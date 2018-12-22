Итоги: Энергетика 22.12.18

Цена на нефть в пятницу снизились, в результате WTI достигла 17-месячного минимума, снизившись более чем на 11% за неделю, так как рост числа активных буровых на нефть в США усилил опасения в отношении роста мировой добычи при замедлении роста спроса на нефть.
Рынок нефть не получил существенную поддержку от сообщений, что Саудовская Аравия сократит объем добычи сильнее, чем было согласовано на заседании ОПЕК+.
Февральский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 29 центов, или на 0,6%, до $45,59 за баррель. За неделю он снизился на 11,4%. Уровень закрытия по ближайшему контакту минимальный с 12 июля 2017 г.
Февральский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 53 цента, или на 1%, до $53,82 за баррель. За неделю он снизился на 10,7%. Уровень закрытия был минимальным с 8 сентября 2017 г.
Baker Hughes сообщила о том, что число активных буровых на нефть в США на неделе выросло на 10 до 883. Это наиболее высокий недельный рост числа буровых с недели, закончившейся 9 ноября, и он последовал за двумя неделями снижения числа активных буровых.
Фьючерсы на нефть уже были под давлением на этой неделе, вместе с другими оцениваемыми как «рискованные» активами после заседания ФРС, на котором она повысила процентную ставку, и пресс-конференции председателя ФРС. Некоторые инвесторы надеялись на более «мягкий» тон ФРС по денежной политике, и некоторые даже ожидали, что ставку не будут поднимать из-за опасений, связанных с мировым экономическим ростом. Однако ФРС в целом сохранила направленность на ужесточение денежной политики.
Замедление мирового экономического роста может привести к более слабому спросу на энергоносители, и вместе с продолжающимся ростом добычи в США подпитывает опасения мирового избытка предложения.
По сообщению Wall Street Journal в четверг, Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, планирует сократить объем добычи в начале следующего года на 322.000 баррелей в день при согласованном ранее объеме сокращения на 250.000 баррелей в день в течение шести месяцев, начиная с января. Это сократило бы объём добычи Саудовской Аравии до 10,311 млн. баррелей в день.
Отчет Baker Hughes: число действующих буровых в США снова пошло в рост.
Нефть обновила минимумы за 17 месяцев, но американских бурильщиков это, похоже, не пугает.
Baker Hughes — третья по величине после Schlumberger и Halliburton нефтегазовая сервисная компания в мире в еженедельно публикуемом отчете сообщила в пятницу о росте количества нефтяных буровых установок на территории США.
За неделю до 21 декабря:
количество нефтяных установок увеличилось на 10 до 883 шт.;
количество газовых установок сократилось на 1 до 197 шт.;
общее количество установок увеличилось на 9 до 1080 шт.
На предыдущей неделе (до 14 декабря) число нефтяных установок снизилось на 4 и достигло самого низкого значения с середины октября — 873 штуки.
Максимум 2018 года — 888 действующих нефтяных буровых. Это пик был сформирован на неделе до 16 ноября. Абсолютный максимум количества нефтяных буровых в США был достигнут в октябре 2014 года. Тогда было зарегистрировано 1609 штук. Сейчас на 45% меньше.
Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов, который был опубликован в эту среду, показал, что добыча за неделю до 14 декабря осталась на уровне предыдущей недели, а именно 11.6 млн баррелей в день.
Цены на нефть в пятницу в очередной раз обновили минимумы. Котировки Brent упали до самого низкого уровня с 5 сентября 2017 года (15.5 месяца), сформировав дно на $52,79 за баррель. Падение с начала года составляет 20%. При этом котировки американской нефти WTI упали в этом году на 22%. В пятницу был достигнут уровень $45,13 за баррель. Это минимум за 17 месяцев: с 13 июля 2017 года.
Рекордное количество нефтетанкеров сдали на металлолом.
Уходящий 2018 год стал рекордным по количество нефтяных танкеров, сданных владельцами на металлолом.
Из-за падение прибылей танкерные перевозчики отправили на утилизацию ровно 100 судов, чего рынок не видел ни разу в истории.
Суммарная вместимость танкеров, отправленных на свалку за год, стала максимальной с 1985 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Clarkson Research Services.
Большая часть года стала трудной для танкерных перевозчиков из-за падения стоимости фрахта.
Тренд развернулся лишь в сентябре, когда США начали подготовку, второго раунда санкций против Ирана, убедив ключевых покупателей - от Китая и Индии до Южной Кореи и Японии - либо полностью прекратить торговлю, либо сократить ее в разы.
С сентября ставки фрахта подскочили более чем втрое. В Северном море фрахт судна, рассчитанного на перевозку до 600 тысяч баррелей нефти, подорожал к середине декабря до $72 664 в сутки - максимума за 3,5 года.
Супертанкеры вместимостью до 2 млн. баррелей зарабатывают $58 тысяч в сутки на маршрутах из стран Ближнего Востока в Китай, что является самым высоким уровнем с начала 2017 года.
Турция резко снизила импорт российского газа по западному маршруту.
Поставки российского газа на ГИС Малкочлар на границе Болгарии и Турции за год снизились на 18%.
Суммарный объем за 2018 год будет ниже 11 миллиардов кубометров - это уровень 2001 года.
В кризисный период 2009-2010 гг объем поставок газа в Турцию через Украину, Молдову, Румынию и Болгарию тоже падал ниже 11 млрд. кубометров.
Для ликвидации прежнего маршрута Газпром достраивает газопровод «Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд. кубометров в год...
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