на неделе выросло на 10 до 883. Это наиболее высокий недельный рост числа буровых с недели, закончившейся 9 ноября, и он последовал за двумя неделями снижения числа активных буровых.



Фьючерсы на нефть уже были под давлением на этой неделе, вместе с другими оцениваемыми как «рискованные» активами после заседания ФРС, на котором она повысила процентную ставку, и пресс-конференции председателя ФРС. Некоторые инвесторы надеялись на более «мягкий» тон ФРС по денежной политике, и некоторые даже ожидали, что ставку не будут поднимать из-за опасений, связанных с мировым экономическим ростом. Однако ФРС в целом сохранила направленность на ужесточение денежной политики.



Замедление мирового экономического роста может привести к более слабому спросу на энергоносители, и вместе с продолжающимся ростом добычи в США подпитывает опасения мирового избытка предложения.



По сообщению Wall Street Journal в четверг, Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, планирует сократить объем добычи в начале следующего года на 322.000 баррелей в день при согласованном ранее объеме сокращения на 250.000 баррелей в день в течение шести месяцев, начиная с января. Это сократило бы объём добычи Саудовской Аравии до 10,311 млн. баррелей в день.

Цена на нефть в пятницу снизились.Цена на нефть в пятницу снизились, в результате WTI достигла 17-месячного минимума, снизившись более чем на 11% за неделю, так как рост числа активных буровых на нефть в США усилил опасения в отношении роста мировой добычи при замедлении роста спроса на нефть.Рынок нефть не получил существенную поддержку от сообщений, что Саудовская Аравия сократит объем добычи сильнее, чем было согласовано на заседании ОПЕК+.Отчет Baker Hughes: число действующих буровых в США снова пошло в рост.Нефть обновила минимумы за 17 месяцев, но американских бурильщиков это, похоже, не пугает.Baker Hughes — третья по величине после Schlumberger и Halliburton нефтегазовая сервисная компания в мире в еженедельно публикуемом отчете сообщила в пятницу о росте количества нефтяных буровых установок на территории США.За неделю до 21 декабря:количество нефтяных установок увеличилось на 10 до 883 шт.;количество газовых установок сократилось на 1 до 197 шт.;общее количество установок увеличилось на 9 до 1080 шт.На предыдущей неделе (до 14 декабря) число нефтяных установок снизилось на 4 и достигло самого низкого значения с середины октября — 873 штуки.Максимум 2018 года — 888 действующих нефтяных буровых. Это пик был сформирован на неделе до 16 ноября. Абсолютный максимум количества нефтяных буровых в США был достигнут в октябре 2014 года. Тогда было зарегистрировано 1609 штук. Сейчас на 45% меньше.Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов, который был опубликован в эту среду, показал, что добыча за неделю до 14 декабря осталась на уровне предыдущей недели, а именно 11.6 млн баррелей в день.Цены на нефть в пятницу в очередной раз обновили минимумы. Котировки Brent упали до самого низкого уровня с 5 сентября 2017 года (15.5 месяца), сформировав дно на $52,79 за баррель. Падение с начала года составляет 20%. При этом котировки американской нефти WTI упали в этом году на 22%. В пятницу был достигнут уровень $45,13 за баррель. Это минимум за 17 месяцев: с 13 июля 2017 года.Рекордное количество нефтетанкеров сдали на металлолом.Уходящий 2018 год стал рекордным по количество нефтяных танкеров, сданных владельцами на металлолом.Из-за падение прибылей танкерные перевозчики отправили на утилизацию ровно 100 судов, чего рынок не видел ни разу в истории.Суммарная вместимость танкеров, отправленных на свалку за год, стала максимальной с 1985 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Clarkson Research Services.Большая часть года стала трудной для танкерных перевозчиков из-за падения стоимости фрахта.Тренд развернулся лишь в сентябре, когда США начали подготовку, второго раунда санкций против Ирана, убедив ключевых покупателей - от Китая и Индии до Южной Кореи и Японии - либо полностью прекратить торговлю, либо сократить ее в разы.С сентября ставки фрахта подскочили более чем втрое. В Северном море фрахт судна, рассчитанного на перевозку до 600 тысяч баррелей нефти, подорожал к середине декабря до $72 664 в сутки - максимума за 3,5 года.Супертанкеры вместимостью до 2 млн. баррелей зарабатывают $58 тысяч в сутки на маршрутах из стран Ближнего Востока в Китай, что является самым высоким уровнем с начала 2017 года.Турция резко снизила импорт российского газа по западному маршруту.Поставки российского газа на ГИС Малкочлар на границе Болгарии и Турции за год снизились на 18%.Суммарный объем за 2018 год будет ниже 11 миллиардов кубометров - это уровень 2001 года.В кризисный период 2009-2010 гг объем поставок газа в Турцию через Украину, Молдову, Румынию и Болгарию тоже падал ниже 11 млрд. кубометров.Для ликвидации прежнего маршрута Газпром достраивает газопровод «Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд. кубометров в год...В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: